“ยูนิเวอร์แซล ปักกิ่ง รีสอร์ต” สวนสนุกแห่งใหม่ ใหญ่ที่สุดในโลก

ใกล้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกับสวนสนุกแห่งใหม่ในจีน(ยูนิเวอร์แซล ปักกิ่ง รีสอร์ต) ที่มีกำหนดการเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 กันยายน 2564 (ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทดลองเปิดสำหรับแขกที่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการไปแล้ว)มาทำความรู้จักกับสวนสนุกน้องใหม่ล่าสุด ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (ในขณะนี้)ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของปักกิ่ง จัดเป็นสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ แห่งที่ 5 ของโลก, แห่งที่ 3 ในเอเชีย และแห่งแรกในจีน โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เครื่องเล่น และการแสดงที่ดีที่สุดจากยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ จากทั่วโลก พร้อมทั้งการออกแบบที่สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมของจีนเงินลงทุนสำหรับโครงการสวนสนุกยูนิเวอร์แซลแห่งนี้สูงถึง 46,000 ล้านหยวน หรือราว 2.3 แสนล้านบาท โครงการในระยะแรกประกอบด้วยสวนสนุก โรงแรมอีก 2 แห่ง และ ยูนิเวอร์แซล ซิตี้วอล์ค ซึ่งเชื่อมต่อถึงกันด้วยแม่น้ำจำลองสำหรับในโซนสวนสนุก ประกอบด้วยอาณาจักรทั้งหมด 7 แห่ง 7 ธีม ได้แก่(Minion Land) โลกมหัศจรรย์ของเหล่าลูกสมุนแห่งอิลลูมิเนชั่น โซนนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความน่ารักของเหล่ามินเนียน สร้างบรรยากาศให้เหมือนกับได้เข้าไปอยู่ในในโลกเดียวกัน มีการแสดงจากตัวละครในอนิเมชั่น SING ที่ใครๆ ก็หลงรัก(Kung Fu Panda Land of Awesomeness) ย้อนยุคเข้าสู่ดินแดนโบราณ กับภาพที่คุ้นเคยกันมาจากภาพยนตร์กังฟูแพนด้า มาพบกับตัวละครที่ชื่นชอบจากภาพยนตร์ อย่าง Po ผู้กล้าที่ต้องการแสวงหาการเป็นอาจารย์กังฟู ซึ่งที่นี่เป็นธีมกังฟูแพนด้าแห่งแรกของโลก(Jurassic World Isla Nublar) ตื่นตากับโลกของ Jurassic World พบกับไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น Tyrannosaurus Rex, Velociraptors, Ankylosaurs และ Indominus Rex และสัมผัสประสบการณ์การผจญภัยครั้งใหญ่ของโลกเมื่อ 65 ล้านปีก่อน(Transformers: Metrobase) ต้อนรับเข้าสู่ Metrobase คือ N.E.S.T. สำนักงานใหญ่ในปักกิ่ง เป็นสถานที่ลับสุดยอดแห่งเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งออโต้บอทและมนุษย์ยืนหยัดร่วมกันเพื่อปกป้องโลก มีไฮไลต์เป็นเครื่องเล่น 2 ตัว คือ รถไฟเหาะตีลังกา และเครื่องเล่น Transformers The Ride-3D(The Wizarding World of Harry Potter) เป็นธีมจากหนังสือและภาพยนตร์ชุด แฮร์รี่ พอตเตอร์ ซึ่งเป็นแห่งที่ 2 ในเอเชีย สำรวจความลึกลับของปราสาทฮอกวอร์ต เยี่ยมชมหมู่บ้าน Hogsmeade และลิ้มลองอาหารจากสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกของพ่อมดแม่มด พร้อมสัมผัสประสบการณ์เครื่องเล่นสุดหวาดเสียวและสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาคุณสู่โลกแห่งความตื่นตาตื่นใจ(WaterWorld) สนุกไปกับกิจกรรมสุดระทึกและการแสดงมากมาย รอชมโชว์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ได้ที่นี่(Hollywood Boulevard) เดินเล่นที่ Hollywood Walk of Fame แหล่งรวมร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก และโชว์การแสดงต่างๆ และฉากต่างๆ เสมือนโรงถ่ายภาพยนตร์ ยกเอาสตูดิโอถ่ายหนังและบรรยากาศเหมือน Hollywood ที่อเมริกามาไว้ที่นี่ รวมถึงเปิดประสบการณ์ชม special effects ที่นำมาใช้จริงในภาพยนตร์ส่วนที่พักของที่นี่ สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในสวนสนุก ก็มี 2 แห่ง คือตั้งอยู่ตรงทางเข้าสวนสนุก เพียงเดินไม่กี่ก้าวก็ถึง ออกแบบให้มีความผสมผสานระหว่างสไตล์ฮอลลีวูดคลาสสิก และความสะดวกสบายร่วมสมัยอีกแห่งคือที่ตั้งอยู่ห่างจากสวนสนุกเล็กน้อย เป็นโรงแรมที่เงียบสงบและหรูหรา ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ชิง มีห้องพัก 400 ห้อง สปา ห้องอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าพักโรงแรมทั้งสองแห่งจะได้สิทธิพิเศษในการเข้าชม Universal Beijing Resortอีกโซนที่สามารถเข้าได้ฟรี ไม่ต้องซื้อตั๋วเพื่อผ่านประตู คือโซนนี้รวบรวมร้านค้า ร้านอาหารชื่อดังมากมาย เช่น ร้านกาแฟ Peet's ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย, The Cowfish Sushi Burger Bar, Red Oven Pizza Bakery, JUMBO Seafood Restaurant เป็นต้น ยังมีโรงภาพยนตร์ และร้านขายของที่ระลึกอีกด้วยสำหรับการเดินทางเข้ามายังก็สะดวกสบายเป็นอย่างมาก สามารขับรถจากใจกลางกรุงปักกิ่งได้ง่ายๆ และอยู่ใกล้ทางด่วนหลายสาย มีรถโดยสารประจำทาง และรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่คอยอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดิน มีสถานีเป็นของตัวเอง เป็นสถานีรถไฟใต้ดินแบบภูมิทัศน์แห่งแรกของปักกิ่ง ซึ่งเชื่อมโยงกับรถไฟใต้ดินชานเมืองสายปาทงและสาย 7 ของปักกิ่ง พร้อมด้วยทางเข้า 6 ช่องทาง ขณะที่ภายในสถานีถูกตกแต่งสไตล์บันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์หรือไซ-ไฟ (Sci-Fi) เพื่อให้กลมกลืนกับภูมิทัศน์ของรีสอร์ตสำหรับการเข้าชมของนักท่องเที่ยวทั่วไปภายหลังการเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว จะต้องซื้อบัตรเข้าชม โดยจะเปิดขายบัตรเข้าชมในช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมตามข้อกำหนดการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบาดอยู่ในขณะนี้ คาดว่าในระยะแรกจะมีเพียงนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาเที่ยวในยูนิเวอร์แซล ปักกิ่ง รีสอร์ต ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมไปถึงคนไทยที่อยากไปเที่ยว ก็อาจจะต้องอดใจรอกันไปก่อน#########################################