อโกด้าแนะนำ “11 ที่พักสุดคุ้มค่าเกินราคา” ทั่วเอเชีย

หากใครกำลังวางแผนเที่ยวสุดปังและคุ้มราคาสำหรับทริปหน้าอยู่ “อโกด้า” ได้คัดสรร “11 ที่พักสุดคุ้มค่าเกินราคา” มาให้ ซึ่งแต่ละแห่งมีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และยังได้รับคะแนนโหวต 9+ เต็ม 10 จากรีวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกด้วย“อโกด้า” แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวระดับโลก ภูมิใจนำเสนอ 11 ที่พักอันเป็นที่ถูกใจเหล่านักเดินทาง ซึ่งได้คัดเลือกมาแล้วว่ามีราคาย่อมเยา และไม่ว่าคุณจะวางแผนเพื่อการพักผ่อนแบบโรแมนติก ฉลองวันหยุดกับครอบครัว หรือแม้แต่ลุยเดี่ยวท่องเที่ยวเดี่ยวเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ก็จะทำให้ทริปของคุณกลายเป็นทริปที่น่าประทับใจไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนโดยทั้ง 11 ที่พักที่คัดสรรมา มีตั้งแต่ที่พักอันหรูหราซึ่งถูกออกแบบตกแต่งอย่างสร้างสรรค์ ไปจนถึงที่พักในย่าน Belgian Beer Café หรือแม้แต่ห้องพักสุดเก๋ในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งที่พักเหล่านี้ได้ผสมผสานทั้งเอกลักษณ์และความสะดวกสบายในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนคะแนนความคุ้มค่า: 9.8 คะแนนราคาที่พัก (ต่อคืน): ประมาณ 865 บาท (ห้องพักที่มีห้องน้ำส่วนตัว)โฮสเทลแห่งเดียวในลิสต์นี้ได้แก่ The Feel Good Hostel & Cafe ซึ่งได้รับรีวิวดีเยี่ยมจากผู้เข้าพัก ไม่ว่าจะเป็นห้องพักสะอาดพร้อมบริการคุณภาพ และเตียงอันนุ่มสบาย อีกทั้งยังตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ใกล้กับจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสาร พระบรมมหาราชวัง และร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา หากใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น ที่นี่ก็มีห้องพักแบบที่มีห้องน้ำส่วนตัวให้บริการเช่นกัน ในราคาที่ต่ำกว่า 900 บาท (ต่อคืน)คะแนนความคุ้มค่า: 9.0 คะแนนราคาที่พัก (ต่อคืน): ประมาณ 5,670 บาทที่พักสุดครีเอทก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกท็อปฮิตในใจของชาวสิงโปร์ The Shipping Container Hotel @ Haw Par Villa ตรงตามชื่อคือ ตู้คอนเทนเนอร์ที่ดีไซน์ให้กลายเป็นห้องพักของโรงแรม ภายในถูกออกแบบตกแต่งอย่างอบอุ่น และเต็มไปด้วยความสะดวกสบายอย่างน่าประหลาดใจ ด้วยความแปลกใหม่ทำให้ที่พักแห่งนี้ได้รับคะแนนความคุ้มค่าไปถึง 9 เต็ม 10 คะแนน เลยทีเดียวคะแนนความคุ้มค่า: 9.2 คะแนนราคาที่พัก (ต่อคืน): ประมาณ 2,600 บาททันทีที่ก้าวเข้าไปใน Smarana Hanoi Heritage hotel จะสามารถตกหลุมรักที่พักแห่งนี้ได้แน่นอนด้วยบรรยากาศภายนอกอันโดดเด่นและเต็มไปด้วยสีสัน เติมความมีชีวิตชีวาด้วยต้นไม้ประดับงดงามที่อยู่บริเวณระเบียงสไตล์ฝรั่งเศส ด้านในมีการออกแบบตกแต่งอย่างมีสไตล์ ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง นับเป็นโรงแรมระดับห้าดาวใจกลางกรุงฮานอยที่ไม่เหมือนใครและยังมีราคาที่สมเหตุสมผลอย่างแท้จริงคะแนนความคุ้มค่า: 9.2 คะแนนราคาที่พัก (ต่อคืน): ประมาณ 3,000 บาทKLoe Hotel เป็นหนึ่งในที่พัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ติดอันดับท็อปช้อยส์ 2022 จาก Agoda travelers โรงแรมบูติคแห่งนี้ใส่ใจในการออกแบบตกแต่งเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวฮิพรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความสร้างสรรค์โดยดีไซน์ลานกว้างและมีทางเดินเปิดโล่งที่ผู้เข้าพักสามารถปลดปล่อยไอเดียได้ตามอัธยาศัย หรือสระว่ายน้ำใจกลางลานที่พร้อมให้กระโดดลงไปได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ยังมีห้องพิเศษอันหลากหลายที่สร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะกับแต่ละกิจกรรม ได้แก่ ห้องอ่านหนังสือ ห้องฟังเพลง หรือแม้แต่ห้องวาดภาพคะแนนความคุ้มค่า: 9.0 คะแนนราคาที่พัก (ต่อคืน): ประมาณ 3,400 บาทเอาใจคนรักเบียร์ด้วยที่พักสุดเจ๋งที่จะไม่ปล่อยให้คุณคอแห้งอย่าง The Nightcap at Belgian Beer Café โรงแรมใจกลางเมืองเพิร์ท ที่ด้านบนโรงแรมมีผับสไตล์ Flemish ตั้งอยู่ พร้อมที่จะให้บริการและเสิร์ฟเบียร์เย็น ๆ สัญชาติเบลเยียมและอาหารนานาชาติอีกหลายรายการ นอกจากแลนด์มาร์กชั้นบนแล้ว ในส่วนของห้องพักก็ดีเยี่ยมไม่แพ้กัน ทั้งเตียงขนาดคิงไซส์ และห้องน้ำที่ทันสมัย ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในที่พักสุดคุ้มค่าในเพิร์ทคะแนนความคุ้มค่า: 9.2คะแนนราคาที่พัก (ต่อคืน):ประมาณ 3,000บาทSeda Residences Makati ตั้งอยู่ที่ถนน Ayala Avenue ซึ่งเป็นทำเลอันดีเยี่ยม โดยโรงแรมสี่ดาวแห่งนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มองหาการพักผ่อนแบบไร้กังวลในฟิลิปปินส์ ห้องพักที่ตกแต่งอย่างมีระดับและสะดวกสบายทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน พร้อมสัมผัสประสบการณ์ชมวิวที่เหนือขั้นจาก Sky Lobby ณ ชั้น 19 หรือที่ Rooftop Bar ที่ชั้น 35 ของโรงแรมคะแนนความคุ้มค่า: 9.4 คะแนนราคาที่พัก (ต่อคืน): ประมาณ 6,460 บาทโรงแรม Nohga Hotel Akihabara ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการออกแบบตกแต่ง ตั้งแต่ล็อบบี้ ค็อกเทลบาร์ ไปจนถึงดีไซน์ภายในห้องพักและเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลาย ทำให้โรงแรมแห่งนี้ได้รับคะแนนรีวิวที่สูงกว่า 99% ของที่พักอื่น ๆ ในโตเกียว ไม่ใช่แค่เพียงในแง่ของความคุ้มค่าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความสะอาด การบริการ ทำเลที่ตั้งอันดีเยี่ยมที่ใกล้กับร้านอาหาร และสถานีรถไฟ ทำให้ผู้เข้าพักสามารถประหยัดเวลาและออกไปพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ในตัวเมืองคะแนนความคุ้มค่า: 9.1 คะแนนราคาที่พัก (ต่อคืน): ประมาณ 3,000 บาทหลังจากที่ Union Hotel ได้รีโนเวทและออกแบบตกแต่งใหม่ ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ทันสมัยและประณีต พร้อมห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สะอาดเป็นประกาย ทำให้ผู้เข้าพักสามารถสัมผัสได้ถึงความใส่ใจและความภูมิใจที่ทางโรงแรมมอบให้ นอกจากฟิตเนสแล้ว ทางโรงแรมยังมีโซนสวนหย่อม ห้องโยคะ สนามกอล์ฟและสนามเทนนิสในร่ม เพื่อยกระดับประสบการณ์ให้กับผู้เข้าพัก โดยทั้งหมดนี้สามารถจ่ายในราคาที่คุ้มค่าได้เพียง 3,000 บาทต่อคืนคะแนนความคุ้มค่า: 10 คะแนนราคาที่พัก (ต่อคืน): ประมาณ 11,150 บาทการไปเยือนบาหลีอาจไม่เหมาะกับทริปที่งบจำกัดนัก แต่หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ธรรมดาที่แสนพิเศษและเปี่ยมไปด้วยความคุ้มค่าแบบ 10 เต็ม 10 ที่รีสอร์ท Desa Hay Canggu กับห้องพักราคา 11,150 บาทต่อคืน ด้วยห้องพักขนาดใหญ่และหลากหลาย บางห้องมีสระว่ายน้ำส่วนตัว และบรรยากาศโดยรอบที่น่าตื่นตาตื่นใจตั้งแต่สวนในรีสอร์ทไปจนถึงสระน้ำ และวิวนาข้าวด้านนอกรีสอร์ท เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนอันแสนโรแมนติกคะแนนความคุ้มค่า: 9.1 คะแนนราคาที่พัก (ต่อคืน): ประมาณ 1,600 บาทCasa Severina ได้รับรางวัลที่พักท็อปช้อยส์กลุ่มโรงแรมสามดาวในกัว ประจำปี 2022 ด้วยห้องพักขนาดใหญ่ถึง 40 ตร.ม. พร้อมเตียงคิงไซส์ รวมไปถึงบริการที่ดีเยี่ยมและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ ฟิตเนส และสวนหย่อม อีกทั้งทำเลที่อยู่ใกล้ชายหาด ทำให้โรงแรมได้รับคะแนนความคุ้มค่าสูงถึง 9.1 คะแนนคะแนนความคุ้มค่า: 9.2 คะแนนราคาที่พัก (ต่อคืน): ประมาณ 3,035 บาทCho Hotel 3 ตั้งอยู่ใจกลางกรุงไทเป ซึ่งใกล้กับขนส่งสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โรงแรมแห่งนี้เปรียบเสมือน Hidden Gem ที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองใหญ่ เป็นที่พักที่ให้ความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน สไตล์การตกแต่งที่เรียบง่ายให้ความรู้สึกสบาย ๆ รวมถึงความเป็นมิตรจากพนักงานและข้อความบนผนังจากผู้เข้าพักคนก่อน ๆ พร้อมเลาจน์ที่มีบริการน้ำแร่และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปฟรี ทำให้ที่นี่เป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักเดินทาง