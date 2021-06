“ภูเก็ต” เดินหน้า SHA Plus ยกระดับด้านสุขอนามัยรับนักท่องเที่ยวเป็นจังหวัดแรกในไทย

ภาคธุรกิจท่องเที่ยวขานรับ SHA Plus

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. ) เปิดเผยว่า มาตรฐาน SHA Plus เป็นมาตรฐานที่รับรองว่าสถานประกอบการมีมาตรการทางสุขอนามัยในการควบคุมโรคโควิด-19 อีกทั้งมีพนักงานในสถานประกอบการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วเกินกว่า 70% ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิด Phuket Sandbox รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องเข้าพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA Plus เป็นเวลา 14 คืนแรกเท่านั้น จังหวัดภูเก็ตจึงถือเป็นจังหวัดที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus จังหวัดแรกของประเทศไทยสำหรับ SHA Plus เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการเปิดเมื่อเพื่อรับนักท่องเที่ยว อีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีสถานประกอบการ กว่า 1,000 รายที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ กว่า 300 รายที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plusนอกจากนี้ ททท. ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ กำลังพัฒนาระบบ SHABA หรือ SHA Plus Booking Authentication System เพื่อใช้ยืนยันการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในการเข้า Phuket Sandbox เมื่อนักท่องเที่ยวทำการจองห้องพักที่โรงแรม SHA Plus โดยผ่านระบบของ OTA บริษัทนำเที่ยว หรือโรงแรมโดยตรง และชำระเงินครบแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะเป็นผู้ยืนยันการจองในระบบ SHABA ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ EntryThailand.go.th ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็น one stop service ของการจัดการเอกสารรวมถึงการขอ COE ในการเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยมาตรฐานที่กระตุ้นและผลักดันให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเทียวดำเนินการตามทั้งนี้ มาตรฐาน SHA ได้รับการรับรองจาก World Travel & Tourism Council (WTTC) หรือ สภาการท่องเที่ยวโลกว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จะได้มาตรฐานตามข้อกำหนด Safe Travels Stamp ด้วย ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ดุสิตธานีมีความพร้อมรับกับโครงการ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” ทั้งในส่วนของที่พักและบุคลากร โดยโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เป็นสถานประกอบการที่ได้รับ SHA Plus Certificate คือเป็นสถานประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัย SHA และบุคคลากรได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ครบ 100% แล้ว ในขณะที่พนักงานส่วนของอีลิธ เฮเวนส์ (Elite Havens) ที่ภูเก็ต สมุย และพังงา ก็ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100 % เช่นเดียวกันด้าน ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัล ภูเก็ต ถือเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของประเทศที่นำร่องการเป็น The First Vaccinated Shopping Center in Thailand มีพนักงานบริษัทและร้านค้าได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 85% รวมกว่า 3,800 คน ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาภายใต้ชื่อ “I’M VACCINATED ฉีดแหล่ว” โดยจะมีการมอบเข็มกลัดดีไซน์พิเศษ พร้อมระบบ Number Tracking ของพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วครบ 2 เข็ม ตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า แสดงถึงความพร้อมและความสะอาดปลอดภัยของศูนย์การค้า ที่พร้อมดูแลต้อนรับลูกค้าและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบรองรับยุทธศาสตร์ภาครัฐในการเปิดประเทศเดือน ก.ค. นี้ พร้อมเตรียมขยายผลเพื่อผลักดันเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป สะท้อนความร่วมแรงร่วมใจที่เริ่มจากทุกคนในจังหวัดต่อยอดสู่ระดับประเทศ”ขณะที่ นายแจ็คกี้ เธีย ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต กล่าวว่า จังซีลอนพร้อมให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในทุก ๆ ด้าน เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งนอกจากเราได้สนับสนุนพื้นที่ภายในศูนย์การค้าฯ ให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเขตพื้นที่อำเภอกะทู้แล้ว ขณะนี้พนักงานศูนย์การค้าจังซีลอน พนักงานร้านค้าที่เปิดให้บริการ รวมถึงพนักงานบริษัทคู่สัญญาที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่างก็ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วมากกว่า 90% เราจึงมีความพร้อมและความมั่นใจเป็นอย่างมาก ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค รวมถึงมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับประสบการณ์ที่ดีและมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวภายในศูนย์การค้าฯและในจังหวัดภูเก็ตสำหรับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่สนใจสมัครเข้ารับมาตรฐาน SHA Plus สามารถลงทะเบียนได้ที่ ภูเก็ตต้องชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/Shaplusphuket/ ทั้งนี้ สามารถหาค้นหารายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับมาตราฐาน SHA และ SHA Plus ได้ที่ thailandsha.com