“CPAC ผนึกThai Obayashi”แชร์องค์ความรู้ ขนทัพนวัตกรรมยกระดับมาตรฐานก่อสร้างไทย

CPAC Green Solution มีเป้าหมายที่จะ “ยกระดับ” มาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้างเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งการใช้ทรัพยากรและวัสดุก่อสร้างอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนสู่การ Turn Waste to Value เปลี่ยนความสูญเสียให้มีประโยชน์คืนกลับสู่สังคม ตามแนวทางการดำเนินงาน ESG 4 Plus ของเอสซีจี





กล่าวว่าสำหรับโซลูชันที่นำมาจัดแสดงภายใน Thai Obayashi Training Center ประกอบไปด้วย สินค้า บริการ และโซลูชัน ที่ตอบโจทย์การก่อสร้างยุคใหม่ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตั้งแต่กลุ่มสินค้า Low Carbon Cement & Concrete ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด และผลิตภัณฑ์คอนกรีตคาร์บอนต่ำ CPAC ที่ได้รับรองฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานโซลูชันสำหรับงานโครงสร้าง Low Carbon Construction ภายใต้แบรนด์ CPAC Green Solution สำหรับทุกกลุ่มงานก่อสร้าง ได้แก่ ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปครบวงจร CPAC Smart Structure Solution สำหรับงาน Residential & Commercial แบบ Fully Precast System, Column & Beam System, S Wall System, CPAC 3D Printing Solution นวัตกรรมพิมพ์คอนกรีต 3 มิติ สำหรับงานก่อสร้างและงานตกแต่ง และ CPAC Ultra Bridge Solution เทคโนโลยีคอนกรีตสมรรถนะสูง สำหรับงาน Infrastructureสำหรับ