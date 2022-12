ภาพสุดแปลก! "แมงมุมยักษ์" หรือ "เอเลี่ยน" ริมทะเลที่แอฟริกาใต้

มีภาพปริศนาที่เหล่าชาวเน็ตพากันแชร์และถกเถียงกันเป็นวงกว้าง กับภาพสิ่งมีชีวิตที่ดูแล้วคล้ายเอเลี่ยน หรือสิ่งมีชีวิตแปลกๆ ที่กำลังเดินลงทะเลในบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของแอฟริกาใต้ ซึ่งบ้างก็ว่าเป็นแมงมุมยักษ์หรือไม่ โดยภาพนี้ถูกแชร์ออกมาครั้งแรกโดยเฟสบุคของกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม We Are South Africansหลังจากที่บางคนเดาว่าพวกมันคือแมงมุมต่างดาว ปูกำลังเล่นโยคะ ดาวทะเลทานตะวัน สาหร่ายทะเล ปลาหมึก หรือแม้แต่ต้นไม้บางชนิดผู้ก่อตั้ง We Are South Africans ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม กล่าวว่า พวกเขาเห็นภาพที่ถ่ายโดย Jan Vorster จาก Stilbaai และแชร์บนแพลตฟอร์มของพวกเขาบน Facebook โดยไม่รู้ว่าจะทำให้เกิดความสับสนและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากทางด้านได้ให้ความเห็นว่า สิ่งที่เห็นนี้ไม่ใช่แมงมุมยักษ์หรือเอเลี่ยนแต่อย่างใด เป็นเพียงซากต้นไม้แห้ง หรืออาจจะเป็นว่านหางจรเข้แห้ง ถูกนำมาวางกลับหัวริมชายหาด และอาจจะถูกจัดวางด้วยจุดประสงค์ทางศิลปะมากกว่าความตั้งใจอื่น#########################################