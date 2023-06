(ชมคลิป) 30 ปี “บอลลูนอาร์ต” จากงานลูกโป่งแตกแต่ง สู่งานครีเอทีฟคนไทย ติด TOP5 โลก! (ตอนจบ)

ซึ่งตัวนี้เราจะเห็นในหลาย ๆ งานไม่ว่าจะเป็น ตามห้างสรรพสินค้าที่ตกแต่งไม่ว่าจะเป็น อินดอร์ เอาท์ดอร์ อยู่บนหลังคาตึก อยู่บนผนัง วางที่พื้น เราจะเห็นหรือแม้กระทั่ง ในคอนเสิร์ตตอนนี้ถูกนำไปใช้เพราะว่าข้อดีของบอลลูนคือมันสามารถเป่า เป่าขึ้นมาให้พองในเวลาที่กำหนดได้ อย่างเช่น ล่าสุดก็จะมีคอนเสิร์ตที่เพิ่งทำไปเป็นบอลลูนขนาด

“6 นาทีบนเวที เราเทสต์เป็น1000 ครั้ง”

“ปกติเราใช้เวลาบางทีก็ 8 ชม./หรือ 3 ชม. ที่จะไปดูให้ที่ภูเก็ต คือเราดูแลในกรณีที่ติดตั้งไปแล้วเกิด accident เราก็ต้องเข้าไปดูเพราะว่าคือเขา เขาไม่ได้ซื้อบอลลูน ต้องคิดอย่างนี้ เขาซื้อสิ่งที่มันปรากฏ เขาซื้อสิ่งที่มัน happening อยู่ตรงนั้นที่มันปรากฏตรงนั้น แล้วมันต้องปรากฏอยู่ตรงนั้น ตามวันและเวลาที่เขาซื้อ”

ประสบการณ์งานติดตั้งระบบ มีครบหมด! ทั้งภาคดิน ที่สูง และทางน้ำ

“เพราะว่าลมบนผิวดินเนี่ย มันจะมีอย่างผมยกตัวอย่างของบางห้างฯ ที่ลักษณะโครงสร้างเป็นเหมือนอุโมงค์ลม อันนั้นก็ต้องมาคำนวณว่าลมที่ผ่านเท่าไหร่ คือลมปกติสมมุติหน้ากว้าง ลมผ่านมา10 ส่วนแต่ถ้าพอมันเป็นอุโมงค์ลม มันเป็นท่อที่ลีบลง มันอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น30-40 เท่าจากลมปกติบอลลูนต้องอยู่ได้ และคำว่าอยู่ได้คืออยู่ได้2-3 เดือนwhatever ตามที่ลูกค้าอยากจะได้”

เราต้องคิด อันที่

“งานบนเรือคือก็ต้องขอบคุณลูกค้า คือโจทย์แรกคือขึ้นบอลลูนกลมบนเรือที่วิ่งอยู่บนแม่น้ำเจ้าพระยา

3 วัน3 คืน แล้วจัดแสดงพร้อมกัน4 ประเทศ! ได้ยินโจทย์นั้นก็ขนลุก(หัวเราะ) คือเป็นคนที่แบบว่าไม่รู้บุญหรือกรรม แต่ว่ามันสร้างความสนุก! บนความตื่นเต้น คือลองคิดดูสิว่ามี 4 ประเทศอ้าวแล้วถ้า ประเทศไทยทำไม่ทัน! หรือประเทศไทยทำแล้วมีปัญหา ใช่มันคือประเทศชาติ(หัวเราะ) ฉะนั้นเอ้อเราก็รับงานนี้ แล้วเราก็คิดคำถามแรกที่ปรึกษากับทีมงาน คือ ลมกลางแม่น้ำมันเท่าไร เราเคยได้ยินแต่บนผิวดิน ลองนึกภาพ “ลม” ตรงแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่มันกว้างที่สุดอย่าง เพนนินซูล่า โอเรียนเต็ลช่วงนั้นมันไม่มีอะไรบังเลยนะมันกว้าง! มาเต็ม ๆ ว่าง ๆ”

“มันจะดันเรือวิ่งไปเหมือนเรือใบมั้ยเรือจะควบคุมตำแหน่งได้มั้ย ใช่! เกิดแบบสมมุติพื้นที่ขนาดนี้แล้วมันพาเรือวิ่งเข้าไปหาฝั่ง วิ่งเข้าไปหาสะพานตากสิน หรืออะไร! เรือเขาจะควบคุมความแรงของลมที่ปะทะกับบอลลูนขนาดนั้นได้หรือเปล่า?”

สนุก

“คือเราไม่สามารถแยกระหว่างให้ทำบอลลูนมาก่อนแล้วประเดี๋ยวค่อยไปคิดถึงโครงสร้างข้างนอก ถ้าเป็นโครงสร้างปกติทั่วไปได้ แต่พอเป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันต้องถูกคิดพร้อมกัน ระหว่างshape ของบอลลูนกับโครงสร้างข้างใน”

คือผมต้องบอกอย่างนี้ว่า “บอลลูน” ไม่มีมหาวิทยาลัยสอน วิศวะก็ไม่ได้สอน ใช่

“ห้องเย็บก็จะมีคุณป้าที่มีอายุ(หัวเราะ) ที่แบบว่าดูแลเรื่องการเย็บ จับรายละเอียดของการเย็บทีละจุด คือเราผสมผสานเทคนิคต้องเรียกว่า เทคนิคการเย็บพื้นบ้าน(หัวเราะ) และก็งานคอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นสูง เข้าด้วยกันอันใดอันหนึ่งขาดไม่ได้”

“เหมือนกับล่าสุดที่พอเราทำเรามีประสบการณ์คือ เดิมเราเริ่มจากการทำงานในกรุงเทพฯ แล้วเราก็ไปติดตั้งต่างจังวัด ไปติดตั้งทั่วประเทศ ซึ่งสุดท้ายเราเรียนรู้ว่าฮึ้ย! เราสามารถทำงานเสร็จน่ะแล้วเราก็ถอดประกอบแล้วแพ็ก แล้วส่งไปต่างจังหวัดแล้วทีมเราก็ไปประกอบ เราก็เลยพัฒนาที่จะทำงานไปต่างประเทศด้วยการ shipment แล้วส่งทีมไปประกอบ”

“ตอนนี้หลัก ๆ ก็จะมีสิงคโปร์ที่จะมี พาร์ทเนอร์ที่ดูแลการตลาดฝั่งโน้นอยู่ หลัก ๆ คือเราเริ่มปีนี้นะครับและก็มาเลย์เนี่ยเราเริ่มเสนองานกันแล้ว เริ่มคุยงานกันแล้ว คือผมต้องบอกว่าตลาดเมืองไทยเนี่ย ห้างฯ ของเมืองไทยเนี่ยคือ active ที่สุด! ที่สุดในโลกเลยนะคือ เซ็นทรัลฯ คือตลาดห้างฯ เมืองไทยคือมีความขยันที่จะทำevent ต้องบอกว่าสิงคโปร์เองอาจจะปีนึงไม่กี่ครั้งแล้วก็ ผลพวงก็คือเราจะได้รับงานที่มันซับซ้อนขึ้น ยากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยครับ ในขณะเดียวกันห้างฯ ต่างประเทศเขาก็มองเห็นว่า เซ็นทรัลพัฒนา ทำแบบนี้ ทำแบบนี้ เขาเริ่มget เข้ามาอย่างนี้ ๆ ในขณะเดียวกันห้างฯ บางประเทศเขาถือหุ้นเมืองไทยก็มีเขาก็เห็นงานเขาก็สั่งเข้าไป”

“พูดถึง Creative พูดถึงงานที่ติดตั้ง Installation ที่แบบว่าในด้าน engineering สูง ๆ ผมว่าผมTOP5”

เบอร์

budget อยู่ประมาณเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ แล้วดูว่าผมทำอะไรให้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็มาปรับกันว่ามันมากพอ มากไปหรือน้อยไป อะไรอย่างเงี้ยครับ จนกระทั่งมันสามารถLaunch ตัวโปรเจคต์นั้นออกมาได้”

“เพราะว่าอย่าลืมว่า1. เรามีความสามารถด้าน3D นะครับแล้วเราก็มีความสามารถด้านเย็บปักถักร้อย(หัวเราะ) พอเรารวมอันนี้เราก็สามารถทำเป็นคาแรคเตอร์น่ารัก ๆ ออกมาได้”

ซีอีโอ บริษัท Balloon Art เล่าให้ฟังอีกว่า ซึ่งธุรกิจหลักของบริษัทที่ทำปัจจุบันคือ“บอลลูนอัดอากาศ” เพราะด้วยเหตุผลทางด้าน1. มีความปลอดภัย2. ความแข็งแรง สามารถที่จะวางโครงสร้างแบบไหนก็ได้ ขนาดใหญ่เท่าไรก็ได้ แล้วก็อัดอากาศเข้าไปบอลลูนคอนเสิร์ตเวลาโชว์ขึ้นแล้ว ใช้แค่ช่วงเวลานั้นจริง ๆ ต้องบอกว่าหลายคนจ่ายเงินเป็นล้านเพื่อ “เวลา” ไม่กี่นาที แล้วถ้าคุณไม่สามารถทำไม่กี่นาทีนั้นให้มันสำเร็จ! มันไม่ใช่แค่สูญเสียเงินมันสูญเสียทุกอย่างเลยของลูกค้า แล้วเราก็จะไม่ทำให้เกิดสิ่งนั้นเด็ดขาดแล้วก็สำหรับงานอื่น ๆ ซึ่งก็ให้ความสำคัญไม่ต่างกันด้วย ยกตัวอย่าง เราไปติดตั้งงานที่ภูเก็ต เช้านี้ลูกค้าบอกลมพายุพัดมาหักเลย! ประมาณนี้เริ่มต้นจากการตั้งที่พื้นบอลลูนขนาดใหญ่ก็จะมี “ลม” บนผิวดินที่จะปะทะต่าง ๆ อันนี้เป็น Level 1 จากนั้น Level 2 ก็คือบอลลูนที่จะต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาตึก หรือบนยอดตึกและก็ต่อจากนั้นพอมันยิ่งสูง ลมก็จะยิ่งแรง ต่าง ๆ ก็ต้องมาคิดถึงการจับ/ยึดต่าง ๆ แล้วแม้กระทั่งเราต้องคิดไปถึงworst case ถ้ามันขาด! ถ้ามันเสียหายจากพายุที่แรงสุด มันต้องอยู่บนนั้นนะ!จากการที่เราจบวิศวะมาเราต้องคิดถึงความปลอดภัย safety come first ก่อนเลย ตั้งแต่ ติดตั้ง จัดแสดง หรือตอนที่มันพังต่อมาจากตึกมาอยู่บนเรือเราต้องทำบอลลูน คือต้องบอกว่านอนไม่หลับหลายคืนเพราะเราคิด พอเราทำโครงสร้างบอลลูนเสร็จ แล้วโครงสร้างบอลลูนขนาด10 เมตร สมมุติว่าบอลลูนจบแล้วโครงสร้างแข็งแรงอยู่ได้ ไม่ล้มไม่หักแล้วลูกค้า strict เลยนะว่า15.00 น. ต้องโผล่ตรงนี้17.00 น. ต้องวิ่งผ่านตรงนี้18.00 น.ต้องอยู่ที่นี่19.00 น. ต้องมาจอดที่นี่ ซึ่งทั้งหมดมันถูกstrict ทั้งหมด! มันคือ Show ทุกอย่างมันต้อง Go On ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่ปุ้มบอกด้วย Balloon Art แตกต่าง ทั้งจากบ้านเราเองและก็ต่างประเทศ เพราะบังเอิญเจ้าของบริษัทจบมาทางด้านวิศวกรรมและชอบงานออกแบบด้าน “ศิลปะ” เวลาที่เราออกแบบมันต้องผสมผสานคือ shape ของบอลลูนกับโครงสร้าง มันต้องมาด้วยกัน ไม่ใช่แบบว่าให้คนหนึ่งทำบอลลูนแล้วคุณมาหาทางติดตั้งไม่ได้! โครงสร้างบอลลูนต้องรองรับที่มันจะติดตั้งในposition นี้แล้วแข็งแรงที่สุด แล้วบางครั้งเราต้องมองว่าบางทีอาจจะต้องมีฟังก์ชันที่มันจะต้องหดตัวอย่างรวดเร็ว หรือขึ้นแล้วshape ด้านในมันจะเป็นอย่างไร? มันต้องcombine พร้อมกันแล้วในขณะเดียวกันก็มีพนักงาน ที่อยู่เก่าแก่ของบริษัทแล้วก็ทำงานด้วยกันมาก็สนุกกับบริษัท ผ่านประสบการณ์ที่เราแก้ไขมาเยอะเลยรู้ว่าอันนี้ทำแล้วจะเป็นอย่างนี้ อันนี้ทำแล้วเป็นอย่างนี้ ๆหลายชิ้นที่ทีม Balloon Art ลองเองกับมือว่ามัน ขึ้นแบบนี้ มันเป็นแบบนี้ มันอยู่แบบนี้ของเรามีทีมคอมพิวเตอร์3 D ที่แข็งมาก ในขณะเดียวกันพอเราผลิตชิ้นงานต้นแบบบางทีคอมพิวเตอร์มันไม่สามารถทำแล้ว มันละเอียดอ่อนได้ เราก็จะมีห้องเย็บพอเย็บเสร็จพอขึ้นเป็นMockup ต้องมีทีมที่เป็นโครงสร้าง โครงสร้าง structure เหล็กขนาดใหญ่มีทีมเชื่อม มีทีมทำขาตั้งที่จะมาจับ/ยึด และดูการประกอบ คิดแม้กระทั่งว่าบอลลูนมันเป่าขนาดนี้แล้วพอหดเก็บ ลูกค้าต้องการพื้นที่เก็บเท่านี้ คุณต้องทำแบบเรียกว่าถอดประกอบเหมือนอิเกียได้ แล้วสุดท้ายต้องอยู่ในกล่องตอนนี้มันก็เลยเริ่มขยายตลาดไปสู่ตอนนี้ญี่ปุ่นก็ส่งไป สิงคโปร์ก็ส่งไป มาเลย์ก็กำลังเริ่มส่ง มีหลาย ๆ งานที่เริ่มคุยกันถ้าพูดถึงในระดับโลก เมืองไทยประเทศไทยของเรา งานแบบนี้เรามี skill หรือเป็นที่จับตามองของต่างชาติในลักษณะไหนอย่างไรบ้าง?แล้วถ้าพูดถึงในโลกนี้งานบอลลูนทำให้เรานึกถึงประเทศไหน อย่างไรบ้าง และก็ประเทศไทยงานบอลลูนของเราอยู่ในระดับใด?ถ้าพูดถึงบริษัทมี3 แบรนด์ที่ดูแลอยู่ก็คือ1. Art Inflate ซึ่งจะทำเกี่ยวกับstructure บอลลูนเป่าลมที่เป็น customize ปกติแบบนี้ราคาตั้งแต่หลักหมื่นไปเรื่อย ๆ ถึงอาจจะถึงหลักล้าน ก็จะมีหลายราคาเพราะว่าส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ “ขนาด” และก็เนื้อวัสดุ และก็ความยากง่ายของการติดตั้ง และก็ระยะเวลาที่ต้องการให้มันอยู่/แสดงอยู่ เพราะว่ามันต้องมาดีไซน์ด้านความแข็งแรงต่าง ๆถัดออกมาอีกอันหนึ่งก็คือจากหลักการของตัว “บอลลูน” เองเรามาขยายฐานซึ่งทำมานานแล้วก็คือ ตัวมาสคอต หลังจากที่ทำบอลลูนได้เราก็เปลี่ยนจากตัวบอลลูนที่เป็นเสียบปลั๊กไฟมาเป็นใช้ “แบตเตอรี่” ต้องใช้แบตเตอรี่ชาร์จเหมือนเพาเวอร์แบงก์ เราก็ชาร์จแล้วก็คนเข้าไปใส่มันก็จะเป็นตัวมาสคอตที่คนเดินซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในเว็บไซต์ที่เป็นAir Mascot ตอนนี้ก็ส่งออกไปที่ญี่ปุ่น ส่งออกเกาหลี มาเลเซีย ส่งออกUAE บริษัทก็มีส่งออกไปด้วยต่อมาถูกสุด! ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เป่าลม ในแบรนด์ของ Balloon serve ที่เราเห็นเป็น “ท่อผ้า” หน้าปั๊มที่เป็นตุ๊กตาเป่าลมอะไรพวกนี้ ซึ่งจะมีขายทางช้อปปี้ ลาซาด้า ก็จะมีคาแรคเตอร์ต่าง ๆ มีท่อผ้าเป่าลม มีเครื่องสกายทิวบ์ ตัวเครื่องสกายทิวบ์และท่อผ้าทางBalloon Art ก็ส่งออกเหมือนกัน ตลาดก็มีทั้งในและต่างประเทศด้วยขอบคุณเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจดี ๆ จาก Balloon Art สุดยอดงานครีเอทีฟฝีมือคนไทยที่เก่งมาก ๆ ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลย!