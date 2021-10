“สวนนงนุช” เปิดโรงละครรองรับประกวด MUT 2021 พร้อมขยายเวลาเที่ยวฟรีเมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ถึง 15 พ.ย. นี้

สวนนงนุชพัทยาพร้อมสนับสนุน Pattaya Moves on ด้วยความพร้อม 360 องศา ประเดิมกิจกรรมแรกการประกวดนางงาม พร้อมขยายเวลาเที่ยวฟรีเมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ถึง 15 พ.ย. นี้ตามที่เมืองพัทยาได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆมาโดยตลอดทั้งในเรื่องของการบริหารจัดสรรการกระจายวัคซีนให้ประชาชน ควบคู่กับการพิจารณาวางแผนหาแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จึงได้จัดทำโครงการ Pattaya Moves on ด้วยการกำหนดจัดกิจกรรมสร้างสีสันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดต่อของ ศบค.สวนนงนุชพัทยา ตอบสนองตามนโยบายของภาครัฐ ดำเนินการตามโครงการ Pattaya Moves on เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยได้รับมาตรฐาน SHA Plus ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อนำร่องแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทยสวนนงนุชพัทยา เปิดพื้นที่โรงละครสกาล่า นงนุชพัทยา ให้จัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 รอบ Preliminary Show กำหนดจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 22 ต.ค.64 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 20.00 น. และในการประกวดรอบสุดท้ายหรือ Final Show กำหนดจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค.64 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึง 19.45 น. ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างบูรณาการขั้นสูงสุดในสถานที่แสดงมหรสพทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางพร้อมรับการเปิดประเทศ และ เมืองพัทยาเริ่มโครงการ Pattaya Moves on ในวันที่ 1 พ.ย. 64โอกาสนี้ สวนนงนุชพัทยา จึงขอขยายระยะเวลา โปรโมชั่นฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยาฟรีออกไปอีก จากเดิมถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ขยายเวลาถึง 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอีกด้วย#########################################