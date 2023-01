ลิ้มลองรสชาติแห่ง “อาหารเมืองเหนือ” ณ ห้องอาหาร สยาม ที รูม

โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เชิญชวนเปิดประตูสู่ภาคเหนือ ลิ้มลองรสชาติอาหารเหนือพื้นบ้านแบบดั้งเดิมด้วยเมนูพิเศษจากโปรโมชั่น “Flavors of the North” สัมผัสมนต์สเน่ห์แห่งรสชาติของอาณาจักรล้านนา ณ ห้องอาหาร สยาม ที รูม ตลอดเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์นี้เชฟผู้เชี่ยวชาญได้รังสรรค์ 7 เมนู สุดพิเศษ ตามตำรับอาหารเหนือแบบดั้งเดิมที่ขึ้นชื่อเรื่องการใช้สมุนไพรสดและเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอม อีกทั้งยังมีคุณประโยชน์มากมาย เริ่มต้นความอร่อยกันที่ ชุดขันโตก น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง แคบหมู ไส้อั่ว ไข่เจียว ผักเคียง (ราคา 340++) ซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณีการกินของชาวเหนือ ที่เสิร์ฟความอร่อยในขันโตก และจัดเรียงหลากหลายเครื่องเคียงอย่างสวยงามชวนกินต่อด้วย ลาบหมูคั่ว (ราคา 198++) ลาบเหนือขึ้นชื่อที่หอมกลิ่นสมุนไพรคั่ว โดยเฉพาะกลิ่นของมะแขว่นและผักแผ้วอันเป็นเอกลักษณ์ จิ๊นเหนือนึ่งน้ำพริกข่า (ราคา 420++) เมนูเนื้อนึ่ง ที่นึ่งจนเปื่อยได้ที่ กินคู่กับน้ำพริกข่าที่คั่วสมุนไพรอย่าง ข่า พริกแห้ง หอมแดง ตะไคร้ จนแห้ง หอมหวนชวนกินคั่วโฮะคอหมูย่าง (ราคา 280++) เมนูขึ้นชื่อของทางภาคเหนือ มีรสชาติที่กลมกล่อม ทั้งเผ็ด เค็ม หวานและมัน อีกทั้งยังอัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์ที่ได้จากสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในแกงอีกด้วย แกงฮังเลหมู (ราคา 350++) สัมผัสความหอมของเครื่องพริกแกง ลิ้มรสเปรี้ยวหวานลงตัวของน้ำมะขามเปียกและสับปะรดที่เป็นส่วนผสมหลัก นำมาปรุงอย่างพิถีพิถัน อีกทั้งหมูที่ตุ๋นมากกว่า 3 ชั่วโมงทำให้มีความนุ่มละมุนลิ้น ละลายในปากต่อด้วย ขนมจีนน้ำเงี้ยว (ราคา 280++) เมนูทรงสเน่ห์ของทางภาคเหนือที่มีรสชาติจัดจ้าน เสิร์ฟพร้อมเส้นขนมจีนและผักเคียงนานาชนิด สัมผัสความกลมกล่อมของซุปน้ำเงี้ยวที่ซึมเข้าสู่กระดูกหมูทำให้ได้รสชาติที่อร่อย ไม่เหมือนใคร ปิดท้ายความอร่อยด้วย ขนมปาดมะพร้าวอ่อน (ราคา 119++) ขนมพื้นบ้านของชาวล้านนา รังสรรค์จากน้ำตาลอ้อยขนานแท้ โรยด้วยมะพร้าวคั่ว ทำให้มีเนื้อสัมผัสที่หวานละมุน และมีกลิ่นหอมชวนให้หลงใหลเปิดประสบการณ์ความอร่อยกับอาหารเหนืออาณาจักรล้านนาในโปรโมชั่น “Flavors of North” สุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็น ณ ห้องอาหารสยาม ที รูม เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 23.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง กรุณาโทร. 0-2059-5999 หรืออีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com หรือสำรองที่นั่งผ่าน http://sevn.ly/x8F0sl2Y