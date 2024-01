ไอคอนสยาม ก้าวเข้าสู่ปีมังกรอย่างยิ่งใหญ่ จัดงาน “The Magic Dragon 2024 by Miguel Chevalier” Immersive Digital Art Sculpture

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี และต้อนรับเข้าสู่ศักราชใหม่ ปี 2567 ด้วยการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่เหนือจินตนาการ กับงานครั้งแรกของการแสดง Immersive Digital Art Sculpture ศิลปะดิจิทัลบนประติมากรรมมังกร LED ขนาดใหญ่ ด้วยลวดลายอินเตอร์แอคทีฟ เปล่งประกาย พลังแห่งชีวิต เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่ ตั้งตระหง่าน ความยาว 55 เมตร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยการรังสรรค์ของศิลปินระดับโลกชาวฝรั่งเศส “มิเกล เชอวาลิเยร์” (Miguel Chevalier) ผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล Art Tech ที่ผสมผสานความคิดทางศิลปะและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดย พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจัดขึ้นวันที่ 12 มกราคม 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ นักแสดงชื่อดัง ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดงาน โดยเปิดให้ทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษได้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 31 มกราคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยามนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของโลก (Global Destination) และเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 5 ปี ไอคอนสยาม จึงได้ร่วมกับศิลปินดิจิทัลชื่อดัง “มิเกล เชอวาลิเยร์” ชวนคนรุ่นใหม่และผู้สนใจดิจิทัลอาร์ต มาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ กับ Immersive Digital Art Sculpture ครั้งแรกของการจัดแสดงประติมากรรมแสงสีสุดตระการตา เพื่อต้อนรับเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2567 ภายใต้ปีนักษัตรมังกรที่ยิ่งใหญ่เปี่ยมไปด้วยพลังบารมี ซึ่งถือเป็นผลงานสุดสร้างสรรค์อันโดดเด่นครั้งแรกที่ไม่เคยมีมาก่อนของคุณมิเกลสำหรับงานดิจิทัลแบบอินเทอร์แอคทีฟครั้งแรกในโลก "The Magic Dragon 2024 by Miguel Chevalier Software Cyrille Henry & Antoine Villeret" แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของโครงสร้างโลหะขึ้นรูปเป็นส่วนหัวและหางของมังกร ที่สะท้อนถึงฝีไม้ลายมือด้านศิลปะดิจิทัลที่สร้างชื่อเสียงของ “มิเกล เชอวาลิเยร์” ทั้งแสดงถึงความชำนาญชั้นครู ด้วยลวดลายอินเตอร์แอคทีฟผ่านงานศิลปะส่วนลำตัวของมังกรที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น ประกอบด้วยกระดูกสันหลังทรงสี่เหลี่ยม 38 ชิ้น โดยแต่ละส่วนหมุนวนรอบแกนเล็กน้อย ทำให้ตัวมังกรมีเส้นโค้งคดเคี้ยวที่ดูเหมือนจะยืดขยายออกไปไม่สิ้นสุดผลงานชิ้นนี้ เปิดให้ผู้เข้าชมสามารถลอดเข้าไปในท้องมังกร ซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่า "body of light" ซึ่งจะมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยภายในท้องมังกรประดับด้วยไฟ LED เป็นงานดิจิทัลแบบอินเทอร์แอคทีฟ ที่ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ กับลวดลายเรขาคณิตที่ดูราวกับว่ากำลังเคลื่อนไหว สอดรับกับสัญลักษณ์ของวันตรุษจีนและปีมังกร ก่อเกิดเป็นภาพลานตา (kaleidoscope) ขนาดยักษ์ที่นำผู้เข้าชมร่วมเดินทางไปในโลกแห่งจินตนาการและบทกวีทั้งกลางวันและกลางคืน โดยลวดลายเหล่านี้จะล้อไปกับการเคลื่อนไหวของผู้เข้าชมภายในท้องมังกรผ่านการทำงานของเซ็นเซอร์ที่จะเปลี่ยนรูปร่างหลากหลายไปตามการเคลื่อนไหวได้อย่างน่าทึ่งร่วมดื่มด่ำไปกับการผสมผสานศิลปะกับเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เรียกว่า "technological baroque" ระหว่างเดินชมประติมากรรมที่เคลื่อนไหวได้นี้ พร้อมให้ผู้ชมได้ดำดิ่งไปในจักรวาลแห่งการเฉลิมฉลอง ซึ่งเป็นภาพอุปมาของการเข้าสู่ปีใหม่ในปี 2567 ให้ทุกคนร่วมตื่นตาตื่นใจกับผลงานนวัตกรรมศิลปะดิจิทัลสุดอลังการ "The Magic Dragon 2024" ของ มิเกล เชอวาลิเยร์ อีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกที่หลอมรวมเทคโนโลยี ประเพณี และสุนทรียภาพเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อสร้างประสบการณ์ทางศิลปะอันดื่มด่ำและน่าประทับใจแบบไม่รู้ลืมมาร่วมเปิดประสบการณ์ระดับโลก พร้อมตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมแสงสีสุดตระการตา "The Magic Dragon 2024" ความยาว 55 เมตร ในงาน The Magic Dragon 2024 by Miguel Chevalier งานดิจิทัลแบบอินเทอร์แอคทีฟครั้งแรกในโลก เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีไอคอนสยาม และเพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปี 2567 ภายใต้นักษัตรมังกรสุดยิ่งใหญ่ ภายใต้การสร้างสรรค์ของศิลปินดิจิทัลชื่อดังระดับโลก “มิเกล เชอวาลิเยร์” (Miguel Chevalier) ระหว่างวันที่ 12 – 31 มกราคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM