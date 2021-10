1 ต.ค. เปิดภูกระดึงวันแรกคึกคัก-อรุณเบิกฟ้าผานกแอ่นสวยงาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กับกิจกรรมยามเช้าในพิธีเปิดการท่องเที่ยววันแรกของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จัดพิธีเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณด่านตรวจบัตรค่าบริการบุคคล (ด่านตรวจ3) ภายใต้มาตรการการท่องแบบ new normal อย่างเข้มงวดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยธวัช เนียมศิริ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้แทนนายอำเภอภูกระดึง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูกระดึง และนักท่องเที่ยว เข้าร่วม



ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้มอบใบประกาศผู้พิชิต และเสื้อจาก ททท. ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ขึ้นเขาวันแรกอีกด้วย

1 ตุลาคม 2564 ภูกระดึงเปิดแล้วนะครับ “...ภาพชุดแรกกับการเริ่มต้นการท่องเที่ยวในวันนี้ สำหรับภูกระดึง ซึ่งท่านหัวหน้าอุทยานฯได้ส่งมาให้ได้ชมกัน กับจุดชมทิวทัศน์ผานกแอ่นในเช้าแรกของฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงที่สองของปี...

## ขอบคุณภาพถ่ายจากท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับ **

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยบรรยากาศกิจกรรมพิธีเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงวันแรก ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand ดังนี้พร้อมกันนี้ทางเพจดังกล่าวยังเผยภาพบรรยากาศยามเช้าช่วงพระอาทิตย์ขึ้น พร้อมกับมีทะเลหมอกที่ “” หนึ่งในจุดท่องเที่ยวสำคัญบนยอดภูกระดึงว่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย เป็นตำนานแห่งภูภาคอีสาน สถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องอช.ภูกระดึง เป็นขุนเขายอดตัดราบกว้างใหญ่ มีลักษณะสัณฐานคล้ายรูปหัวใจ บนยอดภูกระดึง มีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 400-1,200 เมตร และมียอดสูงสุด ตั้งอยู่บนความสูง 1,288 เมตรจากระดับน้ำทะเลการขึ้นสู่ยอดภูกระดึง นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าขึ้นไปบนยอดเขาสูงในระยะทางประมาณ 5.5 กม. ผ่านซำต่าง ๆ อาทิ ซำแฮ่ก ซำแคร่ ไปจนถึง “หลังแป” หรือยอดภูกระดึง ที่จะมีป้าย “ครั้งหนึ่งในชีวิต เราคือผู้พิชิตภูกระดึง” ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบนยอดภูกระดึงมีจุดไฮไลท์ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของภูแห่งนี้คือ “” ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ตกที่มีเอกลักษณ์และสวยงามมากแห่งหนึ่งของเมืองไทย และ “” ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันงดงามบนยอดภูกระดึงนอกจากนี้บนยอดภูกระดึงยังมีเส้นทางสายน้ำตกอันชุ่มฉ่ำที่มีน้ำตกน่าสนใจ อาทิ อาทิ น้ำตกโผนพบ น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกถ้ำสอเหนือ ฯลฯ เป็นต้นทุก ๆ ปี ในสถานการณ์ปกติ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวบนยอดภูกระดึงเป็นเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 พฤษภาคม ให้นักท่องเที่ยวเดินเท้าขึ้นไปพิชิตยอดภูกระดึง พร้อมท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง และจะปิดภูกระดึงในช่วงฤดูฝน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน เพื่อให้ธรรมชาติพักฟื้นตัวสำหรับการเปิดให้บริการท่องเที่ยวในฤดูกาลนี้ (64-65) เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทาง อช. ภูกระดึง จึงจำกัดนักท่องเที่ยวไม่เกิน 1,000 คนต่อวัน แบ่งเป็นการจองผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 70% = 700 คน และแบบ walk in 30% = 300 คน ซึ่งจะสามารถยืดหยุ่นได้ในแต่ละแบบถ้าจำนวนคนไม่เกิน 1,000 คน/วันทั้งนี้ทางอุทยานฯ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวภูกระดึง ให้จองล่วงหน้าเข้ามาก่อน เพราะหากนักท่องเที่ยวเต็มตามจำนวนที่กำหนด ทาง อช.ภูกระดึง จะไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยว walk in เข้าท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง บ้านศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย โทร. 0-4281-0833 หรือดูที่ เพจ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง - Phu Kradueng National Park#########################################