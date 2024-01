เด็กอาชีวะไทยเจ๋ง นำ Soft Power ไทย คว้าแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติที่เมือง ฮาร์บิน ประเทศจีน

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวน่ายินดีเมื่อทีมนักศึกษาอาชีวศึกษา จากประเทศไทย สามารถคว้าแชมป์และอันดับ 3 การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ที่เมืองฮาร์บิน ประเทศจีน นับเป็นอีกหนึ่งความสามารถของนักศึกษาอาชีวะไทยที่ไปสร้างชื่อสร้างผลงานในระดับโลกนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดส่งทีมนักศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 3 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2567 ซึ่ง Harbin Engineering University (HEU) และ China-Harbin International Ice and Snow Festival ร่วมสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ เมือง Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่าทีมนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ชนะเลิศอันดับ 1 ส่วนทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลที่ 3 โดยทั้ง 3 ทีม ได้รับโล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร ในการแข่งขันครั้งนี้มีตัวแทนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน รัสเซีย อังกฤษ อิตาลี ออสเตรเลีย และไทย รวมทั้งหมด 58 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันด้วยสำหรับผลงานของนักศึกษาอาชีวศึกษา จากประเทศไทย มีดังนี้รางวัลที่ 1 “ตุ๊กตุ๊กออนทัวร์” ผลงานนักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ประกอบด้วยนายองศา ยุทธสะอาด ระดับชั้นปวช.3 นายกวินท์ ศตะภัค ระดับชั้นปวช.3 นางสาวสุดากาญจน์ จาดแก้ว ระดับชั้นปวช.3 และ นายณัฐวุฒิ แสงภูระดับชั้นปวช.3 มีนายศรชัย ชนะสุข เป็นครูควบคุมทีมตุ๊กตุ๊กออนทัวร์ เป็นการนำรถตุ๊กตุ๊กมาเป็นสื่อตัวกลางในการพาตัวละครต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีในประเทศไทย เพื่อให้ชาวโลกได้เห็นศิลปะไทยในรูปแบบร่วมสมัยรางวัลที่ 3 “มนุษย์กับธรรมชาติ” ผลงานนักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย น.ส.เซอิระ สุวรรณไตรย์ ระดับ ชั้น ปวช.3 นายวีระชาติ เผือกเดช ระดับชั้น ปวช.3 นายสีรวิชญ์ พันธุ์บุญ ระดับ ปวช.1 นายวายุ มีบุญ นักเรียนระดับ ปวช.1 มี นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา เป็นครูผู้ควบคุมทีมมนุษย์กับธรรมชาติ เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์ในบางครั้งได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ความเจริญก้าวหน้านั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม ซึ่งให้คุณและโทษ เทคโนโลยีสร้างความสะดวกสบายก็จริง แต่แฝงไว้ซึ่งผลกระทบที่รุนแรงในภายหลัง เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรง พายุ ไฟไหม้ป่า รวมทั้งอาคารบ้านเรือน ซึ่งให้มนุษยชาติจะได้หันมาตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ ร่วมกันดูแลและนำกลับมาใช้ใหม่อย่างรู้คุณค่า เพื่อต่อไปในอนาคตเราจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติตลอดไปรางวัลที่ 3 “โลกแห่งสันติภาพ World of peace” ผลงานนักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ประกอบด้วย นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีสุข ระดับชั้นปวช.3 นายวันนุวรรตน์ โสภาพงษ์ ระดับชั้น ปวช.1 นางสาวอศิรวรรณ ตะกรุดแก้ว ระดับชั้นปวช.1 นายภัทรภูมิ เจียรนิมิต ระดับชั้นปวช.3 โดยมีนายบุญญฤทธิ์ อุตทนัน เป็นครูผู้ควบคุมโลกแห่งสันติภาพ World of peace เป็นผลงานที่สื่อให้ทุกคนบนโลกตระหนักถึงความสำคัญ และงดใช้ความรุนแรง ร่วมมือร่วมใจในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานชีวิตที่สำคัญของวัฒนธรรม ที่จะทำให้เกิดความสวยงามภายในจิตใจของแต่ละคน เป็นเครื่องนำทางแห่งสันติสุขแก่ตนเองและแบ่งปันสิ่งดีงามให้กับผู้อื่น โดยถ่ายทอดเรื่องราวเป็นนกพิราบขาวที่กำลังโอบกอดโอบอุ้มกุหลาบภายในปีก 2 ข้าง เป็นกุหลาบ จำนวน 6 ดอก เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายดังนี้นกพิราบขาว : มวลมนุษย์บนโลกนี้เชื่อว่า นกพิราบขาว เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธ์ และยังถูกกำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ของของสันติภาพโลก (World peace day) สองปีกกำลังโอบอุ้ม โอบกอด ดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบขาว : จำนวนของดอกกุหลาบทั้ง 6 ดอก แทนของความรักของมวลมนุษย์ทั้ง 6 ทวีป บนโลก ที่จะมีความรักอันบริสุทธิ์และสง่างาม และจะเป็นความรักอันชั่วนิรันดร์ จากผลงานจึงเป็นสื่อกลางที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ที่จะก้าวผ่านสู่อนาคตอย่างมั่นคง ด้วยความรัก ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดสันติภาพบนโลกใบนี้ทั้งนี้การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ถือเป็นการแสดงศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งยังเป็นการนำความรู้และทักษะวิชาชีพมาฝึกประสบการณ์จริงผ่านการแข่งขัน เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาอาชีวะสามารถชนะเลิศมาอย่างต่อเนื่อง นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ สอศ. และประเทศไทยสำหรับ “เทศกาลหิมะและน้ำแข็งฮาร์บิน” (Harbin Ice and Snow Festival) เป็นเทศกาลหิมะและน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นที่ นครฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจีนนครฮาร์บินเป็นเมืองที่อากาศเย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ำถึงขั้นติดลบ โดยในช่วงกลางคืนของบางวันอุณหภูมิอาจลดต่ำถึง -30 องศาเลยทีเดียว