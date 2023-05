เปิดแล้ว งาน “Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest” จัดเต็ม 3 งานใหญ่ในที่เดียว คาดเงินสะพัด 180 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงาน "" (ไทยแลนด์กอล์ฟ แอนด์ ไดฟ์ เอ็กซ์โป พลัส เอาท์ดอร์ เฟสท์ 2023) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน และดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งการจัด 3 งานแสดงสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยว ทั้งด้านกีฬากอล์ฟ ดำน้ำ และท่องเที่ยวแนวกิจกรรมกลางแจ้ง หรือ Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2023 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคมนี้ ณ ฮอลล์ 6-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถือเป็นการช่วยกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวแนวไลฟ์สไตล์ให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศในภาพรวม โดยการจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อีกด้วยภายในงานได้รวบรวมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากกลุ่มผู้ประกอบการกว่า 450 บูธ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รองรับความต้องการของคนรุ่นใหม่ และยังมีแพ็กเกจต่าง ๆ พร้อมส่วนลดสูงสุดกว่า 80% ไว้ให้เลือกช้อปกันมากมาย ซึ่งคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานจะมีมูลค่าเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 180 ล้านบาทสำหรับ 3 งานใหญ่ที่จัดที่เดียวกันภายใต้ชื่อ Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2023 ประกอบด้วย-งาน “Thailand Dive Expo” มหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำครบวงจร ได้รวบรวมสินค้าและบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดำน้ำ อาทิ คอร์สเรียน และทริปดำน้ำทั้งในและต่างประเทศ รีสอร์ทใกล้แหล่งดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำแบรนด์ดัง อุปกรณ์ถ่ายภาพ ฯลฯนอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการภาพถ่ายใต้น้ำจากการประกวด “TDEX Underwater Photo Contest ครั้งที่ 16” และยังมีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยร่วมมือกับหลากหลายองค์กรในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ โครงการรักษ์ทะเล ร่วมกับ CPAC และ SCG สร้างปะการังเทียม คืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ทางทะเลทั้งนี้ผู้เข้าชมงานสามารถร่วมโหวตรูปแบบชิ้นงานปะการัง เพื่อนำไปจัดสร้างและนำไปวางใต้ท้องทะเล อ.สัตหีบ จ.ระยอง, โครงการ “TDEX You Give…We Share” ร่วมกับเพจ “DNA บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร” นำชุดดำน้ำและอุปกรณ์มือสองสภาพดี บริจาคให้กับมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในปฏิบัติการกู้ภัยสาธารณประโยชน์, โครงการจัดทำกระเป๋าผ้าร่วมกับ เเม็ค ศิลปินวาดภาพที่มีนามปากกาว่า เเม็คชา (Mackcha) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Connect the Dot” บอกเล่าเรื่องราวของ ชาล็อต เด็กผู้หญิงผู้เป็นตัวแทนของความฝัน ที่ได้ผจญภัยเคียงข้างไปกับฉลามวาฬ เพื่อพบเจอโลกใบใหม่ที่น่าตื่นเต้นไปพร้อมๆกัน โดยรายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล (FMRF), โครงการ “มาหยา Shark Watch Project” กับ “Love Wildlife” เพื่ออนุรักษ์ฉลามในอ่าวมาหยา และกิจกรรมเสวนา “TDEX Divers Talk” แชร์ประสบการณ์ด้านการดำน้ำ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และ Influencers ชื่อดังจากหลากหลายวงการท่องเที่ยวและกีฬา-งาน "Thailand Golf Expo" งานแสดงสินค้าและบริการสำหรับผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ ซึ่งจะมีผู้ประกอบการชั้นแนวหน้าเข้ามานำเสนอแพ็คเกจกรีนฟีสนามกอล์ฟ การเปิดบูธจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ อุปกรณ์เสริม ชุดกีฬากอล์ฟหลากหลายแบรนด์ดัง พร้อมกิจกรรมไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจในทุกๆปี คือการแข่งขันกอล์ฟ “1 พัตต์ 1 แสน” และกิจกรรมกอล์ฟ “Swing Quick Fix” จาก Golfing Ground Performance Center เพื่อพัฒนาขีดความสามารถนักกอล์ฟทุกระดับตั้งแต่มือใหม่จนถึงระดับโปรทัวร์-งาน "Outdoor Fest" งานที่รวมกิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬากลางแจ้ง บก-น้ำ-อากาศ มาไว้ในที่เดียว โดยจะมีผู้ประกอบการชั้นนำจากไทยและต่างประเทศ นำสินค้าและบริการมาจำหน่าย อาทิ อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง เดินป่า โดรน SUP Board Surfboard เจ็ทสกี คายัค ที่พักรีสอร์ต รวมถึงแพ็คเกจท่องเที่ยวเชิงผจญภัยพร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสวนาบนเวทีร่วมกับ Coffee Traveler ในพื้นที่ “Cozy Coffee in Camp” บรรยากาศแคมป์ปิ้งที่มีทั้ง Slow Bar และ Speed Bar ให้ได้นั่งจิบกาแฟ พร้อมร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมไลฟ์สไตล์ “Camp” และยังมีกิจกรรมสนุกๆ ท้าทายความสามารถ อาทิ การแข่งขันปีนหน้าผาจำลอง “Thailand Bouldering Competition” ครั้งที่ 10 ชิงเงินรางวัล และร่วมกับ Decathlon จัดกิจกรรมการแข่งขันกางเต็นท์ “Tent set up challenge”“ในปีนี้ เราได้ร่วมมือกับ Lazada จัดแคมเปญเพื่อแจกคูปองส่วนลด on top พิเศษ เมื่อซื้อสินค้าและบริการภายในงานนี้ผ่านช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มในช่วงเวลาการจัดงานด้วย และสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน นอกจากได้ของถูกใจแล้ว ยังมีสิทธิ์ได้ร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่กลับบ้าน อาทิ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับในประเทศจาก Thai Smile และ Thai Vietjet คอร์สเรียนดำน้ำ ทริปดำน้ำ อุปกรณ์กอล์ฟ และของที่ระลึกมากมาย” นายศักดิ์ชัย กล่าวด้านนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน การท่องเที่ยวกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงต้นปี 2566 ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในไทยกว่า 78 ล้านคน สร้างรายได้มากกว่า 464,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการท่องเที่ยวของไทยเรากลับมาคึกคักใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติแล้วทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญกับทุกๆกลุ่มเป้าหมาย จึงได้กำหนดนโยบายและแผนงาน ในการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความหลากหลายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการตอกย้ำความพร้อมและศักยภาพของสินค้าและบริการ รวมไปถึงการร่วมสนับสนุนการจัดงาน Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest มาอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ นักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ ที่ชื่นชอบกิจกรรมท่องเที่ยวกลางแจ้ง อาทิ การดำน้ำ การเล่นเซิร์ฟบอร์ด การเดินป่า ตั้งแคมป์ และกิจกรรมกอล์ฟ เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยมีสนามกอล์ฟที่มีมาตรฐานอยู่หลายแห่ง และแหล่งดำน้ำทางภาคใต้ของไทยก็เป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกนอกจากนี้การท่องเที่ยวกลางแจ้งในรูปแบบแคมป์ปิ้งที่เป็นกระแสนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว Gen-Y และกลุ่มผู้มีรายได้สูงสำหรับความพิเศษของปีนี้ ททท.มีแนวคิดที่จะต่อยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เข้ากับการส่งเสริมวัฒนธรรม Soft Power 5F ได้แก่ อาหาร (Food) , ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) , การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion), ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) และเทศกาล (Festival) ซึ่งนับเป็นการท่องเที่ยวแนวไลฟ์สไตล์ด้วยเช่นกัน โดยนอกจากจะเป็นสร้างรายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายในกิจกรรมดำน้ำ กอล์ฟ และแคมป์ปิ้ง รวมไปถึงค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังสามารถกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนท้องถิ่นด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังสอดแทรกแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาภายใต้แนวคิด BCG Model และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของไทยอีกด้วยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2023 ได้ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคมนี้ ณ ฮอลล์ 6-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ค• กิจกรรมดำน้ำ ทาง Facebook: TDEX Fanpage หรือเว็บไซต์ thailanddiveexpo.com• กิจกรรมกีฬากอล์ฟ ทาง Facebook: Thailand Golf Expo หรือเว็บไซต์ thailandgolfexpo.com• กิจกรรมท่องเที่ยวกลางแจ้ง ทาง Facebook: Outdoor Fest by NCC หรือเว็บไซต์ traveloutdoorexpo.com