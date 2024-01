ไอคอนสยาม ฉลองปีมังกร กับการแสดงศิลปะดิจิทัลในงาน The Magic Dragon 2024 by Miguel Chevalier ร่วมสัมผัสประติมากรรมแสงสีสุดตระการตา ความยาว 55 เมตร

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ไอคอนสยาม ต้อนรับปีมังกร พ.ศ. 2567 ครั้งแรกของการแสดงศิลปะดิจิตอลบนประติมากรรมรูปมังกร LED ขนาดใหญ่ โดย Miguel Chevalier ศิลปินระดับโลกชาวฝรั่งเศส ผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัลที่ผสมผสานความคิดและเทคโนโลยีล้ำสมัย พร้อมที่จะเปิดให้ทุกคนมาร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12 – 31 มกราคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยามผลงานชิ้นนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของโครงสร้างโลหะขึ้นรูปเป็นส่วนหัวและหางของมังกร และส่วนลำตัวที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น ประกอบด้วยกระดูกสันหลังทรงสี่เหลี่ยม 38 ชิ้น โดยแต่ละส่วนหมุนวนรอบแกนเล็กน้อย ทำให้ตัวมังกรมีเส้นโค้งคดเคี้ยวที่ดูเหมือนจะยืดขยายออกไปไม่สิ้นสุดพร้อมเปิดให้ผู้เข้าชมร่วมสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ โดยสามารถลอดเข้าไปในท้องมังกร ซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่า "body of light" ที่ประดับด้วยไฟ LED เป็นงานดิจิทัลแบบอินเทอร์แอคทีฟครั้งแรกในโลก ซึ่งออกแบบเพื่องานนี้โดยเฉพาะ กับลวดลายเรขาคณิตที่ดูราวกับว่ากำลังเคลื่อนไหว สอดรับกับสัญลักษณ์ของวันตรุษจีน และปีมังกร ก่อเกิดเป็นภาพลานตา (kaleidoscope) ขนาดยักษ์ที่นำผู้เข้าชมร่วมเดินทางไปในโลกแห่งจินตนาการและบทกวีทั้งกลางวันและกลางคืน โดยลวดลายเหล่านี้จะล้อไปกับการเคลื่อนไหวของผู้เข้าชมภายในท้องมังกรผ่านการทำงานของเซ็นเซอร์ที่จะเปลี่ยนรูปร่างหลากหลายไปตามการเคลื่อนไหวได้อย่างน่าทึ่งร่วมดื่มด่ำไปกับการผสมผสานศิลปะกับเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เรียกว่า "technological baroque" ระหว่างเดินชมประติมากรรมที่เคลื่อนไหวได้นี้ พร้อมให้ผู้ชมได้ดำดิ่งไปในจักรวาลแห่งการเฉลิมฉลอง ซึ่งเป็นภาพอุปมาของการเข้าสู่ปีใหม่ในปี 2567 ให้ทุกคนร่วมตื่นตาตื่นใจกับผลงานนวัตกรรมศิลปะดิจิทัลสุดอลังการ "The Magic Dragon 2024" ของมิเกล เชอวาลิเยร์ อีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกที่หลอมรวมเทคโนโลยี ประเพณี และสุนทรียภาพเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อสร้างประสบการณ์ทางศิลปะอันดื่มด่ำและน่าประทับใจแบบไม่รู้ลืม โดยพิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม โดยได้รับเกียรติจาก นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดงานมาร่วมเปิดประสบการณ์ระดับโลก พร้อมตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมแสงสีสุดตระการตา "The Magic Dragon 2024" ความยาว 55 เมตร ในงาน The Magic Dragon 2024 by Miguel Chevalier งานดิจิทัลแบบอินเทอร์แอคทีฟครั้งแรกในโลก เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีไอคอนสยาม และเพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปี 2567 ภายใต้นักษัตรมังกรสุดยิ่งใหญ่ ภายใต้การสร้างสรรค์ของศิลปินดิจิทัลชื่อดังระดับโลก “มิเกล เชอวาลิเยร์” (Miguel Chevalier) ระหว่างวันที่ 12 – 31 มกราคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม