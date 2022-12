ซีอาร์จี ส่งท้ายปลายปี จัดเต็มโปรเด็ด-เมนูใหม่

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) ขอร่วมส่งมอบความสุขให้กับทุกท่าน ส่งเมนูใหม่ พร้อมจัดโปรโมชั่นเด็ด ลดราคาแบบสุดคุ้ม ให้คุณและคนที่รักได้มาร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 นี้ กับหลากหลายร้านอาหารชั้นนำในเครือ ที่พร้อมใจยกทัพความอร่อยมาจัดเต็ม เสิร์ฟความสุขแบบจุกๆไม่มีอั้น เริ่มต้นไปกับมิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) ขอส่งความสุขในช่วงปีใหม่นี้ อยากฉลองต้องจัดเลย ใหม่ “เมอร์รี มิสเตอร์” เสกความอร่อยให้ถึงใจทุกคำ โดนัทคริสต์มาส 6 ชิ้น 6 แบบ อิ่มอร่อยลงตัวทุกปาร์ตี้ ส่งเป็นของขวัญให้ใครก็แฮปปี้ พร้อมจัดความอร่อยคุ้มๆ เต็มอิ่มกลับบ้านได้แล้ว ในราคาเพียง ชิ้นละ 29 บาทเท่านั้น พิเศษ โปรสุดคุ้ม ไปฉลองปีใหม่กันแบบจุกๆ เมื่อสั่งซื้อ 9 ชิ้น รับฟรีไปเลย อีก 3 ชิ้น ที่ร้านมิสเตอร์ โดนัท ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 มกราคม 2566 หรือจนกว่าสินค้าจะหมดอานตี้ แอนส์ (Auntie Anne’s) ชวนคุณมาอร่อยกับเมนูใหม่ “Party Dog” กัดที แฮปปี้มากกก เอาใจคนรักชีส ฟินกับชีส x3 จัดให้แน่นๆ กับชีส 3 ชนิด Mozzarella, Parmesan และ Cheese Crumbs กับ 2 รสชาติ ได้แก่ Super Cheese และ Ham & Cheese ในราคาชิ้นละ 89 บาท ยังไม่หมดเท่านี้ เพราะยังมีอีก 3 รสชาติความอร่อย มา ให้เลือก ได้แก่ Hot & Spicy , Cheese & Onion และ Sour Cream & Onion ราคาเพียงชิ้นละ 79 บาท และหากเพิ่มตวามอร่อย สามารถเพิ่มเงิน 20 บาท จัดเต็มไปกับ Spicy Mayo Sauce ที่จะทำให้ Party Dog ของคุณกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น จะอร่อยคนเดียว หรือชวนเพื่อนมาอร่อยยกก๊วน ก็ฟินแฮปปี้มาก สามารถซื้อได้แล้วที่ร้านอานตี้ แอนส์ ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มกราคม 256เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch) ส่งโปรเด็ดให้คุณฉลองความสุข ชวนกันมาจอยแบบคุ้มๆ ลดเกินร้อยอร่อยได้ยกแกงค์กับ Sharing Set Menu จากเปปเปอร์ ลันช์‼️ มีให้เลือกถึง 3 เซต• SET 1 ราคา 489 บาท (ปกติ 691 บาท) ประกอบด้วย : ชุดสเต็กแซลมอนและไก่ (เสิร์ฟพร้อมข้าวญี่ปุ่น + ข้าวเปปเปอร์หมู + สลัดไก่ย่าง + ซุปมิโซะ 2 ถ้วย + หอมทอด & เฟรนช์ฟรายส์• SET 2 ราคา 529 บาท (ปกติ 780 บาท) ประกอบด้วย: ชุดบาร์บีคิวเนื้อและแฮมเบิร์ก (เสิร์ฟพร้อมข้าวญี่ปุ่น) + พาสต้าซีฟู้ด + สลัดไก่ย่าง + ซุปมิโซะ 2 ถ้วย + หอมทอด & เฟรนช์ฟรายส์• SET 3 ราคา 539 บาท (ปกติ 778-879 บาท) ประกอบด้วย: ชุดซี่โครงหมูบาร์บีคิว (เสิร์ฟพร้อมข้าวญี่ปุ่น) หรือ สเต็กหมูคูโรบูตะ-มันบด (เสิร์ฟพร้อมข้าวญี่ปุ่น) + สุกี้ยสกี้หมู + สลัดไก่ย่าง + ซุปมิโซะ 2 ถ้วย + หอมทอด & เฟรนช์ฟรายส์คุ้มขนาดนี้ปีใหม่นี้ห้ามพลาดเด็ดขาด สามารถไปอิ่มอร่อยได้ที่ร้านเปปเปอร์ ลันช์ ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจนกว่าสินค้าจะหมดโคล สโตน ครีมเมอรี่ (Cold Stone Creamery) ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่นี้ ไปกับ “Light Up Your Christmas” ที่สุดของความน่ารัก น่ากิน เฉลิมฉลองความสุขกับไอศกรีมสุดพรีเมียมด้วย 3 เมนูใหม่ ได้แก่• Christmas Tree Ice Cream Cone ไอศกรีมสุดคิ้วท์ ราคา 85 บาท• Snowman Chocolate Ice Cream Cake ราคา 459 บาท• Christmas Chocolate Berry Ice Cream Cake ราคา 459 บาทได้แล้ววันนนี้ที่ร้าน Cold Stone Thailand ทุกสาขา รีบไปรับความอร่อยกันได้ จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2566โอโตยะ (Ootoya) ขอต้องรับเทศกาลแห่งความสุขด้วยฤดูกาลแห่งปลาที่โอโตยะ เริ่มแล้ว!! “Fish Fest” ส่งตรงปลาสุดพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยกระบวนการรักษาคุณภาพอย่างดี จึงได้เมนูปลาที่ สด ใหม่ ทุกมื้อ พร้อมเสิร์ฟความอร่อย 3 สไตล์สูตรเฉพาะของโอโตยะ ได้แก่• "ปลาโอกิเมไดอาฮิโจ" กลมกล่อม หอมน้ำมันกระเทียมสไตล์สเปน จะเลือกทานคู่กับขนมปัง หรือ อุด้ง ก็เข้ากันสุดๆ• "ปลาแซลมอนโชยุโคจิกับข้าวผัดโอโตยะ" แซลมอนย่างถ่านฉ่ำๆ ทานเพลินกับข้าวผัดสูตรพิเศษของโอโตยะ หอม อร่อย• "ข้าวซูชิกับปลาซาบะโชยุโคจิ" หอม ละมุน ปลาซาบะย่างถ่านกำลังดี บนข้าวซูชินุ่มๆพร้อมด้วยเมนูทานเล่นและของหวาน 'Toast' ให้อร่อยลงตัว ครบรสชาติ ที่โอโตยะทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มกราคม 2566 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสลัดแฟคทอรี่ (Salad Factory) เริ่มแล้วจ้าา ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีกับเมนูสุด Festive ขอชวนทุกคนมาร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับเดอะแก๊งด้วยเมนูสุดพิเศษ ตั้งใจรังสรรค์ทั้ง 9 เมนูสุดปัง ที่จะทำให้คุณอร่อยแบบฟินๆและสุขภาพดีต้อนรับปีใหม่นี้ บอกเลยว่าถ้าได้ลองต้องใช้คำว่าอร่อยเปลืองมากกกกก เริ่มต้นไปกับ• “ไก่อบซอสเกรวี่แครนเบอร์รี่และเห็ด” ด้วยเมนูไก่แบบที่เสิร์ฟมาทั้งตัว ที่มีให้เลือก 2 ขนาด แบบเต็มตัว 499 บาท และครึ่งตัว 320 บาท รับรองว่าอิ่มจุกสุดฟินได้ฟีล Festive สุดๆ• “ปลากะพงอบเนยสมุนไพรและเลม่อน” เมนูฟิวชั่นที่มิกซ์ความไทยและเวสเทิร์น ในราคาสุดคุ้ม 585 บาท• “สเต็กหมูสันนอกทรัฟเฟิล” สายสเต็กหมูก็ต้องจัด สเต็กหมูสันนอกทรัฟเฟิล หอม นุ่ม ทุกคำ และยังมี• “หอยเชลล์อเมริกาย่างและซอสอาราเบียต้า” เมนูที่รวมวัตถุดิบชั้นเลิศปรุงด้วยความพิถีพิถันอย่าง• “ไส้กรอกโฮมเมดรวมผัดซอสบาร์บีคิว” อีกหนึ่งเมนูที่ไม่ลองแล้วจะเสียใจเป็นที่สุด เพราะอร่อยมากปิดท้ายความอร่อยด้วยเมนูหวานๆสีสันสดใสเข้ากับเทศกาลอย่าง “เครปวานิลลาผลไม้รวมและไอศกรีม” และ เครื่องดื่มสูตรเฉพาะอย่าง “Orange active 14”, “Super Duper Berry” และ “Banana&Prune” มาเติมเต็มอรรถรสให้เทศกาลแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวปีนี้เต็มอิ่มกันแบบครบทุกรสที่ Salad Factory ตลอดทั้งเดือนธันวาคมถึง 31 มกราคม 2566 ทุกสาขาชินคันเซ็น ซูชิ (Shinkanzen Sushi) ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข พบกับเมนูใหม่ “เมนไตโกะ” (Mentaiko) เทศกาล “เมนไตโกะ” มาถึงแล้ว วันนี้ขอยกขบวนความอร่อยมาเสิร์ฟ กับเมนูใหม่ “เมนไตโกะ” ไข่ปลาคอดเม็ดเล็กสีส้ม อุดมไปด้วยโปรตีนและโอเมก้า3 ซึ่งได้มาจากแหล่งปลาธรรมชาติชั้นดีกับสัมผัสที่นุ่มลิ้น รสชาติเฉพาะของเมนไตโกะที่แฟนอาหารญี่ปุ่นเลิฟเวอร์ ต้องห้ามพลาด ได้แก่• อูด้งซอสครีมเมนไตโกะ (Udon with Mentaiko Cream Sauce) 139 บาท• โรลแซลมอนเอบิย่างเมนไตโกะ (Salmon Ebi Mentaiko Aburi Roll) 159 บาท• สเต๊กแซลมอนย่างซอสครีมเมนไตโกะ (Salmon Steak Aburi with Mentaiko Cream Sauce) 139 บาท สามารถสั่งเพิ่มข้าวญี่ปุ่น (ไม่ปรุงรส) + ซุปมิโซะในราคาเพียง 25 บาท ได้• ซูชิแซลมอนย่างเทมปุระคำละ 29 บาทมาลิ้มลองรสชาติใหม่กันได้แล้ววันนี้ ที่ Shinkanzen Sushi ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป