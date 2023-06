เซนต์ รีจิส โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกาศเปิดตัว “House of Celebration” พร้อมมอบสีสันความสนุกสนานในทุกฤดูกาล

ตั้งแต่แฟชั่นโชว์ไปจนถึงไฟน์ไดนิ่ง จิตวิญญาณแห่งความรื่นเริงที่เปล่งประกาย และข้อเสนอในการเฉลิมฉลอง พร้อมให้ผู้มีชื่อเสียงในสังคม และผู้นำทางรสนิยมได้สัมผัสแล้วในรูปแบบประเพณีที่เลิศหรูแห่งบ้านแอสเตอร์ฮ่องกง, มิถุนายน 2566 -เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์พิเศษ กับโปรแกรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าและแขกผู้เข้าพัก ให้ได้ร่วมเพลิดเพลินไปกับกลิ่นอายของเทศกาลที่มีเรื่องราว และมนต์เสน่ห์เหนือกาลเวลาของตระกูลแอสเตอร์ ครอบครัวผู้ก่อตั้งแบรนด์ฯ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการจัดงานสังสรรค์ที่หรูหรา และไม่มีใครเทียบได้ เปรียบได้กับรันเวย์เสื้่อผ้าชั้นสูง House of Celebration มาพร้อมกับอรรถบทที่มีเอกลักษณ์สำหรับฤดูกาลทั้ง 4 อันประกอบไปด้วย ประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรม แฟชั่น และอาหาร ที่เน้นย้ำภาพลักษณ์ และประเพณีอันเป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์ เซนต์ รีจิส ที่พร้อมรังสรรค์ประเพณีใหม่ ๆ ในโรงแรมทุกแห่ง ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในที่ตั้งที่ดีเลิศ ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ไปจนถึง จาการ์ตา และ โอซากา“เซนต์ รีจิส โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท นับเป็นสถานที่ยอดนิยม และเป็นตัวเลือกที่ผู้มีชื่อเสียงในสังคมมักเลือกใช้ในการจัดงานเฉลิมฉลอง และพิธีการสำคัญต่าง ๆของพวกเขา” เจนนี่ โท, รองประธาน แบรนด์ มาร์เก็ตติ้ง และแมเนจเมนท์, เอเชีย แปซิฟิก, แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว “เราจะสืบสานธรรมเนียมปฏิบัตินี้ โดยมี House of Celebration ช่วยรังสรรค์ช่วงเวลาสุดพิเศษในแต่ละฤดูกาลของปี ให้เป็นประสบการณ์ชั้นเลิศ ผ่านวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในด้านความหรูหราสมัยใหม่ ผสมผสานกับมนต์เสน่ห์เหนือกาลเวลา และอัตลักษณ์ของแต่ละจุดหมายปลายทาง”ฤดูใบไม้ผลิ - การเฉลิมฉลองของผู้คนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เซนต์ รีจิส ได้จัดงานได้เปิดตัว House of Celebration ขึ้น ณ เดอะ เซนต์ รีจิส จาการ์ตา โรงแรมใหม่ล่าสุดของแบรนด์ฯ เพื่อมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในการต้อนรับการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิ ให้แก่เหล่าบรรดาผู้มีชื่อเสียงในวงสังคม และผู้นำทางด้านรสนิยม ซึ่งภายในงานนี้ โมนิกา ไอเวนา (Monica Ivena) แฟชั่น ดีไซเนอร์ชาวอินโดนีเซีย ได้นำ Bright Encounters คอลเลคชั่นแคปซูลล่าสุดของเธอมาเปิดตัว ผ่านประสบการณ์ซาลอน พร้อมชุดน้ำชายามบ่ายอันเป็นเอกลักษณ์ของ เดอะ ดรออิ้ง รูม ซึ่ง Bright Encounters นับเป็นหนึ่งในอีเวนต์ที่โดดเด่นของ House of Celebration ที่จุดประกายให้เกิดการพูดถึงอย่างกว้างขวางในหมู่แขกผู้มีเกียรติ และผู้มีอิทธิพลในด้านไลฟ์สไตล์ แฟชั่น วัฒนธรรม ศิลปะ ความยั่งยืน และการเดินทางท่องเที่ยว ภายในงานดังกล่าวยังมีการพรีวิวงานอีเวนต์ต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง อาทิ ประสบการณ์ Exquisite Journey Menus และ The Art of Drinking ประจำช่วงฤดูร้อน และแฟชั่นโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟประจำฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วยฤดูร้อน - การเฉลิมฉลองของสถานที่ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม โรงแรมของ เซนต์ รีจิส จะนำทุกท่านออกเดินทางไปค้นพบกับ รสชาติอาหาร และประเพณีต่างๆ ด้วยความร่วมมือของเหล่าบรรดาเชฟจากเซนต์ รีจิส ในจุดหมายปลายทางต่าง ๆ โดยรสชาติของฤดูร้อน จะถูกนำมาเฉลิมฉลองผ่าน Exquisite Journey Menus โดยการนำเสนอวัตถุดิบชั้นเลิศจากท้องถิ่น ประกอบกับจินตนาการอันน่าอัศจรรย์ของวัฒนธรรมทางด้านอาหารอันหลากหลาย รวมถึง The Art of Drinking ที่จะนำเสนอค็อกเทลสุดพิเศษ อาทิ บลัดดี แมรี่ สูตรต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เซนต์ รีจิส รวมถึงค็อกเทลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิวยอร์ก ที่จะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงกลิ่นอายของโรงแรม เซนต์ รีจิส ในหลากหลายจุดหมายปลายทางฤดูใบไม้ร่วง - การเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน จนถึง 30 พฤศจิกายน เซนต์ รีจิส โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก จะจัดเวทีสำหรับการเฉลิมฉลองที่หรูหราด้านวัฒนธรรม และความหลากหลาย แขกสามารถพบกับ Bright Encounters หรือเข้าร่วมมาสเตอร์คลาสโดยบัทเลอร์ของเซนต์รีจิส รวมถึงผู้นำทางด้านรสนิยมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งแฟชั่น เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกระเป๋าอย่างมีสไตล์ (Packing In Style) พร้อมด้วยคำแนะนำในการจัดเสื้อผ้า อาภรณ์หรูหรา และของใช้ลักชัวรี่ในยามเดินทาง ซึ่งบริการบัทเลอร์คือหนึ่งในประเพณีที่เป็นซิกเนเจอร์ และเป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์ เซนต์ รีจิส โดยมาสเตอร์คลาสดังกล่าวจะมีการจัดควบคู่ไปกับแฟชั่นโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ แขกสามารถพบปะและพูดคุยกับแฟชั่นดีไซเนอร์ได้อย่างใกล้ชิด รับคำแนะนำทางด้านแฟชั่นได้โดยตรงจากสไตลิสต์ผู้เชี่ยวชาญ เพลิดเพลินไปกับดิสเพลย์แฟชั่นสุดสร้างสรรค์ และเลือกจับจองเสื้อผ้ากูตูร์จำนวนจำกัดได้ก่อนใคร โดย House of Celebration จะมีการจัดแฟชั่นอีเวนต์สุดพิเศษขึ้น ณ เดอะ เซนต์ รีจิส เซี่ยงไฮ้ จิงอันฤดูหนาว - การเฉลิมฉลองของเวลาช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ นับเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษในการร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัว และเพื่อนฝูง โดยตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เซนต์ รีจิส โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จะต้อนรับลูกค้า และแขกผู้เข้าพักด้วยการตกแต่งที่หรูหราสวยงามในช่วงเทศกาลแห่งความสุข และสำหรับตีมการเฉลิมฉลองของ House of Celebration ในฤดูหนาวนั้น ทุกท่านจะมีโอกาสได้เรียนรู้ข้อแนะนำดีๆ เพื่อยกระดับความสุขให้กับประเพณีวันหยุดในสไตล์ของ เซนต์ รีจิส อย่างแท้จริงผ่าน The Art of Gifting โดยบัทเลอร์ของเซนต์ รีจิส จะให้บริการห่อของขวัญโดยใช้กระดาษห่อของขวัญที่ออกแบบพิเศษในตีม House of Celebration ประจำฤดูกาลให้แก่แขกผู้เข้าพัก หรือในช่วงที่แขกมาพักผ่อนจิบน้ำชายามบ่าย เด็กๆเองก็ได้สามารถสนุกสนานไปกับ Family Traditions ของแบรนด์ฯ นั่นคือเวิร์กชอปสอนการห่อของขวัญสำหรับเด็ก นอกจากนี้ แขกผู้เข้าพักยังสามารถจองมาสเตอร์คลาส The Art of Sabrage หรือศิลปะการเปิดแชมเปญด้วยดาบ ที่จัดสอนโดยบัทเลอร์ และมิกโซโลจิสต์ผู้เชี่ยวชาญของ เซนต์ รีจิส พร้อมตื่นเต้นไปกับการได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และเทคนิคของการใช้ดาบเปิดแชมเปญ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณีปฏฺิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของ เซนต์ รีจิส อีกด้วยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ https://st-regis.marriott.com/ งานเปิดตัว House of Celebration ณ เดอะ เซนต์ รีจิส จาการ์ตาวันที่ 31 พฤษภาคม 2566ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เซนต์ รีจิส ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้จัดงานได้เปิดตัว House of Celebration ขึ้น ณ เดอะ เซนต์ รีจิส จาการ์ตา เพื่อต้อนรับการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิ ด้วยการรวมตัวของเหล่าบรรดาผู้มีชื่อเสียงในวงสังคม และผู้นำทางด้านรสนิยมมากมาย ซึ่งภายในงานนี้ โมนิกา ไอเวนา (Monica Ivena) แฟชั่นดีไซเนอร์ชาวอินโดนีเซีย ได้นำ Bright Encounters คอลเลคชั่นแคปซูลล่าสุดของเธอมาเปิดตัว โดยแบ่งเป็นสี่เซ็ต ได้แก่ แกสบี้, ดิสโก, อันเดอร์ เดอะ ซี และ เบิร์ด ออฟ พาราไดซ์ โดยภายในงาน เหล่าเซเลบริตี้ ผู้มีชื่อเสียงในวงสังคม และสื่อมวลชนยังได้สัมผัสกลิ่นอาย และประสบการณ์ของธรรมเนียมปฏิบัติของ แคโรไลน์แห่งตระกูลแอสเตอร์ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการจัดงานสังสรรค์ที่หรูหราในช่วงยุคทองของย่านแมนฮัตตัน ที่จะเรียนเชิญเฉพาะแขกพิเศษมาร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำสุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกัน โดยงานนี้ ออสการ์ เปเรซ, ผู้อำนวยการด้านอาหาร และเครื่องดื่มของ เดอะ เซนต์ รีจิส จาการ์ตา ก็ได้รังสรรค์ประสบการณ์มื้อค่ำอันหรูหราดังกล่าวให้แก่แขกในงานได้ลิ้มลอง