เจ๋งอีกแล้ว! "ไทย" เป็นอันดับ 3 ประเทศชั้นนำของโลก และ "กรุงเทพฯ" เมืองที่ดีที่สุดอันดับ 4

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รายงานว่าในงานประกาศรางวัลที่เพิ่งประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ในขณะที่เกาะ โรงแรม และรีสอร์ทของไทยหลายแห่งยังติดอันดับ 'เมืองที่ดีที่สุด' อื่นๆ ด้วยเช่นกัน โดยเป็นการลงคะแนนจากผู้อ่านนิตยสารคอนเด นาสต์ ทราเวลเลอร์ด้วยอันดับที่ 3 ในการจัดอันดับ 48ประเทศไทยจึงเป็นเพียงหนึ่งในสองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติด 10 อันดับแรก ราชอาณาจักรทำคะแนนได้ 90.46 ต่อจากโปรตุเกส (91.22) ในอันดับแรกและญี่ปุ่น (91.17) ) ในอันดับที่สอง และนำหน้าสิงคโปร์ (90.09) ในอันดับที่สี่ในทำนองเดียวกัน กรุงเทพมหานครเป็นเพียงหนึ่งในสองเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดอันดับ 10เมืองหลวงของไทยอยู่ในอันดับที่ 4 ด้วยคะแนน 89.36 ต่อจาก San Miguel de Allende ในเม็กซิโก (92.94) ในอันดับที่ 1 สิงคโปร์ (89.49) ในอันดับที่ 2 และ Victoria ในแคนาดา (89.46) ในอันดับที่ 3รายชื่อทำให้โรสวูด ภูเก็ต ติดอันดับที่ 11 จากทั้งหมด 50 รีสอร์ทรายชื่อมีโรงแรมไทย 2 แห่งที่ติดอันดับจากทั้งหมด 50 โรงแรม ได้แก่ The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok ในอันดับที่ 20 และ Four Seasons Hotel Bangkok ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในอันดับที่ 48ในรายการชีวาศรมในหัวหินได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1 ด้วยคะแนน 99.57 และ Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa บนเกาะสมุยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 4 จุดที่ 99.01.ในรายการรถไฟ Eastern & Oriental Express, A Belmond Train, Southeast Asia จากสิงคโปร์ไปยังกรุงเทพฯ ได้รับรางวัล 8th Best จากทั้งหมด 20 การเดินทางด้วยรถไฟมีอสังหาริมทรัพย์ไทย 5 แห่งที่รวมอยู่ในรายชื่อได้แก่ The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok ที่ 1 (99.45), Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River ใน 3 (99.04), Mandarin Oriental, Bangkok ใน 5 (98.65), Capella Bangkok ใน 7 (98.49) และโคโม เมโทรโพลิแทน กรุงเทพฯ อันดับที่ 8 ด้วยคะแนน 98.20รางวัล Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards 2022 ยังนำเสนอรายชื่อเฉพาะของประเทศไทย – 'รีสอร์ท 15 อันดับแรกในประเทศไทย' และรีสอร์ทชั้นนำในประเทศไทยภายใต้รายการ 'รีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก' แยกตามประเทศและภูมิภาคได้แก่1. Rosewood Phuket (99.49)2. Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort in Chiang Rai (97.63)3. COMO Point Yamu in Phuket (96.62)4. The Nai Harn in Phuket (96.62)5. Aleenta Phuket Resort & Spa (96.52)6. Angsana Laguna Phuket (96.51)7. The Slate in Phuket (96.09)8. Anantara Hua Hin Resort (95.46)9. The Sarojin in Khao Lak (94.74)10. Banyan Tree Samui (94.73)11. Anantara Chiang Mai Resort (94.59)12. Trisara in Phuket (93.16)13. Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort (92.02)14. Pimalai Resort & Spa in Ko Lanta (91.94)15. Avani+ Samui Resort (91.65)