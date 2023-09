“อินเด็กซ์” ชูเทรดแฟร์บุกตปท. อีเว้นท์ฟื้นชีพทะลุหมื่นล.ปีนี้

ผู้จัดการรายวัน 360- ภาพรวมตลาดอีเว้นท์สดใส ปีนี้มีแต่เซอร์ไพร้ส เริ่มด้วยลักซ์ชัวรี่แบรนด์หันมาใช้อีเว้นท์บุกตลาดไทย คนจัดงานอีเว้นท์เองก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดอีกครั้ง ส่งผลทั้งปีตลาดอีเว้นท์ทะลุ 10,000 ล้านบาทแน่นอน แต่ธรรมชาติอีเว้นท์ยังคงอ่อนไหวง่าย “อินเด็กซ์” ขอปักธงสร้างโอนโปรเจ็กต์ช่วยบาล้านท์รายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ล่าสุดชูงานแฟร์บุกตปท.เต็มพิกัด ปีหน้าอัด 5 งานใน 5 ประเทศ เดินเกมบุกซาอุฯเป็นรายแรกๆ ด้วยงาน Thailand Mega Fair 2023 – The Kingdom of Saudi Arabia ในเดือนธ.ค. นี้ มั่นใจปีนี้กลับมามีรายได้ทะลุ 1,000 ล้านบาท อีกครั้งนายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดอีเว้นท์ 14,000 ล้านบาท ปี2566นี้มองว่ากลับมาเต็มที่แล้ว แต่ยังไม่ 100% ขาดเพียงอีเว้นท์ภาครัฐที่หายไปหมด เพราะที่ผ่านมาอยู่ในช่วงช่องว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ แม้ว่าขณะนี้มีรัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้่วก็ตาม และงบประมาณภาครัฐที่เลื่อนออกไปอีกราว 2 ไตรมาสแต่ในภาคเอกชนถือว่ากลับมาคึกคักอย่างยิ่ง และมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น การที่ลักซ์ชัวรี่แบรนด์จากต่างประเทศ หันมาจัดอีเว้นท์ในไทยหลากหลายแบรนด์ รวมถึงมีผู้ประกอบการรายเล็กรวมถึงดารานักแสดงที่หันมาทำธุรกิจอีเว้นท์/ออกาไนซ์จัดงานมากมาย บวกกับการจัดงานต่างๆ ก็ฟื้นคืนกลับมา จึงมองว่าทั้งปีนี้ตลาดอีเว้นท์มีโอกาสกลับมาที่ 10,000 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย แต่ยังไม่ถึง 14,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทำได้สูงสุดก่อนเกิดโควิดในส่วนของอินเด็กซ์นั้น มองว่าปีนี้เป็นปีที่ท้าท้าย โดยภาพรวมตลอดปีเมื่อเทียบกับปีที่แล้วถือว่าดี เราได้สร้างสรรค์งานสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของงานอีเว้นท์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่เรามีความแข็งแกร่ง และเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผลประกอบการสุทธิไตรมาสที่ 2 คาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทปีนี้จะเติบโต 6% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 หรือจบปี 2566 นี้ มั่นใจว่าจะมีรายได้ที่ 1,024.78 ล้านบาท เติบโต 6%โดยมาจาก 3 ธุรกิจหลัก คือ 1. Marketing Service (งานรับจ้างจัดอีเว้นท์ต่างๆ) 82% 2. Creative Business Development 12% และ3. Own Creation 7