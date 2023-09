อัพเดต “19+23” มรดกโลกแห่งใหม่ ประจำปี 2022-2023

จัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-25 กันยายน 2566 ณ กรุงริยาด เมืองหลวงของประเทศซาอุดีอาระเบียความพิเศษของปีนี้ คือ มีการประกาศรับรองมรดกโลกแห่งใหม่รวมกัน 2 ปี คือ 2022 และ 2023เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 17 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แห่ง และ การปรับเปลี่ยนอาณาเขตเพิ่มเติมในมรดกโลกที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วอีก 4 แห่ง ดังนี้(China) ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมการผลิตชาในแบบดั้งเดิม โดยชนเผ่าพื้นเมือง ที่ตั้งอยู่บนภูเขา Jingmai ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน(Mongolia) หินเก่าแห่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทางภาคกลางของมองโกเลีย มีอายุประมาณ 1,200 – 600 ปีก่อนคริสตกาล ใช้สำหรับพิธีศพ(Republic of Korea) สุสานโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรคายา การจัดการฝังศพและสิ่งของที่พบในหลุม แสดงให้เห็นถึงระบบการปกครองของคายาที่โดดเด่น(Turkiye) แหล่งโบราณคดีเกอร์เดียน เป็นการตั้งถิ่นฐานโบราณซ้อนกันหลายชั้น มีการขุดค้นพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงเมืองรอบนอก ป้อมปราการ และสุสานหลายแห่ง(Germany) ตั้งอยู่ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ยุคกลางของ Erfurt แสดงให้เห็นถึงชุมชนชาวยิวในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยร่วมกับคนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาคริสต์ ในช่วงยุคกลาง ระหว่างปลายศตวรรษที่ 11 ถึงกลางศตวรรษที่ 14(Cambodia) โบราณสถานของเกาะแกร์ ประกอบด้วยวัดและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลายแห่ง รวมถึงหลักฐานทางโบราณคดี เป็นหนึ่งในสองของเมืองหลวงของจักรวรรดิเขมร (โดยอีกแห่งคือ อังกอร์)(Lithuania) เป็นสถานที่แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนเมืองเคานาสให้กลายเป็นเมืองสมัยใหม่ และกลายเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของลิทัวเนีย ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2(Guatemala) แหล่งโบราณคดี 1,700 ปี ที่ตั้งบนชายฝั่งแปซิฟิกของกัวเตมาลา แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากอารยธรรม Olmec ไปสู่การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมมายันตอนต้น(Latvia) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของลัตเวีย ถูกอนุรักษ์บ้านเมืองแบบดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี จากหมู่บ้านเล็กๆ ในยุคกลาง มาสู่ศูนย์กลางการบริหารที่สำคัญระหว่างศตวรรษที่ 16 ถึง 18(Spain) ตั้งอยู่บนเกาะเมนอร์กาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก มีหลักฐานการยึดครองเกาะของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมไซโคลเปียน ที่สร้างด้วยก้อนหินขนาดใหญ่(India) ก่อตั้งขึ้นในชนบทของรัฐเบงกอลตะวันตกในปี 1901 โดยกวีและนักปรัชญาชื่อดัง รพินทรนาถ ฐากูร เป็นโรงเรียนที่อยู่อาศัยและเป็นศูนย์กลางของศิลปะที่อิงตามประเพณีอินเดียโบราณ(Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) เป็นส่วนสำคัญของเส้นทางสายไหมในเอเชียกลางที่เชื่อมต่อทางเดินอื่นๆ จากทุกทิศทาง(Ethiopia) พื้นที่วนเกษตรใช้การเพาะปลูกหลายชั้นโดยมีต้นไม้ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมือง โดยชาวเกเดโอซึ่งมีความรู้ดั้งเดิมสนับสนุนการจัดการป่าไม้ในท้องถิ่น ภายในเนินเขาที่ได้รับการปลูกฝังมีป่าศักดิ์สิทธิ์(Iran) เป็นโรงแรมเล็กๆ ริมถนนที่จัดหาที่พัก อาหาร และน้ำให้กับคาราวาน ผู้แสวงบุญ และนักเดินทางคนอื่นๆ เผยให้เห็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย การปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ และวัสดุก่อสร้างที่แผ่กระจายไปทั่วหลายพันกิโลเมตรและสร้างขึ้นมานานหลายศตวรรษ(Canada) ประกอบด้วยแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงการปรับตัวของชนพื้นเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งเกิดจากยุคตื่นทอง(Denmark) ระบบป้อมปราการยุคไวกิ้ง 5 แห่ง ที่มีรูปทรงวงแหวนขนาดใหญ่ซึ่งมีการออกแบบทางเรขาคณิตที่เหมือนกัน(Czechia) ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมนี้ได้รับการหล่อหลอมมานานหลายศตวรรษโดยประเพณีที่ยังมีชีวิตในการเพาะปลูกและการค้าฮ็อปหลากหลายที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก(Congo) มีความสำคัญทางนิเวศวิทยาในฐานะจุดบรรจบกันของระบบนิเวศหลายประเภท ที่นี่เป็นฐานที่มั่นที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของช้างป่าในแอฟริกากลาง และได้รับการยอมรับว่าเป็นอุทยานที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในภูมิภาค(France) เป็นตัวแทนของลักษณะเฉพาะของภูเขาไฟ วัสดุ และกระบวนการต่างๆ การปะทุในปี 1902-1905 ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์วิทยาภูเขาไฟที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเมืองเซนต์ปิแอร์(Benin, Togo) เป็นส่วนขยายของภูมิประเทศ Koutammakou ที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกตั้งแต่ปี 2004(Madagascar) ป่าแห้งแล้งแห่ง Andrefana เป็นส่วนขยายต่อเนื่องของมรดกโลก Tsingy de Bemaraha ในมาดากัสกา(Viet Nam) อ่าวฮาลองในอ่าวตังเกี๋ยประกอบด้วยเกาะและเกาะเล็กเกาะน้อยประมาณ 1,600 เกาะ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ประจำถิ่นที่ถูกคุกคาม เช่น Cat Ba Langur(Azerbaijan, Iran) ป่า Hyrcanian ก่อตัวเป็นเทือกเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งทอดยาวไปตามชายฝั่งทางใต้ของทะเลแคสเปียน โดยมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 25 ถึง 50 ล้านปีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 16 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 7 แห่ง และ การปรับเปลี่ยนอาณาเขตเพิ่มเติมในมรดกโลกที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วอีก 1 แห่งAncient Jericho/Tell es-Sultan (State of Palestine) สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาจอร์แดน มีลักษณะเป็นเนินทรงวงรีหรือเนินดิน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ และรวมถึงน้ำพุยืนต้นตลอดกาลของ 'Ain es-Sultan'Astronomical Observatories of Kazan Federal University (Russian Federation) หอดูดาวดาราศาสตร์เมืองคาซาน ตัวอาคารมีลักษณะเด่นด้วยส่วนหน้าอาคารเป็นรูปครึ่งวงกลม และหอคอย 3 หลังพร้อมโดมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บเครื่องมือทางดาราศาสตร์Cultural Landscape of Khinalig People and “Köç Yolu” Transhumance Route (Azerbaijan) หมู่บ้านคินาลิกเป็นบ้านของชาวคินาลิกกึ่งเร่ร่อน ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตถูกกำหนดโดยการอพยพตามฤดูกาลระหว่างทุ่งหญ้าในฤดูร้อนและฤดูหนาวDjerba: Testimony to a settlement pattern in an island territory (Tunisia) รูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่พัฒนาขึ้นบนเกาะเจรบาราว เป็นการแบ่งเกาะออกเป็นละแวกใกล้เคียงต่างๆ เป็นกลุ่มๆ ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงถึงกัน และกับสถานที่ทางศาสนาและการค้าขายของเกาะ ผ่านเครือข่ายถนนที่ซับซ้อนESMA Museum and Site of Memory – Former Clandestine Center of Detention, Torture and Extermination (Argentina) อดีตศูนย์กักกันของกองทัพเรืออาร์เจนตินาในช่วงการปกครองแบบเผด็จการพลเรือนและทหารระหว่างปี 1976-1983(Netherlands) เป็นแบบจำลองขนาดกลไกที่เคลื่อนที่ได้ของระบบสุริยะ(Western Front) (Belgium, France) ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวแนวรบด้านตะวันตกของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มีทั้งสุสานขนาดใหญ่และเล็ก รวมถึงอนุสรณ์สถานเพียงแห่งเดียว(United States of America) อาคารที่มีกำแพงดินขนาดใหญ่จำนวน 8 หลัง สร้างขึ้นเมื่อ 2,000 ถึง 1,600 ปีก่อน เป็นตัวแทนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของประเพณีของชนพื้นเมืองซึ่งปัจจุบันเรียกว่าวัฒนธรรมโฮปเวลล์(Suriname) แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการล่าอาณานิคมของชาวยิวในยุคแรกในโลกใหม่ มีซากปรักหักพังของสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นสุเหร่ายิวที่เก่าแก่ที่สุดที่มีความสำคัญทางสถาปัตยกรรมในอเมริกา พร้อมด้วยสุสาน บริเวณจอดเรือ และป้อมทหาร(Rwanda) อนุสรณ์แห่งความทรงจำในเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา(India) ตัวแทนของกลุ่มวัดสไตล์ Hoysalas มีประติมากรรมงดงามเกินจริง และงานแกะสลักหินที่ครอบคลุมพื้นผิว(Thailand) ประกอบด้วยสามส่วนคือ เมืองโบราณศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก และโบราณสถานถ้ำถมอรัตน์(Indonesia) แกนกลางของยอกยาการ์ตาก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 18 โดยสุลต่านมังกูบูมี และยังคงดำเนินต่อไปนับแต่นั้นมาในฐานะศูนย์กลางของรัฐบาลและประเพณีวัฒนธรรมชวา(France) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 1 ในอาณานิคมของโรมันชื่อ Nemausus ซึ่งปัจจุบันคือเมืองนีมส์ในฝรั่งเศส(Turkiye) มัสยิดไฮโปสไตล์ 5 หลังที่สร้างขึ้นในอนาโตเลียระหว่างปลายศตวรรษที่ 13 ถึงกลางศตวรรษที่ 14(Greece) หมู่บ้านหินเล็กๆ ที่รู้จักกันในชื่อซาโกโรโคเรีย ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรีซ เป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่ปรับให้เข้ากับภูมิประเทศ(Canada) มีบันทึกเกี่ยวกับบรรพชีวินวิทยาที่สมบูรณ์ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุด(Ethiopia) ประกอบด้วยยอดเขาและสันเขาภูเขาไฟ หน้าผาสูงตระหง่าน หุบเขาอันกว้างใหญ่ ทะเลสาบน้ำแข็ง ป่าเขียวชอุ่ม ช่องเขาลึก และน้ำตกมากมาย ทำให้เกิดความงามทางธรรมชาติที่พิเศษสุด(Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan) พื้นที่นี้อยู่ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่รุนแรง โดยมีฤดูหนาวที่หนาวจัดและฤดูร้อนที่ร้อนจัด และมีพืชและสัตว์ที่หลากหลายเป็นพิเศษซึ่งได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย(Italy) ประกอบด้วยถ้ำที่มีความหนาแน่นสูงมาก โดยมีถ้ำมากกว่า 900 ถ้ำในพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็ก โดยมีถ้ำทั้งหมดยาวกว่า 100(Rwanda) พื้นที่สำคัญสำหรับการอนุรักษ์ป่าฝนในแอฟริกากลาง มีแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของสัตว์หลายชนิดที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นในโลก รวมถึงชิมแปนซีตะวันออกที่ถูกคุกคามทั่วโลก(Tajikistan) ประกอบด้วยพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงหลายแห่งที่ปกคลุมไปด้วยดินลุ่มน้ำ ซึ่งประกอบด้วยป่าริมแม่น้ำ tugay อนุรักษ์ภูมิทัศน์ทะเลทรายที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภูมิประเทศที่หลากหลายของที่นี่ทำให้เกิดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่หลากหลาย(Portugal) เป็นส่วนขยายของพื้นที่ภายในมูโรสของศูนย์ประวัติศาสตร์กิมาไรส์ ที่ได้รับการจารึกไว้ในรายชื่อมรดกโลกแล้วสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มรดกโลกแห่งใหม่ ประจำปี 2022-2023 ได้ที่ https://whc.unesco.org/en/newproperties/ *ภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://whc.unesco.org