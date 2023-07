ถึงตัวจากไปแต่ความดียังคงอยู่! เกษตรกรจีน วัย 83 เล่าความใจดีของ"โคโค่ ลี"นักร้องดัง ที่ช่วยซื้อและช่วยขายส้มกว่า 100,000 กก. (มีคลิป)

ทั้งนี้ ครั้งหนึ่งโคโค่เคยให้สัมภาษณ์ว่า "ฉันกลัวการถูกลืม" แต่เชื่อว่าเสียงร้อง ท่าเต้น รอยยิ้ม และความใจดีของเธอ ที่สร้างความสุขไม่รู้จบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะทำให้เธอเป็นที่จดจำและจะอยู่ในใจของใครหลายๆ คนตลอดไป

โดยในปี 2016 โคโค่ช่วยปู่จางซื้อส้มเพื่อที่คุณปู่จะได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวในช่วงเทศกาลตรุษจีนปู่จางกล่าวทั้งน้ำตาหลี่ เสี่ยวหยาง หนึ่งในอาสาสมัครขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสวัสดิการสาธารณะในมณฑลหูหนานเล่าว่า ในเดือนม.ค.2016 โคโค่มีตารางงานถ่ายทำรายการของสถานีโทรทัศน์ในนครฉางชา โดยก่อนที่จะมาถึงนครฉางซาเธอก็ได้ยินเรื่องราวของปู่จางปู่จางขับรถจากบ้านกว่า 400 กิโลเมตร มาที่นครฉางซาเพื่อขายส้ม ในคืนที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว เตรียมตัวฉลองวันตรุษจีนอย่างอบอุ่น ปู่จางยังคงปักหลักขายส้มอยู่ริมถนน ท่ามกลางอากาศหนาวจัดและหิมะตกหนัก ด้วยอุณหภูมิลดต่ำถึง 0 องศาเซลเซียสหลี่กล่าวด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร พี่สาวและแม่ของโคโค่ก็ได้พบกับปู่จาง พวกเขาเหมาส้มที่เหลืออยู่ทั้งหมดกว่า 50 กิโลกรัม และมอบสิ่งของต่างๆ พร้อมเงินสดกว่า 2,000 หยวน (ประมาณ 10,000 บาท)ให้ปู่จาง โดยเงินดังกล่าวช่วยให้ภรรยาของปู่จางซึ่งป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการรักษาทันเวลานอกจากนี้ โคโค่ยังนำส้มของปู่จางไปแจกจ่ายและมอบให้กับบรรดานักร้องและทีมงานของรายการโทรทัศน์ ทั้งยังอวยพรขอให้พวกเขาทุกคนให้พบเจอแต่สิ่งดีๆอย่างไรก็ดี ความใจดีของเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น รายงานระบุว่า เมื่อโคโค่ทราบว่ากลุ่มเพื่อนเกษตรกรของปู่จางต่างก็ประสบปัญหาในการขายผลไม้เช่นกัน โคโค่จึงช่วยโปรโมทให้ผ่านรายการต่างๆ ที่เธอได้ไปเข้าร่วม ซึ่งได้รับผลตอบรับดีเกินคาดเพราะในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน ผลไม้ทั้งหมดก็ถูกขายจนหมดเกลี้ยงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เรียกว่าเธอช่วยต่อลมหายใจของเกษตรกร และทำให้ฤดูหนาวของ 7 ปีก่อน กลายเป็นฤดูหนาวที่แสนอบอุ่นจนถึงทุกวันนี้ปู่จางกล่าว ซึ่งเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก เมื่อทราบข่าวการจากไปของโคโค่หลี่กล่าวเช่น “ฉันร้องไห้และคิดว่าเมื่อปู่จางได้ยินเรื่องราวการจากไปของโคโค่ เขาก็คงจะรู้สึกเสียใจเช่นกัน หลับให้สบายนะโคโค่!” “เธอเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีมาก ฉันหวังว่าเธอจะใจดีกับตัวเองและมีความสุขในอีกโลกหนึ่ง”และ"เธอเก่งรอบด้าน เป็นไอดอลที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ทั้งมีนิสัยดี ใจดี รักชาติ และร้องเพลงเพราะ ฉันเสียใจมากที่เราต้องสูญเสียเธอไปตลอดกาล”ที่มา: Remembering Coco Lee: tearful tribute as Chinese farmer, 83, recalls how late Hong Kong star helped entire village sell 100,000 kilos of fruit in 2016 (SCMP)