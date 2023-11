เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนส่งท้ายปี ในงาน “Night at The Museum festival 2023” 15-24 ธ.ค. นี้

การจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน “Night at the Museum Festival 2023” ในปีนี้ มีเครือข่ายพันธมิตรพิพิธภัณฑ์จากทั่วประเทศ ทั้งหมด 48 แห่ง ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ 25 แห่ง ในปริมณฑล และต่างจังหวัดอีก 23 แห่ง

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย Museum Thailand ผนึกกำลังความร่วมมือจัดงาน Night at the Museum Festival 2023 เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Make your own night with Museum Experiences : ร่วมสัมผัสประสบการณ์เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนด้วยตัวคุณ” โดยเป็นการดำเนินงานจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมไปกับการเปิดให้บริการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืนร่วมจัดเทศกาลฯ ร่วมนำเสนอเนื้อหา องค์ความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของคนทุกช่วงวัยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum Festival 2023 ได้ที่ระหว่างวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2566