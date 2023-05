"ชิลี่ เฟสต์ " เฟสติวัลพริกครั้งแรกของไทย ที่ "รร.คิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ" ปลายเดือน พ.ค. นี้

เดือนพฤษภาคมนี้(Kimpton Maa-Lai Bangkok) โรงแรมสุดฮิปย่านหลังสวนเปิดตัวเฟสติวัลที่จะชวนคุณมาเปิดประสบการณ์และค้นพบความเผ็ดร้อนของพริกในรูปแบบที่แตกต่าง พบกับเหล่าเชฟชื่อดังที่การันตีด้วยรางวัลมากมาย และร้านอาหารสุดโปรดของเหล่านักกิน พร้อมเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย รวมถึงการแข่งขันกินพริกพริก ถือเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในหลาย ๆ เมนู ทั้งอาหารไทยและอาหารสัญชาติอื่น ๆ ครั้งนี้โรงแรมฯ จึงเชิญชวนเหล่าเชฟและร้านอาหารจากหลากหลายสัญชาติที่นิยมใช้พริกในอาหารไม่น้อยไปกว่าประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น เม็กซิโก อินเดีย จีน ชิลี อินโดนีเซีย และไทย รวมถึงเชฟจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล กรุ๊ป (IHG) มารังสรรค์เมนูพิเศษที่มีพริกเป็นวัตถุดิบชูโรง เพื่อนำเสนอพริกหลากหลายสายพันธุ์ และประสบการณ์การรับประทานอาหารที่รับรองว่าทั้ง เผ็ดร้อน และแตกต่าง ซึ่งเมนูเหล่านี้ราคาเริ่มต้นเพียง 100 บาทเท่านั้นภายในงานฯ พบกับเชฟและเมนู ดังต่อไปนี้: เชฟ Deepanker Khosla เชฟชาวอินเดียมากฝีมือที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของร้านอาหารระดับมิชลิน 1 ดาว ควบคู่รางวัลดาวมิชลินรักษ์โลก (MICHELIN Green Star) ที่เสิร์ฟอาหารสไตล์นีโอ–อินเดียน ภายในงานชิลี่ เฟสต์ ลิ้มรสเมนูพิเศษอย่าง จาฏ (chaat) ที่ทำมาจากมะเขือเทศแฮร์ลุมจากจังหวัดเชียงใหม่ หัวผักกาดดอง แตงกวาดอง เสิร์ฟกับซอสยี่หร่าแบบเผ็ดและถั่วลูกไก่กรอบ (Banaras Ki Chaat); ไก่หมักพริกแกงย่าง เสิร์ฟพร้อมพริกแดงทอด (Lahori Chicken Rib); แกงกุ้งรสเผ็ด เสิร์ฟพร้อมข้าวปุเลากุ้ง (Tiger Prawn Madras Curry with Dried Shrimp Pulao): ร้านอาหารไทยที่ได้รับการแนะนำโดยมิชลินไกด์ ภายใต้การดูแลของเชฟต้น ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร เชฟและเจ้าของร้านอาหารชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Le Du ระดับมิชลิน 1 ดาว และร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2566 อันดับที่ 1 (Asia’s Best Restaurants) Nusara ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2566 อันดับที่ 3 โดยครั้งนี้ Baan จะเสิร์ฟเมนูซิกเนเจอร์ของร้านฯ คือ ข้าวกะเพราเนื้อ และ ข้าวซอยไก่ ในงานชิลี่ เฟสต์: อีกหนึ่งร้านอาหารระดับมิชลิน 1 ดาวที่เข้าร่วมงานฯ ในครั้งนี้ เสน่ห์จันทร์นำเสนออาหารไทยดั้งเดิมที่เลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพดีเยี่ยมจากทั่วประเทศไทยมาใช้ในการปรุงอาหาร ภายในงานฯ คุณจะได้ลิ้มลอง ข้าวมันส้มตำ และ กุ้งผิดพริกขี้หนูสวน: เชฟแท๊ป ศุภสิทธิ์ ก๊กผล เชฟหนุ่มไฟแรงที่สามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันทำอาหารกับเชฟกระทะเหล็ก (Iron Chef) ในซีซั่น 9 และเชฟและผู้ก่อตั้งร้านอาหาร CODA BANGKOK เสิร์ฟอาหารสไตล์ไทย-จีนสมัยใหม่ เชฟแท๊ปได้รังสรรค์ 3 เมนู มาเพื่องาน ชิลี่ เฟสต์ โดยเฉพาะ ได้แก่ ลูกชิ้นปลาทอด ปลาหมึกย่างถ่าน และ น้ำแข็งไสมะม่วงพริกเกลือ: หนึ่งในร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งที่เป็นที่โปรดปรานที่สุดในประเทศไทย Hong Bao นำความเผ็ดร้อนในแบบอาหารจีนอย่าง เกี๊ยวกุ้งนึ่ง เสิร์ฟพร้อมน้ำมันพริก และ ไก่ผัดพริกแห้งเสฉวน มาเสิร์ฟถึงในงาน ชิลี่ เฟสต์: เชฟ Megan Leon และเชฟ Gaby Espinosa Real คู่หูเชฟรับเชิญหญิงชาวเม็กซิโกที่จะมาสร้างสีสันให้กับงาน ชิลี เฟสต์ ทั้งคู่ได้สั่งสมประสบการณ์การทำอาหาร และเคยร่วมงานกับร้านอาหารชื่อดังมากมาย อาทิ Bo.Lan, Nahm, Eat Me และ Ms. Maria and Mr. Singh เพิ่มความร้อนแรงด้วยเมนูสุดพิเศษ ที่ประกอบไปด้วย น้ำพริกเม็กซิกัน อากัวชิเลกุ้ง โชริโซ่ (Aguachile with Shrimp and Chorizo) และ ตอร์ติยาทอดไส้มันฝรั่ง รับประทานคู่กับซัลซ่าเผ็ดและครีมอะโวคาโด (Potato Flautas with Avocado Crema and Spicy Red Salsa)นอกจากเชฟและร้านอาหารในไทยแล้ว ยังมีเหล่าเชฟมากฝีมือจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล กรุ๊ป ซึ่งประกอบไปด้วย เชฟ Rodrigo Martinez เชฟชาวชิลี จากโรงแรม InterContinental Saigon ประเทศเวียดนาม; เชฟชาวอินโดนีเซีย เชฟ Rangga Perdana Putra จากโรงแรม InterContinental Bandung Dago Pakar ประเทศอินโดนีเซีย; เชฟชาวเม็กซิโก เชฟ Jaime Rojas จากโรงแรม Hotel Indigo Bangkok Wireless Road และ เชฟ Lamberto Valdez Lara จากโรงแรม Kimpton Maa-Lai Bangkok ประเทศไทย และเชฟสัญชาติไทย เชฟกอล์ฟ ภัควลัญชญ์ เวชมนต์ ผู้เข้าแข่งขันรายการ ท็อปเชฟไทยแลนด์ 2023 จากโรงแรม Sindhorn Midtown Hotel Bangkok, Vignette Collectionขาดไปไม่ได้สำหรับงานฟู้ดดี้ คือ ของหวานที่จะมาช่วยดับร้อน และคลายความเผ็ด อย่างไอศกรีมจากโปรเจคพิเศษโดย Roast ร้านบรันช์สุดฮิตของชาวกรุงเทพมหานคร ครีเอทรสชาติพิเศษเพื่องาน ชิลี่ เฟสต์ โดยเฉพาะ ซึ่งแน่นอนว่าจะมีพริกเป็นส่วนผสมมาเซอร์ไพรส์เหล่านักกินแน่นอนอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานฯ คือเชิญชวนเหล่าผู้กล้ามาพิชิตความเผ็ด พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท สำหรับผู้ที่สามารถรับประทานพริกที่มีค่าความเผ็ดถึง 2,200,000 (Scoville heat unit) เทียบเท่าความเผ็ดของพริกที่เผ็ดที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีรางวัลบัตรเงินสดสำหรับห้องอาหารของโรงแรมมูลค่า 7,000 บาท และ 4,000 บาท สำหรับรางวัลที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับนอกจากนั้น พบกับความสนุกสนานจากกิจกรรมอื่น ๆ ภายในงานฯ ไม่ว่าจะเป็น การแสดงไฟ ดนตรีสด และบีทส์จังหวะโดยดีเจสุดฮอต บริการสักรูปพริกโดย California Ink Bangkok โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ทั้งซอสพริกกูร์เมต์จาก That Daeng Sauce และ Firepower Hot Sauces รวมถึงของที่ระลึกจากงาน ท้ายที่สุด การเปิดตัว Hot House เรือนกระจกปลูกพริกหลากหลายสายพันธุ์ ของโรงแรม คิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ โดยพริกเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการปรุงอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารของโรงแรมฯ ต่อไปจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.00 น. ณ สวน Urban Oasis ชั้น 1 โรงแรม คิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ โดยมีค่าเข้าราคา 150 บาท พร้อมเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว พิเศษ! บัตร early bird ราคาเพียง 100 บาท ส่วนหนึ่งของรายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนส่งท้ายชิลี่ เฟสต์ ด้วยที่ห้องอาหาร Stock.Room ที่จะเสิร์ฟเมนูเผ็ดร้อนจัดจ้านมากมาย ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 – 15.00 น. แพ็กเกจรวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริ้งค์ ราคา 2,550++ บาทต่อท่าน และแพ็กเกจรวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ราคา 3,500++ บาทต่อท่าน เด็กอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ราคาเพียง 888++ บาทต่อท่าน และเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี รับประทานฟรีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปที่เว็ปไซต์ https://bit.ly/PRChilliFestEN หรือ โทร 0-2056-9999