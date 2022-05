มิวเซียมสยาม เปิดบ้านฉลอง “ร้อยปีตึกเรา” ไฮไลท์พิเศษ “เสาร์สนามไชย Saturday Happening” และ นิทรรศการ “ตึกเก่าเล่าใหม่"

โดยกิจกรรมภายใต้ โครงการ “ร้อยปีตึกเรา” จะมีเนื้อหา เรื่องราวเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และเกี่ยวข้องกับอาคารแห่งนี้ ทั้งในฐานะข้าราชการ พ่อค้า เกษตรกร ประชาชน เมื่อครั้งยังทำหน้าที่เป็นกระทรวงพาณิชย์ เช่นเดียวกันกับในยุคที่อาคารเก่าได้ปรับหน้าที่มาเป็น สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียมสยามในปัจจุบันก็ยังคงทำหน้าที่รองรับสาธารณชน ทั้งหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มครอบครัว นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือนอาคารหลังนี้ ล้วนมีประสบการณ์และมีความทรงจำในต่างห้วงเวลา กิจกรรมต่างๆ จึงมีแนวคิดจากการตีความสองคำเข้าด้วยกัน คือ "ตึกเรา" หมายถึง "ตึกของพวกเรา" ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต และ "การค้นพบอีกครั้ง" หรือ Rediscover สื่อถึงการเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับบทบาทของมิวเซียมสยาม ที่เน้นการเรียนรู้จากการค้นหา ค้นพบความรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย ปรับประยุกต์เข้ากับปัจจุบันได้ เสริมด้วย มิติด้านสังคม วัฒนธรรม ในยุคที่ประเทศเปลี่ยนผ่าน จากสังคมประเพณีสู่สังคมสมัยใหม่ในทุกมิติ

Kick off ด้วยกิจกรรมหลักที่ถือว่าเป็นสุดยอดไฮไลท์ ภายใต้มหกรรมเฉลิมฉลอง “ร้อยปีตึกเรา” อาคารประวัติศาสตร์ มิวเซียมสยาม ในเดือนเมษายนนี้ ประกอบด้วย

1. นิทรรศการหมุนเวียน “ตึกเก่าเล่าใหม่" นิทรรศการที่ว่าด้วยประวัติความเป็นมา แนวคิดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของอาคาร รวมถึงบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับอาคารหลังนี้ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งร้อยปี

2. กิจกรรม “เสาร์สนามไชย Saturday Happening” เป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมหลากหลายที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยและมีความรื่นรมย์ที่มิวเซียมสยามทุกวันเสาร์ต้นเดือน เริ่มตั้งแต่เมษายน-พฤศจิกายนนี้ ได้แก่

- Talk & Workshop: งานเสวนา และอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม สถาปนิกฝรั่งในสยามเพื่อให้ผู้ชมได้รับแรงบันดาลใจทางสุนทรียศาสตร์ที่ร่วมสมัย กับ ตึกมิวเซียมสยาม

- Kidscovery Zone: พื้นที่กิจกรรมสำหรับเด็กได้ร่วมสนุกกับงานโครงสร้างและการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกิจกรรมต่อโมเดลกระดาษตึกมิวเซียมสยาม และ Tamagno’s Mini Bricks ตามาญโญในตัวต่อจิ๋ว

- Trail in the Building: กิจกรรมเส้นทางนำชมตึกมิวเซียมสยามด้วยเทคนิคพิเศษหลากหลายที่เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยไม่ว่าจะเป็น การนำชมผ่านศิลปะการแสดง หรือ Performance Tour โดย บุญ พงศ์พานิช และ Cherry Theatre โรงละครเพื่อการพัฒนา, Walk Rally เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์อาคารฯ ในรูปแบบ Play and Learn ตามสไตล์ของมิวเซียมสยามไปกับ Tamango’s Walk Rally หนีตามตามาญโญ, Architecture Walking Tour สำหรับเด็กโดย Rayrai, Art & History Walking Tour, 30 Highlights Architecture Walking Tour: 30 สิ่ง แห่งความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมมิวเซียมสยาม, Throw Back Tour: ย้อนอดีตมิวเซียมสยามด้วยภาพเก่า, Attic Tour: ชมห้องใต้หลังคา, Curator Tour: ชมตึกกับภัณฑารักษ์

- Literature Reading: การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยกับตึกเก่าพาผู้ร่วมกิจกรรมสัมผัสอรรถรสและวรรณกรรมร่วมยุคสมัยที่มีความสัมพันธ์กับตึกมิวเซียมสยามตลอดช่วงเวลา 100 ปี

- Reenactment Show: การแสดงของกลุ่มจำลองประวัติศาสตร์

- Music@Museum ดนตรีมีเรื่องเล่าฟังดนตรีร่วมสมัยกับตึกร้อยปี

งานนี้ห้ามพลาด!! สุดพิเศษสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม “เสาร์สนามไชย” และซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการถอดรหัสไทยจะได้ร่วมถ่ายภาพในโซนสตูดิโอกับมุมสวยของตึกเราในวาระครบรอบ 100 ปี เก็บไว้เป็นที่ระลึก ภายในงานยังมี Food Truck Zone ให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าชมตลอดทั้งงาน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. รวมถึงพบกับสินค้าที่ระลึกของ Muse Shop ใน Collection พิเศษ “ร้อยปีตึกเรา” ที่รอให้ทุกท่านมาร่วมช้อปเก็บเป็นที่ระลึกอีกด้วย