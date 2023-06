"ไทยเที่ยวไทยแพ็คเกจ" พักผ่อนแบบแตกต่างที่ "ซิกเซ้นส์ สมุย"

พร้อมมอบข้อเสนอสุดพิเศษเพื่อชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทย ด้วยการผสมผสานประสบการณ์การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติและความหรูหรา พร้อมเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นและรสชาติอาหารที่เย้ายวนใจ ทั้งยังพร้อมไปด้วยกิจกรรมและประสบการณ์ใหม่ๆที่แตกต่างและไม่เหมือนใครเพื่อยกระดับความธรรมดาไปสู่ประสบการณ์ที่แสนพิเศษข้อเสนอพิเศษแพ็คเกจไทยเที่ยวไทย เปิดให้ข้อเสนอพิเศษนี้รวมบริการรับส่งสนามบินเกาะสมุย อาหารเช้าและเซทอาหารมื้อกลางวันโดยไม่รวมเครื่องดื่มที่ห้องอาหาร(Drift at the Beach) พร้อมกิจกรรมเพื่อสุขภาพยามเช้าตลอดการเข้าพัก และอื่นๆ อีกมาก รวมทั้งการเข้าพักฟรีพร้อมอาหารเช้าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สูงสุด 2 คนต่อวิลล่ากลับมาสัมผัสเสน่ห์เกาะสมุยอีกครั้งและค้นพบประสบการณ์ใหม่ในแบบ #SimplySixSenses ด้วยการรับประทานอาหารแบบส่วนตัวท่ามกลางวิวทะเลแบบพาโนรามิกที่(Dining by the Edge) ประสบการณ์นี้ไม่ใช่เพียงแค่มื้ออาหารพิเศษเท่านั้นแต่จะกลายเป็นเรื่องราวของคุณและคนสำคัญที่ยากจะลืมเลือน ด้วยเพลงบรรเลงจากโซโลแซ็กโซโฟนนิสและช่างภาพที่พร้อมบันทึกช่วงเวลาสำคัญนี้ไม่ให้พัดหายไปกับสายลมเคยสงสัยไหมว่าคอกเทลโมฮิโตของคุณจะมีรสชาติเป็นอย่างไร หากคุณสามารถเก็บวัตถุดิบสดใหม่จากฟาร์ม สัมผัสประสบการณ์นั้นได้ด้วยตัวคุณเองกับเวิร์คชอป(Garden to Glass Workshop) ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้การทำม็อกเทลและค็อกเทลโดยใช้วัตถุดิบที่สดใหม่จากฟาร์มในรีสอร์ทพร้อมเรียนรู้คุณประโยชน์ของพืชผักออแกนิคอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือเมนูพิเศษประจำวันที่ห้องอาหาร(Dining on the Rocks) และป๊อปอัพบาร์ทุกๆวันศุกร์ พร้อมดนตรีแจ๊สโดยโซโลแซ็กโซโฟนนิสที่พร้อมมอบบรรยากาศแสนผ่อนคลายในค่ำคืนวันศุกร์ของคุณพร้อมมอบช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของคุณด้วยโปรโมชั่นพิเศษประจำเดือน อาทิ “สมุย ริทชวล”(Samui Ritual) ซิกเนเจอร์ทรีทเม้นท์ 150 นาที การันตีความผ่อนคลายและฟื้นคืนความสดชื่นให้กับคุณหากกำลังมองหาการพักผ่อนที่มาพร้อมกับกิจกรรมสำหรับครอบครัวที่ผสมผสานความสนุกและการเรียนรู้เกี่ยวกับความยั่งยืน(Earth Lab) และ(Alchemy Bar) คือคำตอบของคุณ ด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิ เวิร์คช็อปการทำผ้าคลุมอาหารจากไขขี้ผึ้ง และเรียนรู้วิธีการทำผงขัดผิวสมุนไพรด้วยตัวคุณเองโปรดคลิก โบรชัวร์ และสอบถามข้อเสนอพิเศษสำหรับงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66 ได้ที่แผนกสำรองห้องพัก โทร 0-7724-5678 หรือ reservations-samui@sixsenses.com#########################################