เดินเพลินชมไฟ “เทศกาลโคมไฟนานาชาติ” ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กลับมาอีกครั้งกับณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30น. -21.00น.โดยร่วมกับต้อนรับลมหนาวกับที่จะพาทุกคนข้ามภพมายังเมืองโบราณ ในค่ำคืนลอยกระทง พร้อมให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับความงดงามของโคมไฟหลากสีสัน และมีมุมถ่ายรูปอย่างจุใจ และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสุดพิเศษภายในงาน ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการเทศกาลโคมไฟนานาชาติ (Thailand International Lantern at Muangboran) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2ซึ่งปีนี้มาในธีมที่จะนำพาทุกคนข้ามภพย้อนกลับมาสัมผัสบรรยากาศวันลอยกระทงแบบโบราณ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีลอยกระทงของไทย ที่นำเอาเทศกาลประดับไฟยุคใหม่มาผสมผสานกับการลอยกระทงได้อย่างลงตัวโดยภายในงานมีจุดไฮไลต์เป็นกระทงดอกบัวยักษ์ที่ทุกคนสามารถเข้าไปชื่นชมความงดงามแบบใกล้ชิดได้ พร้อมเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของโคมไฟที่สว่างไสวสวยงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา และการจุดพลุโบราณ หรือดอกไม้ไฟที่ทุกคนรอคอย ในคืนวันที่ 5,8 และ12 พฤศจิกายน เวลา 20.00 น. นอกจากนี้ในงานยังมีการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้ได้อิ่มท้อง และดื่มด่ำไปกับบรรยากาศในค่ำคืนสุดพิเศษมาสัมผัสกับความงดงามของโคมไฟหลากสีสัน และชมแสงไฟสุดอลังการในบรรยากาศยามค่ำคืน พร้อมถ่ายรูปกันแบบจุใจในงานบัตรราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท และเด็กส่วนสูงต่ำกว่า 90 เซนติเมตร เข้าชมฟรี หรือซื้อออนไลน์ได้ที่ https://www.icvticket.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน ได้ที่ Line Official Account : @icvticket และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook : Village of illumination #########################################