เปิดแล้ว !! ป๊อปอัพสโตร์ใหญ่ที่สุดครั้งแรกในเอเชีย!“BLACKPINK IN YOUR AREA POP-UP STORE & EXHIBITION” ณ ไอคอนสยาม เปิดให้เข้าชมถึง 7 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้น

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ BLACKPINK POP-UP STORE ในประเทศไทย เอาใจเหล่าบลิ้งค์ ด้วยการเนรมิตพื้นที่กว่า 1,200 ตารางเมตร ณ ไอคอนสยาม กับงาน “BLACKPINK IN YOUR AREA POP-UP STORE & EXHIBITION” โดยถือเป็น BLACKPINK Exhibition ครั้งแรกของโลก พร้อมรวบรวมสินค้า OFFICIAL ของวง BLACKPINK ที่ถูกลิขสิทธิ์ ทั้งเสื้อยืด กระเป๋า หมวก กระเป๋า พวงกุญแจ โฟโต้บุ๊ค และสินค้าน่ารักต่างๆมากมาย โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ICONSIAM Attraction Hall ชั้น 6“BLACKPINK IN YOUR AREA POP-UP STORE & EXHIBITION” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของ BLACKPINK ตั้งแต่เริ่มต้นเดบิวส์ในปี 2016 และประสบความสำเร็จโด่งดังไปทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน ภายในงานเอ็กซิบิชั่น ถูกแบ่งออกเป็น 6 โซนเริ่มด้วยประตูที่เปิดเข้าสู่โลกของ BLACKPINK ด้วยเทคโนโลยีเสียงและสัมผัสสุดล้ำ กับโซน Journey to BLACKPINK Dimension นำทุกคนเข้าสู่โลกของ BLACKPINK ผ่านเพลง Pink VENOM ให้ความรู้สึกเหมือนทุกคนได้หลุดเข้าไปอยู่ในมิวสิควิดีโอจริงๆ ขยับมาที่โซน One for All, All For One จะเป็นคลิปที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกับภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ MV Pink Venom ซึ่งเป็น Exclusive Footage ถัดมาที่โซนตรงกลาง จะเป็นรูบิคโดยต้องการสื่อว่าทุกชิ้นส่วนทุกพาร์ทของทุกคนเชื่อมต่อกัน ถัดมาที่โซนไฮไลท์กับ From Unknown to The Infinity ในโซนนี้ได้นำเสนอชุดแต่งกายของทั้ง 4 สาว BLACKPINK ให้ได้เห็นกันแบบใกล้ชิดและฟินกันไปเลย และอีกโซนที่พลาดไม่ได้กับการนำเสนอแนวคิด Perfect Harmony where East meet West ผ่านเครื่องดนตรีเกาหลีโบราณอย่าง GEOMUNGO (คอมุนโก) ที่สาวซีจูเล่นใน MV ‘Pink Venom’ และกีตาร์สุดห่วงของ สาวโรเซ่ ที่ถูก