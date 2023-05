“พัทยา” มาง่าย ไลฟ์สไตล์ครบ ที่พักราคาจับต้องได้ วิวสวยโดนใจ

โอโซ่ นอร์ธ พัทยา มาในคอนเซ็ปต์การพักผ่อน ด้วยสัญลักษณ์ของคำ ว่า “OZO” แปลความหมายได้ดังนี้ “O” ตัวทางซ้าย คือ “พระอาทิตย์” “O” ตัวทางขวา คือ “พระจันทร์” และ “Z” คือ “เสียงกรนในขณะที่กำ ลังหลับอย่างเต็มที่” เป็นโรงแรมที่โดดเด่นแต่เรียบง่าย ด้วยการตกแต่งสไตล์มินิมอล ทันสมัย มากมายไปด้วยห้องพักหลากหลายรูปแบบ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เต็มไปด้วยมุมผ่อนคลาย ครบจบในที่เดียว และที่สำคัญติดกับชายหาดพัทยา สามารถเดินไปได้ไม่ถึง 300 เมตร มีกิจกรรมริมหาดให้ทำเพียบ

การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังโอโซ่ นอร์ธ พัทยา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่า โดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ ลงที่ด่านพัทยา วิ่งตรงมาทาง Terminal 21 ผ่านวงเวียนปลาโลมา โรงแรมจะตั้งอยู่ทางซ้ายมือสังเกตง่ายๆ

ภายในโรงแรมประกอบไปด้วยโซนหลักๆ ได้แก่ The Spot, Big Chill, Splash, Snooze Zone, TONE Fitness, EAT Restaurant ซึ่งแต่ละโซนก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป เริ่มกันที่ในส่วนของ The Spot หรือ ล็อบบี้ บอกเลยว่าเข้ามาถึงปุ๊บ ร้องว้าวกับการตกแต่งที่เป็นระเบียบ มีการจัดโต๊ะที่นั่งตามมุมต่างๆ ดีไซน์เรียบง่าย เรียบหรู และดูดี และที่สำคัญพนักงานที่นี่ยิ้มแย้มต้อนรับกันแบบเป็นมิตรสุดๆ

ส่วนของ “Snooze Zone” หรือเรียกง่ายๆ ก็คือ โซนห้องพัก โอโซ่ นอร์ธ พัทยา มีทั้งหมด 18 ชั้น มีห้องพักทั้งหมด 406 ห้อง แบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 แบบ ได้แก่ Superior, Deluxe Ocean View, Superior Family, One Bedroom Suite, Superior Two Bedroom และ Deluxe Two Bedroom แต่ละห้องจะหน้าตาเป็นแบบไหน ตามมาดูกันเลย

เริ่มต้นกันที่ห้องพักแบบ “Deluxe Ocean View” เป็นห้องพักขนาด 27 ตรม. มีให้บริการทั้งหมด 252 ห้อง ทั้งแบบเตียงคู่ และแบบเตียงเดี่ยว และมีโซฟาเบดอยู่ติดระเบียงห้องพัก พิเศษที่ห้องนี้จะเป็นห้องพักแบบเดียวเท่านั้น ที่จะได้รับชมวิวทะเลแบบพาโนรามา ให้ได้ชิลกับบรรยากาศของชายหาดพัทยากันไปเลย ในส่วนของห้องน้ำ จะมีการแบ่งแยกโซนแห้ง โซนเปียก ออกอย่างชัดเจน ภายในมีข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องน้ำอย่างเพียบพร้อม รวมไปถึงไดร์เป่าผม ทางโรงแรมก็มีให้น้า ไม่ต้องพกมาให้หนักกระเป๋า

ส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักก็จะมีโทรศัพท์แบบเฉพาะของทางโรงแรม จะมีปุ่มระบุ บริการให้เรียบร้อย ใช้งานง่าย ไม่ยากเลย ภายในห้องพักก็จะมีปลั๊กไฟหลายที่อีกด้วย หมดความกังวลเรื่องปลั๊กไฟไม่พอกันได้เลย รวมไปถึงโทรทัศน์ระบบไอพีทีวี และบริการสตรีมมิ่ง ตู้เย็น เครื่องทำ กาแฟ

ต่อกันที่ห้องแบบ “One Bedroom Suite” ห้องสวีทรูปแบบเดียวของทางโรงแรม เป็นห้องพักขนาด 39 ตรม. มีบริการทั้งหมด 14 ห้อง แบ่งแยกห้องรับแขกกับห้องนอน พร้อมสิ่งอำ นวยความสะดวกแบบครบครัน โทรทัศน์ 2 เครื่อง ทั้งในห้องรับแขกและห้องนอน โซฟาขนาดใหญ่ เตียงขนาดคิงไซส์นุ่มสุดๆ ส่วนห้องน้ำจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ กว้างขวางกว่าห้องแบบทั่วไป พร้อมทั้งมีการแยกโซนเปียกโซนแห้งออกอย่างชัดเจน

ถัดมากับห้องพักแบบ “Superior Family” ห้องพักแบบครอบครัว ขนาด 35 ตรม. มีให้บริการทั้งหมด 14 ห้อง ประกอบไปด้วยเตียงคิงไซส์ และเตียง 2 ชั้น ให้คุณได้มาผ่อนคลายกันแบบครอบครัว พร้อมกับคุณหนูๆ ส่วนห้องพักแบบ “Superior” ห้องพักขนาด 27 ตรม. มีให้บริการทั้งหมด 126 ห้อง ภายในห้องพักมี ลักษณะเหมือนกับแบบ “Deluxe Ocean View” ทั้งแบบเตียงคู่ และแบบเตียงเดี่ยว และมีโซฟาเบดอยู่ติดระเบียงห้องพัก แตกต่างกันแค่เพียงวิวที่จะเป็นวิวเมืองพัทยา

มาต่อกันที่ “EAT” ห้องอาหารที่พร้อมดูแลในทุกมื้อ เช้า กลางวัน เย็น โดยมื้อเช้าจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 10.30 น.ทุกสุดสัปดาห์ เป็นบุฟเฟต์อาหารเช้า มีทั้งแบบอินเตอร์และไทยดั้งเดิม ทั้งไข่ดาว ไข่กะทะ ข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยว ขนมปังหลากชนิด และอีกมากมายให้ได้เลือกตักมาเพิ่มพลังในยามเช้า หรือหากเป็นมื้อเที่ยงหรือเย็น ห้องอาหารก็พร้อมบริการคุณด้วย เมนูอาหารไทยและนานาชาติ ทำ สดพร้อมเสิร์ฟด้วยเชฟมือฉมัง เปิดให้บริการเวลา 11.00 – 22.00 น. ลาสออเดอร์เวลา 21.30 น. มาลิ้มลองเมนูซิกเนเจอร์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าโอโซ่ ข้าวผัดสับปะรด ผัดไทยกุ้งสด ยำ เนื้อย่าง หรือจะเป็นเมนูน้ำ ก็มีครบ ทั้งชา กาแฟ น้ำ ผลไม้ปั่น ค็อกเทล ม็อกเทล และอีกมากมาย

“Pool Bar” บาร์เครื่องดื่มติดริมสระว่ายน้ำ และจัดเต็มความสนุกที่ “Big Chill” ห้องกิจกรรมที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ภายในมีทั้งโต๊ะพูล โต๊ะบอร์ดเกมส์ รวมไปถึงมุมคอมพิวเตอร์แมค และมุมผ่อนคลายนั่งอ่านหนังสือ บอกเลยว่าถ้าใครมาพักผ่อน แล้วไม่มีโปรแกรมออกไปเที่ยวข้างนอก มาอยู่ที่ห้องนี้ อยู่กันได้ทั้งวันทั้งคืน

หรือถ้าใครไม่อยากอยู่ห้องเฉยๆ ก็มาสนุกไปกับสระว่ายน้ำ ขนาดใหญ่ในโซน “Splash” มีทั้งหมด 2 สระ ทั้งแบบสระผู้ใหญ่ และสระเด็ก บอกเลยว่าสระใหญ่ คือ ใหญ่จริง ไม่ต้องกลัวว่ายชนกันเลย ในส่วนของสระเด็ก ก็จะมีสไลเดอร์ให้ได้มาเล่นสนุกกันอีกด้วย บรรยากาศโดยรวม บอกได้เลยว่าที่นี่โดดเด่นไปด้วยกิจกรรม เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ดีไซน์ที่เรียบง่าย แต่โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ในทุกๆ โซน

หลังจากว่ายน้ำเล่นกันแล้ว ยังมีอีกหนึ่งห้องกิจกรรม สำหรับคนรักการออกกำลังกายกับ “TONE Fitness” ที่ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 อุปกรณ์ทันสมัยแบบครบครัน ทั้งเครื่องวิ่ง เครื่องปั่น เวทเทรนนิ่ง และอุปกรณ์สำหรับคาดิโอ มาออกกำลังกายที่นี่ได้ครบทุกสัดส่วนของร่างกาย

ต้องบอกเลยว่าหากใครกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนแบบใกล้กรุง อยากให้ลองเก็บกระเป๋ามาพักผ่อนที่ “โอโซ่ นอร์ธ พัทยา” โรงแรมสวย บรรยากาศดี ใกล้หาดพัทยามาก มาที่นี่ครบทั้งการพักผ่อน ครบทั้งกิจกรรม ครบ

ทั้งอาหาร สะดวกสบายตามคอนเซ็ปต์

ชื่อโรงแรม : โอโซ่ นอร์ธ พัทยา” (OZO North Pattaya)

ที่ตั้ง : 240/43 ถนนเลียบชายหาด เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

โปรโมชั่น : ห้องพักรวมอาหารเช้า ลดทันที 10% ต่อด้วยฟรีเครดิตรีสอร์ต 500 บาท / ห้อง / การเข้าพัก เมื่อจอง 2 คืนขึ้นไป พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

ติดต่อ : 038-419-419 หรือสำรองห้องพัก: 038-419-499