“Hotel MYS Khao Yai” รับความสดชื่นที่เขาใหญ่ กับไฮไลต์สระว่ายน้ำโปร่งใสลอยฟ้า

ลดทันที 20% ห้องพักประเภท ‘Pool Villa’ และ ‘MYS Villa’ จากราคา Best Available Rate

เมื่อจองตรงกับโรงแรมผ่านเว็บไซต์ www.hotelmys.com ระบุรหัสโปรโมชั่น 'KTCONLY'

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 – 31 ต.ค. 66

เป็นอีกแหล่งพักผ่อนที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่ยังเต็มไปด้วยความสดชื่นของป่าเขา ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีบรรยากาศที่เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่งและอีกหนึ่งที่พักแสนสบายริมถนนธนะรัชต์ ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดคือที่โอบล้อมด้วยวิวภูเขาสุดแสนโรแมนติก และธรรมชาติรอบๆ ตัวที่เต็มไปด้วยความสดชื่นที่นี่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบสไตล์ Modern Scandinavian หากเข้ามาด้านในโรงแรมแล้วก็ยังเห็นอาคารสีขาวนวล สลับกับความเขียวชอุ่มของต้นไม้นานาชนิดและไฮไลต์สำคัญของที่นี่คือสระว่ายน้ำโปร่งใสลอยฟ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทำจากอะคริลิค ช่วงกลางวัน ก็จะสามารถมองทะลุสระว่ายน้ำขึ้นไปเห็นท้องฟ้าสีคราม ส่วนยามค่ำคืนก็เห็นสระว่ายน้ำเป็นสีน้ำเงินระยิบระยับ โดยทุกสระว่ายน้ำของโรงแรมทั้งภายในห้องพักและส่วนกลางยังมีระบบอัตโนมัติที่จะปรับอุณหภูมิน้ำให้อุ่นพอเหมาะกับสภาพอากาศโดยรอบ ทำให้ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำเพลิดเพลินผ่อนคลายได้ในทุกสภาพอากาศในส่วนของห้องพักที่นี่ แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ห้องพักพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว มีโซนนั่งพักผ่อนกว้างขวางห้องพักบนตัวอาคารที่สามารถมองเห็นวิวสวนสวยห้องพักบนอาคารที่มีระเบียงพักผ่อนส่วนตัวห้องพักพร้อมลานส่วนตัวที่สามารถชมวิวสวนได้ห้องพักที่มีห้องนั่งเล่นแสนสบาย มีระเบียงส่วนตัวสำหรับชมวิว และห้องพักแบบวิลล่า 3 ห้องนอน มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ พื้นใสมองเห็นได้จากห้องนั่งเล่น โซนพักผ่อน ระเบียงส่วนตัว และบัตเลอร์ส่วนตัวความพิเศษภายในห้องพัก เริ่มตั้งแต่บริการต่างๆ ภายในห้องพักสามารถเลือกดูข้อมูล สั่งบริการต่าง ๆ เช่น สั่งอาหาร เลือกดูเมนูหมอนประเภทต่างๆ จองโต๊ะอาหาร เลือกทำความสะอาดห้องพัก ฯลฯ ผ่าน SuitePad ซึ่งเป็นอุปกรณ์ tablet ที่มีให้ภายในห้องพัก, บริการภายในห้องพัก เช่น The Love ·Potion Cocktail เลือกส่วนผสมสุดโปรดเพื่อสร้างสรรค์ค็อกเทลสูตรเฉพาะ, มินิบาร์เครื่องดื่ม ขนม ภายในห้องพักบริการฟรีทั้งหมด นอกจากนี้ เครื่องใช้ภายในห้องน้ำของห้องพักทุกประเภทมาจากแบรนด์ L'occitane นำเข้าจากฝรั่งเศสสำหรับอาหารของที่นี่ ที่(Cha La Restaurant and Bar) เริ่มตั้งแต่มื้อเช้า เป็นแบบมิบิบุฟเฟต์ และแบบ a la carte ที่กินได้ไม่อั้นสามารถสั่งเพิ่มได้ หรือเลือกสั่งไปกินที่ห้องก็ได้ และหากเข้าพักใน Pool Villa สามารถเสิร์ฟ Floating breakfast ในสระว่ายน้ำภายในห้องได้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)ช่วงบ่ายมีบริการเซต Afternoon Tea สำหรับ 2 ท่าน ส่วนมื้อค่ำ อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูจากฝีมือเชฟตะวัน ไม่ว่าจะเป็น ซุปองุ่นเขียว ตับห่านจากฮังการี่ทอด โคขุนส่วนสันในจากเมืองมิยาซากิห่อแป้งพัฟและเห็ดป่าบด หมูไอเบริโกจากสเปน ไก่เบรสจากฝรั่งเศสยัดไส้เห็ดป่าอบ เป็นต้นชวนมาพักผ่อนกับบรรยากาศแสนสบายที่ที่พร้อมให้บริการความสะดวกสบาย ท่ามกลางธรรมชาติสดชื่นของเขาใหญ่ ที่เหมาะกับทั้งคู่รัก ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน (ผู้เข้าพักต้องมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป เนื่องจากโรงแรมเป็นคอนเซ็ปต์ couple haven และมีบางโซนของโรงแรมที่หากเด็กเล็กมาใช้บริการอาจจะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้)* * * * * * * * * * * * * *สิทธิพิเศษอื่นๆ- ฟรี Wi-Fi- ฟรี อาหารเช้า (ห้อง Pool Villa / 2 ท่าน, ห้อง MYS Villa / 6 ท่าน )- ฟรี มินิ บาร์- ส่วนลด 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ Cha La Restaurant and Bar(ทางโรงแรมแจ้งว่า ขณะนี้มีมิจฉาชีพปลอมเพจ Facebook ของโรงแรมอย่างแนบเนียน เพื่อหลอกให้จองห้องพักในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริง โปรดตรวจสอบข้อมูลชื่อบัญชีปลายทางในการโอนเงินทุกครั้ง หากพบเป็นชื่อบัญชีบุคคล อย่าโอนเงิน โดยบัญชีรับโอนชำระเงินที่ถูกต้องของ Hotel MYS Khao Yai คือ ชื่อบัญชี บจก. ศิริเขาใหญ่)#########################################