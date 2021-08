ตั้งตารอ "สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง"

ชวนมาชมสวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง (Universal Studios Beijing) ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบระบบก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการโดยสวนสนุกแห่งนี้ ประกอบด้วยอาณาจักรทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ มินเนียนแลนด์ (Minion Land), กังฟูแพนด้าแลนด์แห่งความวิเศษสุด (Kung Fu Panda Land of Awesomeness), เกาะอิสลานูบลาร์แห่งจูราสสิกเวิลด์ (Jurassic World Isla Nublar), ทรานสฟอร์เมอร์: เมโทรเบส (Transformers: Metrobase), โลกแห่งเวทมนตร์ของแฮรรี พอตเตอร์ (The Wizarding World of Harry Potter), อาณาจักรใต้น้ำ (WaterWorld) และฮอลลีวูด (Hollywood Boulevard)เครดิต สำนักข่าวซินหัว