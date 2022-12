เปิด "ภาพถ่ายสัตว์ป่าสุดฮาแห่งปี" เจ้าลูกสิงโตตกต้นไม้ครองแชมป์ปีนี้

Good news network เผยผลรางวัลของ Comedy Wildlife Photography Awards หรือภาพถ่ายที่สุดฮาของสัตว์ป่า ประจำปี 2022 ภาพของ "ลูกสิงโตพลาดท่าตกต้นไม้" ได้แชมป์ไปครองโดยการแข่งขันในปีนี้มีช่างภาพจากกว่า 85 ประเทศที่ส่งภาพถ่ายสัตว์ป่ากว่า 5,000 ภาพเข้าประกวด เพื่อชิงรางวัล Comedy Wildlife Photography Awardsสำหรับในปีนี้รางวัลชนะเลิศ Overall Winner ได้แก่ภาพชื่อ "Not so cat-like reflexes" ของ เจนนิเฟอร์ ฮาร์ดเลย์ เป็นภาพลูกสิงโตวัย 3 เดือน ที่พยายามจะลงมาจากต้นไม้ แต่เสียจังหวะการทรงตัว จึงได้ภาพอย่างที่เห็น เรียกรอยยิ้มให้กับความน่าเอ็นดูนี้เป็นอย่างมากซึ่งนอกจากเจนนิเฟอร์ ฮาร์ดเลย์ จะได้รับรางวัลชนะเลิศ Overall Winner แล้ว เธอยังได้รางวัล People's Choice Award จากภาพถ่ายชื่อ "Talk to the Fin" ที่เป็นภาพนกเพนกวินสองตัวเมินกันอีกด้วยสำหรับ Comedy Wildlife Photography Awards รางวัลนี้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2015 ถือเป็นหนึ่งในการแข่งขันถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมและเรียกเสียงหัวเราะรวมถึงรอยยิ้มได้มากที่สุดรายการหนึ่งที่มา : https://www.goodnewsnetwork.org/funniest-wildlife-photos-of-2022-comedy-wildlife-photography-awards/