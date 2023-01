ร้านลับติด MRT บางขุนนนท์ “เมฆา คาเฟ่แอนด์บิสโทร” อร่อยกับเมนูสายไหมฟิวชั่น บนดาดฟ้าสุดชิล

บุกคาเฟ่ลับสไตล์ก้อนเมฆสุดน่ารัก “Mekar Cafe and Bistro” ที่เป็นทั้งร้านอาหาร และคาเฟ่ในบรรยากาศรูฟท็อป พื้นที่สุดชิลล์แห่งการกินลม กินเมฆ สีสันใหม่ย่านบางขุนนนท์“Mekar Cafe and Bistro” ชื่อร้านอ่านว่า เมฆา แปลว่า เมฆ เป็นคาเฟ่ลับๆที่ตั้งอยู่ในตึกเก่าบนดาดฟ้าของอาคารว่องวิวรรธน์ ซึ่งทางเจ้าของร้านได้รีโนเวทดาดฟ้าของกิจการเครื่องจักรกลของทางบ้านมาทำเป็นคาเฟ่ ที่น่าตื่นเต้นคือมีทางเข้าร้านที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยลิฟท์รุ่นเก่าระบบอัตโนมือ ให้อารมณ์เหมือนเดินอยู่ในฉากหนังฮ่องกงเมื่อมาถึงที่ ชั้น 4 จะพบกับตัวคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์มินิมอล โทนสีขาว เรียบๆ สบายตา ด้วยคอนเซปต์อยากให้ทุกคนได้มานั่งกินก้อนเมฆปุกปุยกัน สำหรับโซนที่นั่งทางร้านจะแบ่งออกเป็น 3 โซน เริ่มที่โซนห้องแอร์ชั้นที่ 1 ชั้นเดียวกับเคาน์เตอร์ และโซนชั้น 2 ที่เมื่อเดินขึ้นไปจะเป็นชั้นลอยแสงเข้าสวยมากมาถึงโซนที่ 3 ที่เป็นมุมไฮไลต์ในบรรยากาศเอาท์ดอร์รูฟท็อป ที่มีโซฟาบีนแบคให้เอนกาย และมุมที่นั่งหันหน้าออกชมวิวเมืองฝั่งธนฯ ซึ่งกว้างขวางมาก เนื่องจากทางร้านเปิดบริการแบบกลางวันเป็นคาเฟ่ กลางคืนเป็นบาร์ โซนนี้จะเหมาะกับนั่งตอนเย็นๆ ดูวิวพระอาทิตย์ตกให้นั่งรับลมชิลๆด้วยความที่เป็นคาเฟ่แห่งก้อนเมฆทางร้านจึงเนรมิตก้อนเมฆลงบนเครื่องดื่มด้วยสายไหมก้อนโตๆ ที่ใช้เครื่องทำเองจริงจัง เริ่มที่เมนูเครื่องดื่ม “TWILIGHT” (150 บาท) ซิกเนเจอร์ม็อคเทลที่ได้แรงบันดาลใจมามาจากพระอาทิตย์ตกดิน ตัวน้ำคือเกรปฟรุ๊ตโซดา มีรสเปรี้ยวหวานสดชื่นเสิร์ฟพร้อมสายไหมสีม่วงอ่อนส่วนสายชาเขียวต้องลอง “MEKAR MATCHA” (150 บาท) มัจฉะเข้มข้นตามด้วยอัญชัญนมสดที่เพิ่มความสดใสด้วยการทำลวดลายก้อนเมฆรอบแก้วจากวิปครีมเสิร์ฟพร้อมสายไหมสีขาว รสชาติหวานหอมเข้มข้นชาเขียวละมุนละไมสุดๆ หรือหากใครต้องการคาเฟอีนแนะนำ “YUZU AMERICANO” (120 บาท) กาแฟดำเข้มข้นท็อปบนน้ำส้มยูซุเปรี้ยวนิดๆ สดชื่นตื่นสะบัดที่นี่ยังมีอาหารฟิวชั่นจานพิเศษตลอดทั้งวัน ซึ่งเมนูแนะนำ ได้แก่ “BLACK TRUFFLE FETTUCCINE WITH SEARED SCALLOPS” (350 บาท) พาสต้าเส้นเฟชตูชินี่ในซอสครีมแบล็คทรัฟเฟิลหอมนัวรสกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมหอยเชลล์ย่างตัวใหญ่เพิ่มรสสัมผัสด้วยการโรยด้วยไข่ปลาแซลมอนสายอาหารไทยฟิวชั่นแนะนำ “PORKCHOP KRA-PAO RICE BOWL” (255 บาท) ข้าวกะเพรากรอบพ็อคช็อร์ปหมูสเต็กเนื้อนุ่ม เสิร์ฟพร้อมไข่ดาว ข้าวถูกคลุกปรุงรสมาแล้วเสร็จสรรพรสชาติจัดจ้านครบเครื่องสายอาหารอเมริกันฟิวชั่นแนะนำ “SOFT-SHELL CRAB CHARCOAL BURGER WITH TARTAR SAUCE” (275 บาท) เบอร์เกอร์ปูนิ่มทอดกรอบพร้อมซอสทาร์ทาร์ แป้งเบอร์เกอร์เป็นแป้งชาโคลหนานุ่ม อัดแน่นมาด้วยพระเอกของจานคือปูนิ่มที่สามารถกินได้จริงทั้งตัว พร้อมผักต่างๆ กินคู่กับซอสทาร์ทาร์และเฟรนซ์ฟรายส์ตบท้ายด้วยขนมหวาน “MEKAR CHOCO BURNING TOAST” (215 บาท) ขนมปังโทสหน้าไหม้นุ่มๆ ซิกเนเจอร์ของเมฆา ที่ท็อปด้วยไอศกรีมวานิลลาหวานละมุนพร้อมซอสช็อกโกแลตโฮมเมดเข้มข้น และยังคงคอนเซปต์ด้วยการเสิร์ฟสายไหมสีขาวก้อนเมฆสุดน่ารักมาให้กินคู่กันร้านเมฆา คาเฟ่ ตั้งอยู่ในอาคารว่องวิวรรธน์ ติดสถานีรถไฟฟ้า MRT บางขุนนนท์ ชั้น 4 ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางมาได้โดยใช้รถไฟฟ้า MRT (ลงทางออกที่ 1) และทางร้านมีลานจอดรถบริการรองรับสำหรับใครที่มารถส่วนตัว เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-พฤหัสบดี, อาทิตย์ 10.00 - 22.00 และ ศุกร์-เสาร์ 10.00 - 23.00 โทร 06-1662-9664 Facebook : MEKAR Cafe & Bistro