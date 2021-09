“ภูกระดึง” เปิดให้เที่ยวอีกครั้ง 1 ต.ค.นี้ แบบ New Normal จำกัดนักท่องเที่ยวไม่เกิน 1,000 คน/วัน

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงปรับเปลี่ยนเวลาขึ้น-ลง ยอดภูกระดึงใหม่ ดังนี้

-วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เวลา 06.00 - 13.00 น.

-วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 05.30 - 13.00 น.



ทั้งนี้นักท่องเที่ยว สามารถมาท่องเที่ยวพื้นที่เชิงเขา (ด้านล่าง) ได้ตลอดเวลาทำการ



ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง บ้านศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย โทร. 0-4281-0833 หรือดูที่ เพจ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง - Phu Kradueng National Park

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า “” จะกลับมาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้ง (ตามปกติของฤดูกาลท่องเที่ยว) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 หลังจากปิดในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้ธรรมชาติได้พักฟื้นสภาพ (เป็นประจำทุกปี)สำหรับการเปิดให้บริการท่องเที่ยวในฤดูกาลนี้ (64-65) ทาง อช. ภูกระดึง จำกัดนักท่องเที่ยวไม่เกิน 1,000 คนต่อวัน แบ่งเป็นการจองผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 70% = 700 คน และแบบ walk in 30% = 300 คน ซึ่งจะสามารถยืดหยุ่นได้ในแต่ละแบบถ้าจำนวนคนไม่เกิน 1,000 คน/วันทั้งนี้ทางอุทยานฯ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวภูกระดึง ให้จองล่วงหน้าเข้ามาก่อน เพราะหากนักท่องเที่ยวเต็มตามจำนวนที่กำหนด ทาง อช.ภูกระดึง จะไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยว walk in เข้าท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นอกจากนี้รูปแบบการท่องเที่ยวภูกระดึงในครั้งนี้จะเป็นแบบ New Normal เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยว อช.ภูกระดึง ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของจังหวัดเลย รวมถึงปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน (ดูรายละเอียดจากอินโฟกราฟฟิกด้านล่าง)อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย เป็นตำนานแห่งภูภาคอีสาน สถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องอช.ภูกระดึง มี “ยอดภูกระดึง” ที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,288 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าขึ้นไปบนยอดเขาสูงในระยะทางประมาณ 7 กม. ผ่านซำต่าง ๆ อาทิ ซำแฮ่ก ซำแคร่ ไปจนถึง “หลังแป” หรือยอดภูกระดึงยอดภูกระดึง มีลักษณะเป็นหน้าผาตัดกว้างใหญ่ลักษณะรูปหัวใจ แต่หลายคนก็ยอมลำบากเดินขึ้นไปเพื่อถ่ายรูปเคียงคู่กับป้าย “ครั้งหนึ่งในชีวิต เราคือผู้พิชิตภูกระดึง” เป็นที่ระลึกบริเวณหลังแป อีกทั้งยังเพื่อไปสัมผัสกับอากาศหนาวและความงดงามของทิวทัศน์ด้านบนบนยอดภูกระดึงมีจุดไฮไลท์ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของภูแห่งนี้คือ “ผาหล่มสัก” ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ตกที่มีเอกลักษณ์และสวยงามมากแห่งหนึ่งของเมืองไทย จากองค์ประกอบของความงามยามอาทิตย์อัสดงที่ลงตัว ทั้งต้นสนเดียวดายที่มีกิ่งยื่นออกไปรับกับชะง่อนหินที่ยื่นไปยังหน้าผานอกจากนี้บนยอดภูกระดึงยังมีเส้นทางสายน้ำตกอันชุ่มฉ่ำที่มีน้ำตกน่าสนใจ อาทิ อาทิ น้ำตกโผนพบ น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกถ้ำสอเหนือ ฯลฯ เป็นต้นทุก ๆ ปี ในสถานการณ์ปกติ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวบนยอดภูกระดึงเป็นเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 พฤษภาคม ให้นักท่องเที่ยวเดินเท้าขึ้นไปพิชิตยอดภูกระดึง พร้อมท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง และจะปิดภูกระดึงในช่วงฤดูฝน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน เพื่อให้ธรรมชาติพักฟื้นตัว##########################################################################