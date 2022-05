“โนราไทยไปเวนิส” มรดกโลกของไทย ไปประกาศความยิ่งใหญ่ ณ อิตาลี

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม “มรดก โนรา : Spirit of NORA” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 3 ก.ค. 2565 ณ Palazzo Pisani Santa Marina นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี โดยเป็นรูปแบบเทศกาลศิลปะร่วมสมัยเบียนนาเล่ (Biennale) ซึ่งประเทศไทยมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับเทศกาลยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ผ่านนิทรรศการ Spirit of NORA: Intangible Culture Heritage Of Thailandความสำเร็จครั้งนี้ เกิดขึ้นได้จากด้วยความร่วมมือของ มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ มูลนิธิสงขลาเมืองเก่า สงขลาพาวิเลียน สภาวัฒนธรรมไทยแห่งสาธารณรัฐอิตาลี แห่งเมืองเวนิส ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงศิลปินชั้นครู และทีมงานทุกคน ที่ได้นำศิลปวัฒนธรรมไทยไปปรากฏสู่สายตาชาวโลก ณ. เมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเวนิสจากบทสัมภาษณ์ในแฟนเพจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ตัวแทนศิลปินวัฒนธรรมโนราที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ กล่าวไว้ว่า “เวทีครั้งนี้จะแตกต่างออกจากที่อื่น เพราะส่วนมากแล้วจะเป็นการแสดงเดี่ยวเฉพาะศิลปะโนราร่วมกับศิลปินจากนานาชาติ ซึ่งครั้งก่อนๆก็จะ เป็นการแสดงเฉพาะโนราอย่างเดียว แต่ครั้งนี้เป็นการแสดงโนราร่วมกับศิลปะจากศิลปินไทย เป็นการทำงานร่วมกันกับศิลปินชาวไทยที่มีทั้งด้านทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ต่าง ๆ ร่วมกับศิลปินพื้นบ้านด้านการแสดงโนรา นับเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของศิลปะรวมกลุ่มในนามของประเทศไทย ครั้งนี้จึงต้องหาวิธีการว่าทำยังไงให้ศิลปะโนรา เชื่อมโยงกับศิลปะสมัยใหม่ รวมกับศิลปินร่วมสมัยได้ด้วยครับ”ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมงานชาวไทย นำมรดกไทยไปสู่สายตาชาวโลก ผ่านการผสานกันอย่างลงตัวของโลกแห่งงานศิลป์ และรวมตัวกันในโลกวัฒนธรรมและโลกร่วมสมัย โดย “มรดก โนรา : Spirit of NORA” จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 3 ก.ค. 65 ณ Palazzo Pisani Santa Marina นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลีติดตามได้ผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก สงขลาพาวิลเลียน facebook.com/songkhlapavilion เครดิตภาพประกอบเนื้อหา: สงขลาพาวิลเลียน facebook.com/songkhlapavilion และ ศาสตร์โนรา ครูธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ - Thummanit Nikomrat facebook.com/SartNoraKruThummanit#########################################