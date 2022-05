สุดฟิน เส้นทางเที่ยว “พังงา” ใน 1 วัน

เมืองท่องเที่ยวอย่างได้รับการคัดเลือกให้ต้อนรับนักปั่นจักรยานจากทั่วโลก เป็นปีที่ 3 ในการแข่งขันจักรยานทางไกลระดับโลก(L’Etape Thailand by Tour de France Phang Nga 2022) ที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา จึงถือโอกาสนี้ต้อนรับสู่เมืองพังงา ด้วยการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองตะกั่วป่า กับทริปเที่ยวสุดฟินใน 1 วัน โดยมี วาเลนติน มิดี้ (Valentin Midey) เจ้าของแชมป์ L’Etape Thailand by Tour de France 2019 พร้อมด้วยทีมนักปั่นสาวชาวไทย องุ่น กุรชา ไชยรินทร์, นุ้ย กัลยาและ น้ำอิง บิงซู เข้าร่วมทริปครั้งนี้เริ่มต้นออกสตาร์ทกันที่จุดแรกคือคลองสังเน่ห์ หรือ Little Amazon ตะกั่วป่า ตั้งอยู่ใน ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นคลองสายสั้นๆ ที่มีต้นน้ำมาจากเขาบางเต่าก่อนจะไปสิ้นสุดที่แม่น้ำตะกั่วป่า ที่นี่เป็นผืนป่าเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณแปลกๆที่ขึ้นอยู่ ตามริมฝั่งคลองสังเน่ห์ นั้นเต็มไปด้วยเสน่ห์น่าหลงใหลด้วยความหลากหลายแบบนี้เอง นักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสผืนป่าแห่งนี้จึงตั้งฉายา ว่าเป็น Little Amazon ซึ่งไฮไลต์ของการล่องเรือชมความความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่คลองสังเน่ห์ คือการได้ชมต้นไทร โบราณ อายุนับร้อยปีที่แผ่กิ่งก้านสาขา อยู่ริมคลอง บางช่วงก็ห้อยระย้าตรงหน้าเหมือนม่านอุโมงค์ต้นไทรให้ล่องนั่งเรือผ่านไปจุดต่อไปคือ สะพานเหล็กบุญสูง หรือสะพานโคกขนุน ซึ่งอยู่ห่างจากย่านเมืองเก่าประมาณ 3.5 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2508 โดยบริษัทเรือขุดแร่บุญสูง สะพานนี้ยาว 200 เมตร ใช้เหล็กจากเรือขุดแร่ลำที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาสร้าง เพื่อให้คนงานเหมืองแร่และชาวบ้านใช้ข้ามแม่น้ำตะกั่วป่าได้สะดวกขึ้น จากเดิมที่ต้องพายเรือข้ามแม่น้ำไปมา ปัจจุบัน สะพานนี้ก็ยังใช้งานอยู่ และกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ ที่หากมาตะกั่วป่าแล้วต้องมาให้ถึงที่นี่พักเบรกจากการเที่ยวชมธรรมชาติมาจิบชากาแฟและขนมอร่อย ๆ กันต่อ บนถนนสายวัฒนธรรมกับ ร้านโกปี๋ ตะกั่วป่า ร้านน้ำเล็กอยู่ในมุมตึกเก่าๆ วินเทจสุดๆ มีมุมถ่ายรูปสุดคูลเท่ไม่เหมือนใคร เครื่องดื่มมีเมนูน้ำต่างๆ ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น น้ำผลไม้ปั่น เมนูชา กาแฟโบราณ ได้แวะพักนั่งคุยและถ่ายรูปเก๋ๆ กับมุมถ่ายรูปที่มีหลายมุมจนเลือกไม่ถูก รับรองว่าจะได้รูปแนวๆ แถมได้ลิ้มลองความอร่อยของเมนูทางร้านกลับไปอย่างแน่นอนหลังจากจิบกาแฟแล้ว เราจะไปเดินเที่ยวกันต่อที่ถนนศรีตะกั่วป่า ถนนสายหลักของเมืองที่มีอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสสวย ๆ มากมาย มีทั้งเก่ามาก เก่ากลาง ไม่เก่าเท่าไหร่ แค่เดินดูเมืองก็เพลินจนลืมเหนื่อยแล้วในอดีต ประเทศไทยเป็นแหล่งดีบุกสำคัญติดอันดับท็อปของโลก ซึ่งศูนย์กลางการทำเหมืองดีบุกก็คือที่ตะกั่วป่านี่เอง จึงไม่น่าแปลกใจที่ครั้งหนึ่ง เมืองเล็ก ๆ อย่างตะกั่วป่าจะเป็นเมืองที่มั่งคั่ง มีความคึกคักทั่วทุกถนน โดยเฉพาะบนถนนศรีตะกั่วป่าที่เรียงรายไปด้วยโรงแรม บริษัทเหมืองแร่ ธนาคาร และร้านรวงมากมาย ก่อนที่ทุกอย่างจะซบเซาลงและทยอยปิดเหมืองไปในที่สุด ปัจจุบันอาคารบางส่วนที่เคยเป็นร้านค้าถูกปรับเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย แต่ยังมีร้านขายของชำ ร้านอาหาร ร้านตัดผม เปิดให้บริการนอกจากนี้ ยังมีสตรีทอาร์ตที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เช่น ภาพจำลองการทำเหมืองแร่ ถนนกลั่นแก้ว ภาพรถโพถ้อง ภาพร้านตัดผมตะกั่วป่า ซ่อนตัวอยู่ตามกำแพงอาคารบ้านเรือนของถนนศรีตะกั่วป่าก่อนปิดทริปด้วยความประทับใจกันที่บ่อน้ำร้อนคลองปลายพู่ ที่เที่ยวพังงา ที่เที่ยวธรรมชาติ สุดมหัศจรรย์ที่รวมน้ำร้อนและน้ำเย็นมาอยู่ในลำธารเดียวกัน มีสรรพคุณในการบำบัดโรคสูง อีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยธรรมชาติร่มรื่น เป็นแหล่งพักผ่อนชั้นยอดที่คนรักธรรมชาติไม่ควรพลาดนอกจากแช่น้ำแล้ว ก็ยังนำไข่มาต้มทานตรงริมบ่อน้ำได้ด้วย รวมถึงเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆ บนสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งของลำธาร ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดชิลที่เหมาะกับการมาปิกนิกและรีเฟรชร่างกายมากๆ#########################################