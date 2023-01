เหล่าบลิ้งค์ห้ามพลาด! “BLACKPINK IN YOUR AREA POP-UP STORE & EXHIBITION” ป๊อปอัพสโตร์ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ BLACKPINK POP-UP STORE ในประเทศไทย เอาใจเหล่าบลิ้งค์ ด้วยการเนรมิตพื้นที่กว่า 1,200 ตารางเมตร ณ ไอคอนสยาม กับงานโดยถือเป็น BLACKPINK Exhibition ครั้งแรกของโลก พร้อมรวบรวมสินค้า OFFICIAL ของวง BLACKPINK ที่ถูกลิขสิทธิ์ ทั้งเสื้อยืด กระเป๋า หมวก กระเป๋า พวงกุญแจ โฟโต้บุ๊ค และสินค้าน่ารักต่างๆมากมาย โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ICONSIAM Attraction Hall ชั้น 6จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของ BLACKPINK ตั้งแต่เริ่มต้นเดบิวส์ในปี 2016 และประสบความสำเร็จโด่งดังไปทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน ภายในงานเอ็กซิบิชั่น ถูกแบ่งออกเป็น 6 โซนเริ่มด้วยประตูที่เปิดเข้าสู่โลกของ BLACKPINK ด้วยเทคโนโลยีเสียงและสัมผัสสุดล้ำ กับโซน Journey to BLACKPINK Dimension นำทุกคนเข้าสู่โลกของ BLACKPINK ผ่านเพลง Pink VENOM ให้ความรู้สึกเหมือนทุกคนได้หลุดเข้าไปอยู่ในมิวสิควิดีโอจริงๆ ขยับมาที่โซน One for All, All For One จะเป็นคลิปที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน กับภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ MV Pink Venom ซึ่งเป็น Exclusive Footage ถัดมาที่โซนตรงกลาง จะเป็นรูบิค โดยต้องการสื่อว่าทุกชิ้นส่วนทุกพาร์ทของทุกคนเชื่อมต่อกัน ถัดมาที่โซนไฮไลท์กับ From Unknown to The Infinity ในโซนนี้ได้นำเสนอชุดแต่งกายของทั้ง 4 สาว BLACKPINK ให้ได้เห็นกันแบบใกล้ชิดและฟินกันไปเลย และอีกโซนที่พลาดไม่ได้กับการนำเสนอแนวคิด Perfect Harmony where East meet West ผ่านเครื่องดนตรีเกาหลีโบราณอย่าง GEOMUNGO (คอมุนโก) ที่สาวซีจูเล่นใน MV ‘Pink Venom’ และกีตาร์สุดหวงของ สาวโรเซ่ ที่ถูกนำมาจัดแสดงให้กับแฟนๆ ได้ชมแบบใกล้ชิดและอีกหนึ่งในความพิเศษของงานในครั้งนี้คือการเปิด POP-UP Store ที่ยกกองทัพสินค้าหายากของ BLACKPINK พร้อมกับสินค้าพิเศษจากโปรเจค Pink Venom ปิดท้ายด้วยสินค้า Limited Edition ของสาว Lalisa ให้บลิ้งค์ทุกคนได้มีสิทธิ์จับจองสินค้าเหล่านี้ครั้งแรกในไทยโดยในงานเปิดตัว BLACKPINK IN YOUR AREA POP-UP STORE & EXHIBITION อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มกราคม2566 ที่ผ่านมา โดยมี คุณศิรวัฒน์ เทพเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์ แดน ณุศา เอ็นเตอร์เทน จำกัด นำทีมเปิดงานพร้อมด้วย คุณศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) และเหล่าคนบันเทิง รวมทั้ง celebrity ชื่อดังมากมาย อาทิ ฮาน่า ทัศนาวลัย,นิหน่า สุฐิตา ปัญญายงค์,แม็กกี้ อาภา ภาวิไล,ครอบครัวคุณพีท ทองเจือ ,โอ๋ ภัคจีรา ,กีต้าร์ ศิริพิชญ์,หมอของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ฯลฯ มาร่วมชมและต่างชื่นชมในความว้าวที่ไม่ควรพลาด ที่ได้รับจากประสบการณ์สุดล้ำใน EXHIBITION ครั้งนี้พบกับ “BLACKPINK IN YOUR AREA’ POP-UP STORE & EXHIBITION” ที่จัดโดย บริษัท มอร์ แดน ณุศา เอ็นเตอร์เทน จำกัด, Paradise E&A, และ Monday Morning Creative Lab ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ICONSIAM Attraction Hall ชั้น 6 เวลา 10.00 – 22.00 น. พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้าของ BLACKPINK ภายในงานไม่จำกัดราคา สามารถนำใบเสร็จมาแลกรับบัตรเข้างานได้ (1 ใบเสร็จ / บัตรเข้างาน 1 ใบ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338