จากตำนาน "จอห์น เกรย์" นักสำรวจถ้ำด้วยเรือแคนู สู่ “จอห์น เกรย์ ซี แคนู” ทริปพายเรือแห่งทะเลพังงา

พาย้อนเรื่องราวของ "จอห์น เกรย์" ตำนานแห่งท้องทะเลและการท่องโลกสำรวจถ้ำด้วยเรือแคนู สู่ “จอห์น เกรย์ ซี แคนู” ทริปพายเรือชมธรรมชาติแห่งท้องทะเลพังงา ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัส“จอห์น เกรย์” ชายชาวอเมริกันร่างใหญ่ใจดีผู้หลงใหลในการผจญภัยและรักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป่า และ ทะเล เป็นชีวิตจิตใจ เขาเป็นบุคคลแรกๆ ที่ใช้เรือแคนูออกค้นหาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและยังเป็นนักสำรวจถ้ำมืออาชีพอีกด้วย เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ที่เขาได้ก่อตั้งบริษัทการท่องเที่ยวด้วยเรือคายัคขึ้นที่เกาะฮาวาย ต่อมาเขาได้เดินทางเพื่อออกค้นหาแหล่งธรรมชาติและถ้ำสวยงามมากมายด้วยเรือแคนูที่เขานำมาด้วยจากฮาวาย เริ่มตั้งแต่หมู่เกาะฟิจิ ตาฮิติ ซามัว ฟิลิปปินส์ อ่าวฮาลองเบย์ ประเทศเวียดนามจนมาถึงอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ประเทศไทย ที่ซึ่งทำให้เขาตกหลุมรักประเทศไทย วัฒนธรรมไทย และคนไทย จนเขาอยากอวดความงามของประเทศไทยให้ชาวโลกได้เห็นถึงความสวยบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่ซุกซ่อนอยู่ภายในเครือข่ายถ้ำที่โยงใยออกไปไม่รู้จบ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและลากูนอีกมากมายหลายแห่งที่จอห์น เกรย์ ได้ค้นพบจากคำบอกเล่าของเพื่อนชาวประมงและชาวบ้าน ซึ่งสถานที่บางแห่งยังไม่เป็นที่รู้จักในสมัยนั้นโดยในปี พ.ศ.2544 เขาได้ก่อตั้ง จอห์น เกรย์ ซี แคนู (John Gray’s Sea Canoe) ขึ้นในประเทศไทย ร่วมกับ ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ เจ้าของธุรกิจผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง พร้อมเจตจำนงที่ต้องการสร้างสิ่งที่พิเศษและแตกต่าง อีกทั้งปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนได้ตระหนักดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติในเวลาเดียวกัน ซึ่งได้กลายเป็นคติพจน์ของ จอห์น เกรย์ ซี แคนู ตั้งแต่วันแรกจวบจนทุกวันนี้ “We Don’t Do Anything Normal – เรื่องธรรมดาเราไม่ทำ”ดังนั้น “จอห์น เกรย์ ซี แคนู” จึงเป็นบริษัทแรกที่ริเริ่มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพร้อมไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยสอดแทรกความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการจัดกิจกรรมช่วยกันเก็บขยะในทะเลและแหล่งธรรมชาติกลับมาด้วยทุกทริปนอกจากนี้ จอห์นยังช่วยเหลือสนับสนุนชาวบ้านในท้องถิ่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการล่องเรือ ระบบนิเวศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพราะจอห์นรักประเทศไทยและคนไทยไม่ต่างกับที่คนในชุมชนก็รักจอห์นเช่นกันรวมถึง ”จอห์น เกรย์” ยังได้รับรางวัลมากมายในระดับนานาชาติ รวมทั้งรางวัลสำคัญที่ทำให้เขาโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ รางวัล Junior Achievement California President of the Year และ Bull and Bear (1961-1962) จาก New York Stock Exchange; รวมทั้งรางวัลอัน ทรงเกียรติประเภทภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม “Molokai’s Forgotten Frontier” จากเวที Emmy Award (1985); รางวัล TEDDY ในสาขาการถ่ายทำภาพยนตร์ให้ความรู้ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (1985); รางวัลด้านการท่องเที่ยวด้วยพาหนะเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จาก Skal Club International Ecotourism Award (2008) ฯลฯจอห์น เกรย์ ซี แคนู เป็นเสมือนตำนานแห่งท้องทะเลของอ่าวพังงาพร้อมปณิธานอันแน่วแน่ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งยังคงกึกก้องอยู่แม้ในวันที่เขาอายุย่างเข้าปีที่ 83 แล้ว ปัจจุบัน จอห์น เกรย์ ซี แคนู ได้เติบโตและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากนานาชาติด้วยฝีมือการบริหารงานของนักบริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง พงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์ ผู้บริหารจากกลุ่มโรงแรมเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ผู้มีส่วนสำคัญในการบริหารและถือหุ้นส่วนใหญ่ในปัจจุบันร่วมกับจอห์น เกรย์“เราเชื่อมั่นในตัวคุณจอห์น เกรย์ และการสร้างสรรค์ทริปท่องล่องเรือท่องเที่ยวของเขา ที่สำคัญเรามีความเห็นที่ตรงกันถึงปณิธานอันแน่วแน่เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เราต้องการส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยเรือแคนูที่ยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมายซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ‘จอห์น เกรย์ ซี แคนู’ ที่ยากจะหาใครเหมือน” พงศ์วรุตม์กล่าวด้วยความรู้สึกยินดีพนักงานและไกด์นำล่องเรือทุกคนของ จอห์น เกรย์ ซี แคนู ตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัยและเพื่อดูแลลูกค้าทุกคนเป็นอย่างดีโดยไม่ลืมที่จะใส่ใจในทุกรายละเอียด ทั้งทริปการท่องเที่ยวล่องเรือไปตามแหล่งสวยงามธรรมชาติต่างๆ ที่นำโดยไกด์ท้องถิ่นผู้มากด้วยประสบการณ์นานนับสิบปีซึ่งส่วนใหญ่ทำงานอยู่กับจอห์นเกรย์ซีแคนูตั้งแต่เริ่มแรก พวกเขาเชี่ยวชาญการนำล่องเรือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพร้อมเป็นไกด์ส่วนตัวให้ลูกค้าตลอดการเดินทางโดยไกด์จะทำหน้าที่เป็นผู้พายเรือให้ลูกค้าหากลูกค้าไม่สะดวกหรือไม่มีความชำนาญ พร้อมให้ความรู้นักท่องเที่ยวเรื่องระบบนิเวศ การกำเนิดของเกาะแก่งและถ้ำหินปูนของอ่าวพังงาที่อายุประมาณ 280 ล้านปีซึ่งเกิดจากการเย็นตัวของลาวาที่ปะทุขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และยังได้ก่อให้เกิดความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติตามมาอีกมากมายรวมทั้งลากูน การดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและแนะนำการอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่แทรกแซง เช่น ไม่นำวัตถุจากแหล่งธรรมชาติกลับมาเป็นของที่ระลึก ไม่ให้อาหารสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลเพราะอาจเป็นอันตรายและอาจทำให้สัตว์ป่วยได้ ไม่ใช้มือจับหินงอกหินย้อนเพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายและทำให้มันหยุดเจริญเติบโต การไม่นำเรือที่มีเครื่องยนต์เข้าไปใกล้ถ้ำหรือลากูนต่างๆ ใช้เพียงเรือแคนูพายเข้าไปและไม่ส่งเสียงดังรบกวนซึ่งบ่อยครั้งที่คณะเดินทางโชคดีได้มีโอกาสเจอสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลหายาก อาทิ ฉลามวาฬ ปลากระเบน ปลาตีน ปลาดาว ปลิงทะเล นกเงือก เหยี่ยวแดง นกนางแอ่น ลิงแสม ฯลฯ อีกทั้งการให้บริการอาหารไทยที่อร่อยถูกใจลูกค้าเป็นพิเศษเพราะปรุงสดใหม่บนเรือและเลือกใช้วัตถุดิบที่ปราศจากสารเคมีและหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะใช้แล้วทิ้งที่ทำจากพลาสติก และที่สำคัญต้องเก็บขยะทั้งหมดนำกลับมากำจัดที่ฝั่งด้วยเสมอซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลงรักในการล่องเรือกับจอห์นเกรย์ซีแคนู“ไกด์นำล่องเรือของเรามีความรู้ความชำนาญมากในพื้นที่และการล่องเรือแคนู พร้อมดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน โดยไม่ลืมที่จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไกด์ทุกคนมีอัธยาศัยดีและเป็นมิตร ตลอดการเดินทางจึงได้ยินเสียงหัวเราะเฮฮาสลับกับความอัศจรรย์ใจในความงามและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติซึ่งทำให้ลูกค้าประทับใจและเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อล่องเรือกับเราเสมอ อีกประการหนึ่งคือการได้กลับมาเจอไกด์ของพวกเขาที่เหมือนได้มาเจอเพื่อนเก่าที่คิดถึง ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่มาจากประเทศอเมริกาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นชาวอังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมัน แคนาดา เอเชีย ฯลฯ เราเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจในกลุ่มนักท่องเที่ยวนานาชาติเป็นอย่างมาก จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยได้มาลองล่องเรือเที่ยวสไตล์ John Gray’s Sea Canoe กับเรา แล้วคุณจะค้นพบว่าธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ยังมีความสงบสวยงามให้ค้นหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด” พงศ์วรุตม์กล่าวเชิญชวนทิ้งท้ายนอกจากนี้ ความพิเศษสุดอีกประการหนึ่งคือ "เรือแคนู" ที่ไม่เหมือนใครเพราะจอห์น เกรย์ เป็นผู้ออกแบบเรือต้นแบบด้วยตนเองโดยให้บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิต และได้นำเข้าเพื่อมาใช้ล่องเรือในทุกทริปของ จอห์น เกรย์ ซี แคนู ในราคาลำละแสนกว่าบาทเพื่อประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจและความปลอดภัยของลูกค้าโดยตัวเรือมีความยาวพิเศษและกว้างมากกว่าเรือทั่วไปทำให้ที่นั่งมีขนาดกว้างขวางสามารถขยับรอบตัวได้สะดวกสบาย และเพิ่มพื้นที่สำหรับการวางขาซึ่งช่วยให้ขณะเอนตัวสามารถนอนราบเพื่อลอดเข้าใต้ถ้ำหรือโขดหินที่มีพื้นที่ช่องว่างเหลือน้อยได้อย่างสบายขึ้น ทรงเรือมีความเพรียวทำให้ลัดเลาะเข้าซอกมุมได้เป็นอย่างดีและเนื่องจากเรือทำด้วยวัสดุชั้นดีจากต่างประเทศทำให้เรือมีความยืดหยุ่นและมีความเหนียวคงทนกว่าเรือแคนูทั่วไปจึงไม่ฉีกขาดหรือรั่วง่ายหากโดนแง่งหินที่แหลมคม ที่สำคัญท้องเรือถูกออกแบบเป็นพิเศษให้สามารถล้อไปตามคลื่นทะเลจึงทำให้มีความคล่องตัวสูงและสร้างสมดุลขณะล่องเรือทำให้เรือไม่พลิกคว่ำยามกระทบคลื่นทะเลเมื่อเทียบกับเรือแคนูทั่วไปจอห์น เกรย์ ซี แคนู ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต พร้อมจัดทริปล่องเรือหลากสไตล์ทั้งสำหรับท่องเที่ยวแบบส่วนตัว ค้างคืน หรือเป็นหมู่คณะ กับประสบการณ์การล่องเรือแคนูสุดประทับใจ อาทิ แพกเกจ “ห้องบายสตาร์ไลท์” (Hong by Starlight) ซึ่งออกเดินทางด้วยเรือโดยสารลำใหญ่ที่มีความสะดวกสบายปลอดภัยเพื่อแวะตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ ที่ไกด์จะนำเรือแคนู พาท่องเที่ยวไปยังถ้ำและลากูนสวยงามมากมาย หลังชมพระอาทิตย์ตกบนเรือแล้วยามพลบค่ำพร้อมเนรมิตกิจกรรมพิเศษกับการลอยกระทง D.I.Y. พร้อมชื่นชมความงดงามของธรรมชาติในยามค่ำคืนที่หาดูได้ยากยิ่งหรือแพกเกจ “James Bond Island” พาเที่ยวชมความสวยงามของอ่าวพังงาและถ้ำต่างๆ รวมทั้งเขาตะปู ซึ่งเป็นไฮไลต์จากฉากภาพยนตร์ชื่อก้องโลก "เจมส์ บอนด์ พยัคฆ์ร้าย 007" พร้อมแวะเกาะละวะใหญ่ ให้เล่นน้ำ พายเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมชายหาดบนเกาะ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ บริการจากวีไอพีเลานจ์ บริการอาหารบนเรือ พร้อมกิจกรรมสนุกสนานมากมาย รถรับ-ส่งฟรี (จากโรงแรมในภูเก็ต- จอห์น เกรย์ ซี แคนู) WI-FI บนเรือ ฯลฯสำรองแพกเกจท่องเที่ยวกับ "จอห์น เกรย์ ซี แคนู" หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://johngray-seacanoe.com/ โทร. 06-3124-3404 Line ID: johngrayseacanoe Email: reservations@johngray-seacanoe.com