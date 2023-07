ตื่นตา! เทศกาลบอลลูนนานาชาติไต้หวัน พาเหรดบอลลูนยักษ์ตัวการ์ตูนยอดฮิตจากทั่วโลก

ชวนคนไทยเที่ยวงานเทศกาลประจำฤดูร้อนของไต้หวันที่เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาเนื่องในโอกาสพิเศษเฉลิมฉลองครบรอบ 13 ปีภายในงาน ยกขบวนพาเหรดบอลลูนตัวการ์ตูนยอดฮิต รวมถึงสัตว์โลกน่ารัก จากทั่วทุกมุมโลกมาเสริมทัพสร้างความตื่นตาตื่นใจกว่า 19 ประเทศ บอลลูนกว่า 55 ลูก อาทิ Hello kitty, Spongebob รวมถึงบอลลูนสติกเกอร์ LINE ชื่อดังอย่าง Very Miss Rabbit, CHUCHUMEI (จิวจิวเม่ย) และ Thai Amazing Balloon จากประเทศไทย เป็นต้น พร้อมเปิดตัวบอลลูนการ์ตูน “เจ้าแม่มาจู่” ที่ได้แรงบันดาลใจจากวัดดังเทียนโห้วแห่งไถตงเป็นครั้งแรก จัดเต็มคอนเสิร์ตกลางแจ้งนานาชาติไถตง (Taiwan International Balloon Festival Night Glow Concert) ระเบิดความสนุกจากศิลปินชั้นนำระดับโลก เปิดให้สัมผัสได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 28 สิงหาคม 2566ซินดี้ เฉิน (Cindy Chen) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ (กทท.) กล่าวว่า “งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติไต้หวันแห่งเมืองไถตงที่ไต้หวันจัดขึ้นในปีนี้นับเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 13 ปี ที่มีความพิเศษมากกว่าปีก่อนๆ จึงอยากเชิญชวนคนไทยให้ได้มาสัมผัสและดื่มด่ำไปกับบรรยากาศงานเทศกาลประจำปีของไต้หวันในช่วงฤดูร้อนที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว โดยในครั้งนี้ได้รวบรวมทั้งการแสดงโชว์บอลลูนชื่อดังระดับโลกที่การท่องเที่ยวไต้หวันขนมาให้ชมมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงเปิดตัวบอลลูนการ์ตูน “เจ้าแม่มาจู่” จากวัดเทียนโห้วแห่งไถตง ไอคอนนิกเทพนารีแห่งการคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยที่ชาวไต้หวันให้การสักการะบูชา“นอกจากนี้ยังมีคอนเสิร์ตกลางแจ้งที่ยกขบวนศิลปินชั้นแนวหน้ามามอบความสนุกให้ชมในยามค่ำคืน โดยงานนี้นับเป็นอีกหนึ่งบิ๊กอีเวนต์สำคัญที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเดินทางเข้าไต้หวันเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน “All is just right in Taiwan ทุกอย่างใช่โดนใจที่ไต้หวัน” ด้านของ Just feel และ Just fun อีกด้วย”สำหรับความพิเศษของเทศกาลบอลลูนนานาชาติไต้หวันแห่งเมืองไถตง ประจำปี 2566 (Taiwan International Balloon Festival) พบกับไฮไลท์ความอลังการของบอลลูนยักษ์จากนานาประเทศทั่วโลก ที่จะมาในรูปแบบบอลลูนตัวการ์ตูนยอดฮิตตลอดกาลอย่าง Hello Kitty และ SpongeBob รวมถึงบอลลูนสัตว์น่ารัก อาทิ Bella สุนัขพันธุ์พิตบูลจากภาพยนตร์ A Dogs Way Home จากประเทศอังกฤษ, บอลลูนหมี Love Bear จากประเทศแคนนาดา, บอลลูนนกฮูก OWL จากประเทศยูเครน นอกจากนี้ยังมี บอลลูน Thai Amazing Balloon ที่มาจากประเทศไทย เข้าร่วมในครั้งนี้อีกด้วยเทศกาลนี้จะจัดแสดงบอลลูนทั้งหมด 2 รอบต่อวัน รอบแรกในเวลา 5.30 น. – 7.00 น. รอบสองเวลา 17.00น. – 18.30 น. (เวลาท้องถิ่น) พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ขึ้นบอลลูนเพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของพื้นที่ราบสูงลู่เหย่และบอลลูนจากมุมสูงแบบ 360 องศานอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่ไม่ควรพลาดกับคอนเสิร์ตกลางแจ้งนานาชาติไถตง (Taiwan International Balloon Festival Night Glow Concert) พร้อมขนทัพศิลปินมาสร้างสีสันมากถึง 9 รอบการแสดง ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม อาทิ พื้นที่ราบสูงลู่เหย่ (Luye Highland), ซานเซียนไถ (Sanxiantai), ทะเลสาบต้าโพ (Dapo Lake), บ่อน้ำพุร้อนจือเปิ่น (Zhiben Hot Springs), อุทยานอนุสรณ์สถานสหัสวรรษ (Millennium Dawn Memorial Park) และครั้งแรกของการจัดคอนเสิร์ตที่สวนริมทะเลไถตง (Taitung Seashore Park) รวมถึงการจัดแสดงโดรนกว่า 700 ลำ ในวันที่ 1 และ 20 กรกฎาคม และวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยราคาบัตรหน้างานในช่วงวันธรรมดาจันทร์-พฤหัสบดี ราคา 500 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 547 บาท และในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ศุกร์-อาทิตย์ ราคา 600 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 677 บาทงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติไต้หวันแห่งเมืองไถตง ประจำปี 2566 พร้อมให้คนไทยไปสัมผัสกับบรรยากาศอันตระการตาได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 สิงหาคม 2566ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเทศกาล หรือจองบัตรเข้าร่วมงานล่วงหน้าผ่านทาง https://balloontaiwan.taitung.gov.tw Facebook : https://www.facebook.com/balloontaiwan และ Instagram : taiwanballoonfestivalและติดตามอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวของไต้หวัน ที่ไม่ควรพลาดได้จาก สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ผ่านทาง https://www.taiwantourism.org/th หรือ ช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook : Taiwan Tourism Bureau TH