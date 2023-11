“ศุภมาส” เผยประชุม BRST ครั้งที่ 1 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 5 ตัวแทนเยาวชนไทยจาก NSM ร่วมกิจกรรมกับเยาวชนนานาชาติกว่า 24 ประเทศ เพื่อพัฒนาต่อยอดในการเป็นนวัตกร

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยในการเข้าร่วมการประชุม Belt and Road Conference on Science and Technology Exchange( BRST) ครั้งที่ 1 ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะร่วมกันกำหนดกรอบความสำคัญในการแลกเปลี่ยนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างภาคประชาชนในระดับต่าง ๆ แล้ว ในงานยังได้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชน คือ 7th Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop ที่จัดโดย Children Youth and Science Center of CAST ภายใต้กรอบความร่วมมือของ Belt and Road International Science Education Coordination Committee ซึ่ง กระทรวง อว. โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) ได้คัดเลือกเยาวชนไทยที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM ร่วมนำคณะตัวแทนเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว“กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Curiosity and Imagination Inspires Exploration and Innovation” เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมทักษะในการเป็นนวัตกรให้แก่เยาวชน รวมถึงสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งเยาวชนไทยต่างได้ร่วมทำกิจกรรมกับเยาวชนนานาชาติกว่า 24 ประเทศ รวมทั้งเข้าแข่งขัน ทดลอง และสร้างสิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรม พร้อมได้ศึกษาดูงานในหน่วยวิจัย ภาคอุตสาหกรรม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในเมืองฉงชิ่ง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนเพื่อพัฒนาต่อยอดในการเป็นนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป” นางสาวศุภมาส กล่าว