แชงกรี-ลา เปิดตัวแคมเปญระดับโลก “Find Your Shangri-La” พร้อมแนะนำเซ็ตเมนูสุดพิเศษ 6 คอร์ส

ตัวภาพยนตร์โชว์ให้เห็นความเป็นแชงกรี-ลา ที่มีความแปลกไม่เหมือนใคร (A whimsical brand film) ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองความมุ่งมั่นของแชงกรี-ลา ในการมอบประสบการณ์อันยากที่จะลืมเลือนให้แก่แขกผู้เข้าพักด้วยการสร้างช่วงเวลาสุดแสนพิเศษที่คาดไม่ถึง ผ่านทางการบริการที่เป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง

“ที่ แชงกรี-ลา เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่า แขกแต่ละท่านให้คำจำกัดความของคำว่า “ค้นหาแชงกรี-ลาของคุณ” (“Find Your Shangri-La”) ในความหมายที่แตกต่างกัน” ฮุย ก๊วก ประธานกลุ่มแชงกรี-ลา กล่าว “เรามีประวัติการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปีในด้านการสร้างความพึงพอใจให้กับแขกของเรา และเราต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อเน้นย้ำถึงสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของเรามาโดยตลอด นั่นก็คือ การสร้างหลากหลายช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่แขกของเรา”



ผลงานชินนี้สร้างสรรค์ขึ้นจากการร่วมมือกันกับ เดฟ เมเยอร์ส ผู้กำกับผู้ที่ได้รับรางวัลแกรมมี่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าแขกสามารถค้นพบแชงกรี-ลาของตนเองได้อย่างไร เขาได้รังสรรค์ตัวละครในจินตนาการขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของแขกที่มีบุคลิกลักษณะแตกต่างกันไป และได้เรียงร้อยเรื่องราวว่าพวกเขาได้ค้นพบความสุขในโรงแรมแชงกรี-ลาที่ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างไร ด้วยการนำเสนอประสบการณ์การต้อนรับที่น่าประทับใจและแบบเฉพาะบุคคลในโรงแรมฯ แต่ละแห่ง

ตัวเอกของเรื่องซึ่งเป็นดอกโบตั๋นแสนสวยที่แสวงหาสวรรค์ส่วนตัว แสดงให้เห็นถึงต้นกำเนิดจากเอเชียของแชงกรี-ลา ดอกโบตั๋นได้รับการนำทางโดยพนักงานยกกระเป๋าผ่านไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในโรงแรมฯ โดยระหว่างทางได้มองเห็นตัวละครแฟนตาซีสี่ตัวละคร ที่เป็นตัวแทนของข้อเสนอหลักของแบรนด์ ได้แก่ ความเป็นเลิศในการทำอาหาร (นกฮัมมิงเบิร์ด) โอกาสพิเศษ (ชุดแต่งงาน) การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (นกเพนกวิน) และครอบครัว (รถไฟของเล่น)

นอกจากนี้แล้ว ยังได้คัดสรรเมนูสุดพิเศษภายใต้ธีม ค้นหาแชงกรี-ลาของคุณ “Find Your Shangri-La” Menus ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาหารจีนและอาหารในภูมิภาคเอเชีย โดยตีความผ่านทางหลากหลายวัฒนธรรมการทำอาหารในท้องถิ่น ถึงแม้ว่าแต่ละเมนูจะมีเอกลัษณ์เฉพาะของแต่ละโรงแรม แต่ทุกเมนูล้วนนำเสนอรสชาติที่คาดไม่ถึง ประกอบกับการตกแต่งจานในรูปแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้นักชิมทุกท่านได้สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความสุข โดยสามารถลิ้มลองความอร่อยของหลากหลายเมนูพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566

และเมนูค็อกเทลและม็อกเทลนานาชนิดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์โดยได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของธีมแคมเปญนี้อีก 3 เมนูเด็ด อย่าง Daydreamer, Taste of Eden และthe Sky is the Limit ให้ได้เพลิดเพลินกันจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แถมสมาชิกแชงกรี-ลา เซอร์เคิล ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับค็อกเทล #FindYourShangriLa หนึ่งแก้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในทุกวันที่ 6 ของเดือนซึ่งเป็นวันพิเศษสำหรับสมาชิกอีกด้วย

สำหรับ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ซึ่งได้ถูกคัดสรรให้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “ค้นหาแชงกรี-ลาของคุณ” ที่ ห้องอาหารจีน แชงพาเลซ หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ครัวจีน ตัน กวางอิ๊ก ก็ได้รังสรรค์เมนูชุดพิเศษ “Whimsical” ความอร่อยของรสชาติของอาหารกวางตุ้งแท้ที่แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายแห่งการผจญภัยผสานกับความแปลกใหม่และความแตกต่างในทุกคำที่ได้ลิ้มลอง ทั้ง เปรี้ยว หวาน เค็ม และอูมามิ พร้อมเพลิดเพลินไปกับเนื้อสัมผัสที่โดดเด่นของอาหารแต่ละจาน

เซ็ตเมนู “Whimsical” ประกอบด้วย ปลาหมึกถั่วปรุงรส – ปลาหมึกยักษ์ตุ๋นใส่ถั่วลิสงป่นและพริกฆาลาเปญโญ หอยเชลล์น้ำแดงเสิร์ฟพร้อมไข่ปลาคาเวียร์ เนื้อซี่โครงวากิวตุ๋นสไตล์เสฉวน รังนกพุดดิ้งนมถั่วเหลืองเสิร์ฟพร้อมน้ำเชื่อมพุทราจีน ในราคาชุดละ 4,288 บาท++

และที่ล็อบบี้ เลาจน์ ยังนำเสนอเมนูค็อกเทลเหนือจินตนาการ ‘Daydreamer’ เครื่องดื่มพิเศษที่มีส่วนผสมของ London dry gin, Maraschino, น้ำมะนาวสด และดอกอัญชัญ เพื่อให้ได้รสชาติและสีม่วงอมน้ำเงินสดใส ‘Daydreamer’ คือ เครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับวันพักผ่อนสบายๆ ที่ให้คุณได้รื่นรมย์กับรสชาติแสนอร่อยพร้อมผ่อนคลายไปกับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในราคาแก้วละ 480 บาท++