สวนนงนุชปลื้ม “หุบเขาไดโนเสาร์” ติดโผ “UNSEEN New Series” -คนฉีดวัคซีน 2 เข็มเที่ยวฟรี

ตามที่เพจ Amazing ไทยแลนด์ ของ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” ได้คัดเลือก 25 สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่น่าสนใจในเมืองไทย ในมุมที่หลาย ๆ คนอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อน ภายใต้แคมเปญ “25 UNSEEN New Series” ซึ่ง “หุบเขาไดโนเสาร์” แห่งสวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกที่ติด 1 ใน 25 UNSEEN New Series ดังกล่าวนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เปิดเผยว่า ทางสวนนงนุชพัทยา นอกจากจะมีสวนสวยมากกว่า 40 สวน แล้วยังมีหุบเขาไดโนเสาร์ที่เป็นไฮไลท์ ซึ่งที่ผ่านมา สวนนงนุชพัทยาได้มีการพัฒนา และสร้างโซนไดโนเสาร์ เอเวอร์นิว (dinosaur avenue) ขึ้นมาใหม่โดยสร้างไดโนเสาร์ เพิ่มเติมอีก 41 ตัว 30 ชนิด ปัจจุบันมีจำนวนไดโนเสาร์มากกว่า 900 ตัว 320 ชนิดและเพื่อเป็นการรณรงค์การท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทย จึงขยายระยะเวลา สำหรับโปรโมชั่นฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม สามารถเที่ยวชมสวนนงนุชพัทยาฟรีตั้งแต่ วันที่ 1-17 ตุลาคม 2564นอกจากนี้สวนนงนุชพัทยายังมีความพร้อม เพื่อเปิดการท่องเที่ยวแบบ Seal Area สำหรับโครงการ “พัทยา มูฟออน” Pattaya Move On และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA และ Safe travels ที่ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)##############หมายเหตุ : ภาพประกอบจากสวนนงนุชพัทยา