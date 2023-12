ททท.น่าน ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์ ฟรี! พร้อมกิจกรรมเสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ที่วัดดังจังหวัดน่าน

Nan national Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เปิดให้เข้าชมฟรี ไปจนวันที่ 5 มกราคม 2567 วันเปิดทำการ : วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 09:00 น. - 16:00 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันหยุดทำการ : วันจันทร์ - วันอังคาร)ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง inbox เพจ :นอกจากนี้ในช่วงปลายปี 2566 ททท. สำนักงานน่าน ขอชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในกิจกรรมมากมาย อาทิ“จุดผางประทีปตีนกาบูชาพระธาตุช้างค้ำ” ระหว่างวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่ 18.30 – 20.30 น. ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ.เมือง จ.น่านวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ขอเชิญชวน เที่ยว เช็ดอิน ถ่ายภาพยามค่ำคืน กับไฟประดับสวยงาม บริเวณลานโพธิ์ ด้านหน้าวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง กับซุ้ม “ยันต์​ฉัพพรรณรังสี​ บทสวดมนต์” และร่วมพิธีสำคัญ สวดมนต์ข้ามปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 - วันที่ 1 มกราคม 2567วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ขอเชิญขวนศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567เทศบาลเมืองน่าน เปิดจำหน่ายสินค้า ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน เป็นกรณีพิเศษ 4 วัน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2567 ตั้งแต่ วันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2566 "น่าน นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต" NAN THE CITY OF HAPPINESS : A LIVELY OLD TOWNเทศบาลเมืองน่าน ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ ข่วงเมืองน่าน อ.เมืองน่านสอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน โทร.054-775169งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 110,119 และ facebook เทศบาลเมืองน่าน หรือ www.nancity.go.th สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมกับ ททท.สำนักงานน่าน ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ เพจ : ททท.สำนักงานน่าน โทร. 054 711217 – 8Facebook : TAT NAN ททท.สำนักงานน่านLine OA : @TAT.Nan (มี @ ข้างหน้าด้วย)