“เจฟฟ์ เบค” มือกีตาร์ระดับตำนานลาโลกแล้ว ติดเชื้อแบคทีเรีย หลังจบทัวร์คอนเสิร์ต กับ “จอห์นนี เดปป์”

ร็อกสตาร์ระดับตำนาน เพิ่งเสร็จสิ้นจากการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกับ จอห์นนี เดปป์ เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อโปรโมทอัลบัม “18” ซึ่งเป็นอัลบัมแรกของพวกเขา โดยอัลบัมนี้ยังได้มีชื่อเข้าชิง Brit Awards ถึง 3 รางวัลด้วยการจากไปของเขาทางโฆษกส่วนตัวได้เป็นผู้ยืนยันข่าวพร้อมยืนยันว่าเขาได้จากไปอย่างสงบโดยทางครอบครัวได้แชร์ภาพลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาพร้อมข้อความว่าเจฟฟ์ เบค ถือเป็นหนึ่งในมือกีต้าร์่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา โดยเขามีอาการป่วยตั้งแต่ช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาและจากไปอย่างสงบใน รพ. ที่อยู่ใกล้บ้านเบค ได้แต่งงานกับภรรยาคนที่ 6 ไปเมื่อปี 2005 โดยเวลานั้นทั้งคู่อายุ 61 และ 41 ศึ่งภรรยาของเขามีส่วนในการออกแบบหน้าปกอัลบัม “18” ผลงานล่าสุดของเขากับ จอห์นนี เดปป์ ด้วยตามรายงานระบุด้วยว่า จอห์นนี เดปป์ นักแสดงดังวัย 59 ปีเสียใจอย่างหนักที่เพื่อนรุ่นพี่ของเขาจากไป ซึ่งเขาและร็อกสตาร์คนอื่นๆได้ไปอยู่กับเพื่อนคนนี้ถึงข้างเตียงในช่วงวาระสุดท้ายด้วย“พวกเขามีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นกันมาก พวกเขาสนิทกันสุดๆ แล้วพวกเขายิ่งสนิทกันมากขึ้นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะออกทัวร์ด้วยกัน อาการป่วยของเขาเกิดขึ้นเร็วมาก และเขาก็ทรุดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จอห์นนี เศร้ามากๆ” แหล่งข่าวเผยหลังจากปล่อยอัลบัม “18” ออกมาเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2022 และผลงานมิวสิควิดีโอ "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr" ซึ่งเป็นผลงานซิงเกิลแรกจากอัลบัม จอห์นนี เดปป์ เคยกล่าวถึงการได้ร่วมงานกับ เจฟฟ์ เบค ว่า“เป็นเกียรติกับผมอย่างที่สุดที่ได้เล่นดนตรี และแต่งเพลงร่วมกับเจฟฟ์ หนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ และคนที่ผมมีอภิสิทธิ์พิเศษที่จะเรียกเขาได้ว่าเป็นพี่ชายของผม ผมไม่ได้มีพาร์ทเนอร์ในงานสร้างสรรค์ที่เข้าขากันแบบนี้มากๆมานานแล้ว”ทางด้าน เจฟฟ์ เบค ก็เคยกล่าวถึง จอห์นนี เดปป์ เอาไว้ด้วยว่า “เขามีส่วนอย่างมากในความพยายามหลักของการบันทึกเสียงครั้งนี้ ผมหวังว่าผู้คนจะนึกถึงเขาอย่างจริงจังในฐานะนักดนตรี เพราะว่ามันยากมากสำหรับบางคนที่จะคิดว่า จอห์นนี เดปป์ สามารถร้องเพลงร็อกแอนด์โรลได้”เจฟฟ์ เบค มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปี 1965 เมื่อเขารับหน้าที่เป็นมือกีตาร์ให้กับ The Yardbirds แทนที่ อีริค แคลปตัน ก่อนที่ในปีต่อมาเขาจะมีวงของตนเอง The Jeff Beck Group ร่วมกับ ร็อด สจ๊วร์ต และ รอนนี วู้ด พวกเขามีผลงานเพลง 2 อัลบัมด้วยกันคือ Truth และ Beck - Olaหลังจากที่ The Jeff Beck Group วงแตก เขาก็ได้ไปร่วมวง Vanilla Fudge ในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนจะสร้าง The Jeff Beck Group ขึ้นมาใหม่ ในปี 1972 โดยใช้ชื่อว่า Beck, Bogert & Appice ก่อนจะวงแตกอีกรอบในปี 1974เขาเคยมีผลงานอัลบัมเดี่ยว 2 อัลบัมมนช่วงยุค 70 คือ Blow by Blow และ Wired ก่อนจะออกผลงานอีกครั้งคือ Loud Hailer ในปี 2016.นับว่าเขาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของแวดวงดนตรี เขาเป็นมือกีตาร์ในอัลบัมเปิดตัวของ มิค แจ็คเกอร์ She's the Boss รวมถึงมีส่วนร่วมในเพลงไตเติลจาก Patient Number 9. อัลบัมล่าสุดของออสซี ออสบอร์น ด้วยเจฟฟ์ เบค เคยคว้ารางวัลทางดนตรีอย่าง แกรมมีอวอร์ดส์มาแล้วถึง 8 รางวัล และมีชื่อใน Rock and Roll Hall of Fame ถึง 2 ครั้งในฐานะสมาชิกวง Yardbirds ปี 1992 และผลงานเดี่ยวปี 2009