เอาใจอิตาเลียนเลิฟเวอร์ กับงาน "สัปดาห์อาหารอิตาเลียน ครั้งที่ 7" 18 – 20 พ.ย. นี้

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน ชวนเที่ยวงาน The 7th Italian Cuisine Week (สัปดาห์อาหารอิตาเลียนครั้งที่ 7) เอาใจอิตาเลียนเลิฟเวอร์ 3 วันเต็ม !! ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 พ.ย. นี้กลับมาอีกครั้ง กับอีเว้นท์ที่อิตาเลียนเลิฟเวอร์พลาดไม่ได้ The 7th Italian Cuisine Week (สัปดาห์อาหารอิตาเลียนครั้งที่ 7) อีเว้นท์สำคัญที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกเพียงปีละครั้ง เพื่อร่วมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของอาหารอิตาเลียน ที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนชาติใด ปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Food Heroes, Italian cuisine in the world; conviviality, sustainability, innovation 3 วันเต็มกับหลากหลายกิจกรรมในแบบอิตาเลียนสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงการทำอาหารโดยเชฟชาวอิตาเลียน และกิจกรรมชิมไวน์ร่วมกับการจับคู่อาหาร พบกับร้านอาหารอิตาเลียนชื่อดังและการจัดชิม จัดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์สไตล์อิตาเลียนสุดพรีเมียมมากกว่า 30 แบรนด์ พร้อมโอกาสพิเศษที่จะได้ร่วมสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวอิตาเลียนท่ามกลางบรรยากาศอันรื่นรมย์ เพลิดเพลินกับการแสดงสดดนตรีอิตาเลียนคลาสสิค พร้อมร่วมลิ้มลองมนต์เสน่ห์แห่งอาหารอิตาเลียนอย่างแท้จริง ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ควอเทียร์ อเวนิว ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์