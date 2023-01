ฉลองตรุษจีนปีกระต่าย ริมชายหาดที่ “The Standard" หัวหิน

การรวมตัวครั้งใหญ่ของครอบครัวในปีนี้ Praça ห้องอาหารของ The Standard, Hua Hin ได้จัดเตรียม four hand dinner หรือการทำอาหารเมนูพิเศษร่วมกันของสองเชฟอย่าง “เชฟเฟิร์น สุรวดี หนูพราย" จากทีมผู้ชนะรายการ Iron Chef และผู้เป็นเชฟประจำของห้องอาหาร Praça กับ “เชฟสุวิทย์ ศิระสวัสดิ์” ผู้เชี่ยวชาญด้านเมนูอาหารจีน มาร่วมสร้างสรรค์เมนูดินเนอร์อาหารไทยและจีน เพื่อให้การฉลองตรุษจีนสมบูรณ์แบบที่สุดเริ่มจากสตาร์ทเตอร์สองคอร์สอย่าง ฮะเก๋ากุ้ง - บีทรูท เสิร์ฟพร้อมขนมจีบปูโดยเชฟสุวิทย์ และยำส้มโอหอยเชลส์โดยเชฟเฟิร์น ตามด้วยเสี่ยวหลงเปา และหมูคุโรบูตะในซุปเยื่อไผ่ เป็นคอร์สที่สาม ก่อนจะไปอิ่มอร่อยกับเมนคอร์สจากเชฟสุวิทย์อย่าง กุ้งแม่น้ำไทยในซอส XO เสิร์ฟพร้อมผักกวางตุ้ง ถั่วแขก เห็ดออรินจิ และผัดหมี่ฮ่องกง ก่อนตบท้ายด้วยของหวานอย่างข้าวเหนียวเผือกและแปะก๊วยในน้ำกะทินอกจากนี้ ทาง The Standard, Hua Hin ขอจัดโชว์สุดพิเศษส่งตรงจากนอร์เวย์ถึงประเทศไทย ด้วยการแสดงสุดพิเศษและแปลกใหม่ จาก “คุณซัน พิทยา แพเฟื่อง” ศิลปินผู้ปลดปล่อยจิตวิญญาณจากการเต้นแบบร่วมสมัย และปลุกกระแสการเต้นแบบ Vogue ในไทย เพื่อเพิ่มความน่าตื้นเต้นให้กับการเฉลิมฉลองตรุษจีนที่หน้าชายหาดหัวหินในค่ำคืนพิเศษแสนพิเศษนี้ ห้องอาหาร Praça พร้อมเสิร์ฟดินเนอร์ห้าคอร์สจากสองสุดยอดเชฟ ในราคา 1,900 บาทสุทธิต่อท่าน หรือจองก่อนวันที่ 15 มกราคม 2566 เพื่อจองในราคาพิเศษเพียง 1,700 บาทสุทธิต่อท่าน ดูรายละเอียดการฉลองปีแห่งกระต่ายเพิ่มเติมได้ที่ https://www.standardhotels.com/hua-hin/happenings/lunar-spice-chinese-new-year หรือจองโต๊ะและห้องพักในราคาสุดพิเศษกับ The Standard, Hua Hin ได้ที่ 032535999นอกจากนี้ The Standard, Hua Hin ยังร่วมฉลองตรุษจีนด้วยการมอบส่วนลดห้องพักสูงสุดถึง 25% เมื่อจองผ่านเว็บไซด์ https://www.standardhotels.com/hua-hin/properties/hua-hin ระหว่างวันที่ 5 – 15 มกราคม และเข้าพักตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 31 มีนาคม 2566 พร้อมมีสิทธิลุ้นรับคืนที่สองฟรีและอัพเกรดไปยังวิลลาสุดหรูอีกด้วยFacebook: The Standard Hua Hin

