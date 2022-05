ปิดฉากสองล้อ “เลอแทป ไทยแลนด์ บาย ตูร์ เดอ ฟร็องซ์ พังงา 2022” น่องเหล็กสาวไทยควงนักปั่นแดนน้ำหอม “เบิ้ลแชมป์”

เมื่อวันที่​ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา​ นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) พร้อมด้วยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา คุณเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางพลินี เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร สำนักงบประมาณ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Mr. Leandro Cavaco Silva , General Manager of Avani+ Khao Lak Resort และนายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา ร่วมกดแตรโบกธงปล่อยตัวนักปั่นจักรยานในการแข่งขันจักรยานทางไกลระดับโลก “เลอแทป ไทยแลนด์ บาย ตูร์ เดอ ฟร็องซ์ พังงา 2022” (L’Etape Thailand by Tour de France Phang Nga 2022) ปีที่ 3 ติดต่อกัน ที่ จ.พังงา พร้อมสร้างรายได้เงินสะพัดเข้าประเทศกว่า 200 ล้านบาทซึ่งมีบรรดานักปั่นน่องเหล็กทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมชิงชัยร่วม 2,000 คน จาก 23 ประเทศในระยะทาง 75 กิโลเมตร และ145 กิโลเมตร เข้าเส้นชัย ที่ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า ซึ่งในเส้นทาง 145 กิโลเมตร มีไฮไลท์อยู่ที่การพิชิตเนินเขา King Of Mountain 3 จุด ระยะความชันรวม 1,983 เมตร และ King Of Sprint อีก 1 จุด ชิงรางวัลสุดพิเศษ “เสื้อลิขสิทธิ์แท้จาก Tour de France” และ ผู้ชนะแต่ละประเภทจะได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไปที่จังหวัดพิษณุโลก หลังจากการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะแต่ละประเภทแล้ว ได้มีพิธีส่งมอบธง L’ETAPE THAILAND ให้นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยการแข่งขันครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ในช่วงเดือนธันวาคม2565 นี้สำหรับผลการแข่งขันแชมป์ระยะ 145 กม. ฝ่ายชาย เป็นของ Alex Destribois-Coudroy จากทีม KOM KOM นักปั่นลูกครึ่งลาว-ฝรั่งเศส เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา 3.43.35 ชม. ส่วนนักปั่นหญิง แชมป์เป็นของ Emma Fongrit นักปั่นสาว จากทีม KOM KOM ทำเวลา 4.11.10 ชม. และทั้งคู่ยังควงแขนคว้ารางวัลพิเศษรับเสื้อเกียรติยศ OFFICIAL TOUR DE FRANCE “POLKA-DOT JERSEY” ไปครอง หลังเป็นนักปั่นที่ทำเวลาได้ดีที่สุดในช่วง King Of Mountain ทั้ง 3 จุด ระยะความชันรวม 1,983 เมตรขณะที่แชมป์ระยะ 75 กม. ฝ่ายชาย เป็นของ ณฤทธิ์ คชรัตน์ เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา 1.59.18 ชม. , อันดับ 2 จิรกฤต อาจเมือง ด้วยเวลา 1.58.58 ชม. ส่วนนักปั่นหญิง แชมป์เป็นของ ศุภลักษณ์ จันทามงคล ทำเวลา 2.10.22 ชม. และอันดับ 2 Annie Pedroni จากสหราชอาณาจักร ด้วยเวลา 2.11.40 ชม. พร้อมได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันที่จังหวัดพิษณุโลกส่วนนักปั่นที่ทำเวลาได้ดีที่สุดในช่วง KING OF SPRINT เจ้าแห่งความเร็ว ได้แก่ อันดับ 1 พรเทพ โพธิ์สุวรรณ จากทีม Grant Thomton Bike Zone ด้วยเวลา 3.53.33 ชั่วโมง ส่วนนักปั่นหญิง แชมป์ตกเป็นของ พรภัทร ภู่ศรีพงษ์ นักปั่นสาวไทย จากทีม Zephyr Cycling Club ด้วยเวลา 4.37.02 ชั่วโมง โดยแชมป์ทั้งชายและหญิงได้รับเสื้อเกียรติยศ OFFICIAL TOUR DE FRANCE “GREEN JERSY”สำหรับผู้ทำเวลาดีที่สุดในรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ทั้งชายและหญิง ได้แก่ Arttasom Pansaard ด้วยเวลา 3.48.14 ชั่วโมง และ แว่นแก้ว น้ำคำ นักปั่นสาวไทย เวลา 4.49.10 ชั่วโมง แชมป์ได้รับเสื้อเกียรติยศ OFFICIAL TOUR DE FRANCE “THE WHITE JERSY”ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/letapethailand และ www.letapethailand.com