"เลอแทป พังงา" เปิดเมืองต้อนรับน่องเหล็ก 2 พันชีวิต ระเบิดศึกเส้นทางไต่เขาสุดคลาสสิค 15 พ.ค.นี้

วันที่14 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องอวานี บอลรูม โรงแรมอวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) พร้อมด้วย จังหวัดพังงา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด จัดแถลงข่าวเปิดเมืองต้อนรับน่องเหล็กร่วม 2 พันชีวิต จาก 23 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันจักรยานทางไกลระดับโลก “เลอแทป ไทยแลนด์ บาย ตูร์ เดอ ฟร็องซ์ พังงา 2022” (L’Etape Thailand by Tour de France Phang Nga 2022) ปีที่ 3 สุดยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Final Great Memory” ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น SPORTS DESTINATION คาดเงินสะพัดสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจสู่จังหวัดพังงา ต้อนรับนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทั่วโลกกว่า 200 ล้านบาท พร้อมระเบิดเปิดเส้นทางไต่เขาสุดคลาสสิคให้น่องเหล็กทั่วโลกได้พิสูจน์ความมันเต็มพิกัดกันในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นี้ ณ จังหวัดพังงานางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) กล่าวว่า ทีเส็บมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในการดึงลิขสิทธิ์การจัดงานเทศกาล “เลอแทป ไทยแลนด์ บาย ตูร์ เดอ ฟร็องซ์ พังงา” มาจัดขึ้นในประเทศไทย ตลอด 2 ครั้งที่ผ่านมาล้วนได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยในปี 2018 ซึ่งเป็นปีแรก มีนักปั่นจากทั่วโลกเข้าร่วม 1,500 คน ก่อนที่ปี 2019 จะเพิ่มเป็น 2,000 คน โดยเป็นนักปั่นต่างชาติถึง 16% ส่งผลให้ได้รับรางวัล "อีเวนท์จักรยานยอดเยี่ยมระดับเอเชีย ประจำปี 2019" (MPW BEST CYCLING EVENT) จากองค์กรกีฬาเพื่อมวลชนระดับโลก MPW (MASS PARTICIPATION WORLD) จากผู้ท้าชิงกว่า 20 อีเวนท์ ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติจากความร่วมมือร่วมใจ ทั้งของชาวไทยทุกภาคส่วน ภาครัฐบาภาคเอกชน ตลอดจนเจ้าภาพและประชาชนในจังหวัดพังงา ที่ให้การต้อนรับนักปั่นจากทั่วโลกอย่างอบอุ่น สิ่งเหล่านี้ทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและตอกย้ำถึงศักยภาพในการรองรับการแข่งระดับโลก พร้อมก้าวสู่การเป็น SPORTS DESTINATION ของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทั่วโลกได้ สำหรับปีนี้มีนักปั่นทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมเกือบ 2,000 คน ยังไม่รวมผู้ติดตามและครอบครัวที่จะเดินทางมาด้วยอีกกว่า 8,000 คนนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวถึงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันว่า จังหวัดพังงาในฐานะเจ้าบ้านและเจ้าภาพจัดการแข่งขัน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับนักกีฬาจากทั่วโลกกว่า 23 ประเทศเป็นปีที่ 3 และถึงแม้ในปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่จังหวัดพังงาได้รับหน้าที่จัดการแข่งขัน เรายังคงมุ่งมั่นเต็มที่เพื่อสร้างความทรงจำที่ประทับใจให้กับนักปั่นทุกคนตามคอนเซ็ปต์ “The Final Great Memory”ไม่ว่าจะเป็นการปรับพื้นผิวถนนเส้นทางการแข่งขัน ปรับภูมิทัศน์สองข้างทางท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของท้องทะเลอันดามัน และการปิดถนน 100% ตลอดจนมาตรการด้านสุขอนามัย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพังงา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา เทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคึกคักผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ร้านค้า โรงแรม การคมนาคมขนส่งและภาคประชาชน ทั้งนี้ เชื่อว่างานปีนี้จะออกมายิ่งใหญ่ สมการรอคอยของนักปั่นทุกท่าน และในอนาคตจังหวัดพังงาก็พร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์ตลอด 3 ปี มาต่อยอดสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดงานในระดับโลกรายการอื่น ๆ ต่อไปด้วยด้านนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร กล่าวถึง การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า การแข่งขัน “เลอแทป ไทยแลนด์ บาย ตูร์ เดอ ฟร็องซ์ พังงา 2022” เป็นเทศกาลปั่นจักรยานทางไกลที่มีมาตรฐานและชื่อเสียงระดับโลก ปีนี้ถือเป็นการจัดงานปีที่ 3 ของประเทศไทย ที่นักปั่นจะร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของ “ตูร์ เดอ ฟร็องซ์” พร้อมปั่นไปกับโปรชื่อดังดีกรีแชมป์โลกบนเส้นทางการปั่นสุดประทับใจในเมืองไทย โดยการจัดแข่งขัน 2ปีที่ผ่านมา ในปี 2018 – 2019 ถือว่าประสบความสำเร็จมาก ทั้งจากภาพรวมการจัดงานและอัตราการเติบโตของจำนวนนักปั่นและผู้ติดตามที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จัดงาน สร้างรายได้มากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 10 -15% และในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมที่จะปูทางสู่การเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามปกติเหมือนกับหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการรับนักท่องเที่ยว การจัดเทศกาล “เลอแทป ไทยแลนด์ บาย ตูร์ เดอ ฟร็องซ์ พังงา 2022” จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะกลับมาเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการกีฬาที่ได้มาตรฐานระดับโลกผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sport Tourism ซึ่งเชื่อว่ารูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้ จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยคาดว่าตลอดระยะเวลาจัดงานจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศกว่า 200 ล้านบาท ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น โดยมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นมามายมายเพื่อรองรับการจัดกิจกรรม ที่สำคัญยังเป็นเวทีแห่งโอกาสในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่ระดับโลกได้ด้วยเช่นกันนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อดึงดูดนักกีฬาจากทั่วโลกว่า การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. โดยเทศกาล “เลอแทป ไทยแลนด์ บาย ตูร์ เดอ ฟร็องซ์ พังงา 2022” จะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวและเข้าร่วมมหกรรมกีฬาในประเทศไทย สะท้อนถึงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยในการจัดงานมาตรฐานระดับโลกบนพื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว พื้นที่สีฟ้า (Blue Zone) ตามนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล แสดงถึงความพร้อมในการบริหารจัดการพื้นที่ในด้านสาธารณสุข และมาตรฐาน SHA ทั้งการจัดงานในครั้งนี้จะถูกเผยแพร่ถึงฐานแฟนคลับของตูร์ เดอ ฟร็องส์อีกนับล้านคนทั่วโลก ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาควบคู่กับการสอดแทรกนำเสนอประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น นำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนกระจายรายได้สู่เมืองรอง และยังสามารถเชื่อมโยงสู่เมืองใกล้เคียงอย่างกระบี่ได้อีกด้วยนายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวว่า ชาวพังงาทุกคนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดเทศกาลจักรยานมาตรฐานระดับโลกเป็นปีที่ 3 และได้ต้อนรับนักปั่นจากทั่วทุกมุมโลกเกือบ 2 พันคน จาก 23 ประเทศ ในฐานะเจ้าของพื้นที่การจัดการแข่งขัน ทางจังหวัดได้มีการจัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการแข่งขัน พื้นที่จัดงาน รวมถึง มาตรการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย และ สิ่งอำนวยคามสะดวกต่างๆ เราเตรียมพร้อมต้อนรับนักปั่นตามมารตฐานการแข่งขันระดับสากล ทำให้นักปั่นมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย และความสะดวกสบายตลอดการแข่งขันสำหรับการแข่งขันเทศกาล "เลอแทป ไทยแลนด์ บาย ตูร์ เดอ ฟร็องซ์ พังงา 2022” พร้อมเปิดเส้นทางการแข่งขันสุดคลาสสิคต้อนรับน่องเหล็กจากทั่วโลกกันแล้วในวันพรุ่งนี้ 15 พฤษภาคม 2565 โดยเส้นทางการปั่นจะเริ่มต้นที่ อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813 เขาหลัก และเข้าเส้นชัยที่อำเภอตะกั่วป่า แบ่งเป็น 2 ระยะทาง คือ 145 กิโลเมตร และ 75 กิโลเมตร โดยมีไฮไลท์อยู่ที่การพิชิตเนินเขา King Of Mountain 3 จุด ระยะความชันรวม 1,983 เมตร และ King Of Sprint อีก 1 จุด ชิงรางวัลสุดพิเศษ “เสื้อลิขสิทธิ์แท้จาก Tour de France” ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนักกีฬาและคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าร่วมงานทุกคน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/letapethailand และ www.letapethailand.com