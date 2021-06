สุดยอดความงามบน “10 เส้นทางรถไฟ” วิวสวยที่สุดในยุโรป

การเดินทางโดยเป็นหนึ่งในการเดินทางที่สามารถชื่นชมวิวสวยด้านนอกหน้าต่างได้อย่างเต็มอิ่ม ในทุกๆ พื้นที่ที่ผ่านไป ก็จะมีทัศนียภาพความงดงามที่แตกต่างกันไป อย่างในยุโรป ก็มีเส้นทางรถไฟที่ข้ามผ่านทั้งขุนเขา สายน้ำ สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ รวมไปถึงเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเว็บไซต์ท่องเที่ยวชื่อดัง จึงได้รวบรวมแห่งยุโรป มาให้ได้ชมกันเส้นทางรถไฟ West Highland Line ในสก็อตแลนด์ เป็นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างเมืองฟอร์ต วิลเลียม (Fort William) และ มาลิก (Mallaig) โดยเป็นเส้นทางรถไฟสายสั้นๆ ที่เปิดมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแถบไฮแลนด์โดยเฉพาะ จึงวิ่งให้บริการเฉพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้น (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม)บนเส้นทางนี้จะใช้รถไฟหัวจักรไอน้ำ วิ่งผ่านทัศนียภาพที่สวยงามจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในยุโรป ในเส้นทางที่ผ่านมีจุดสวยๆ ที่เป็นไฮไลท์หลายแห่ง เช่น เบน เนวิส (Ben Nevis) ภูเขาที่สูงที่สุดในเกาะอังกฤษ ทะเลสาปมอราร์ (Morar) รวมไปถึงสะพานหินเกลนฟินเนน (Glenfinnan) สะพานที่มีคนมารอถ่ายรูปมากที่สุด จากความสวยงามและบรรยากาศสุดคลาสสิก ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับภาพวิวนี้จากภาพยนตร์ Harry Potter and the Chamber of Secretsเส้นทางรถไฟสายRauma Line ของนอร์เวย์ เชื่อมต่อระหว่างเมือง Dombås และ Åndalsnes ระหว่างเส้นทางข้ามผ่านภูมิประเทศแบบฟยอร์ด (เป็นอ่าวเล็กๆ บริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งถูกน้ำกัดเซาะจนเว้าแหว่งมีลักษณะแคบและยาว เว้าลึกเข้าไปในฝั่งระหว่างแผ่นดินสูงชันหรือระหว่างหน้าผาสูงชันตามเชิงเขา) ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่พบได้มากบริเวณชายฝั่งของนอร์เวย์ไฮไลท์ของเส้นทางนี้อยู่ระหว่างการข้ามสะพาน Kylling ที่อยู่เหนือสายน้ำไหลเชี่ยวกราก ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไปเยือนอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และที่สำคัญอย่าลืมรอชม Trollveggen หินแนวตั้งที่สูงที่สุดในยุโรปเป็นเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างเมือง Oslo เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ไปยังเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอย่าง Bergen และถือเป็นสายที่อยู่ในระดับความสูงที่สูงสุดของยุโรปเหนือ โดยข้ามผ่านที่ราบ Hardangervidda ที่สวยงาม ไปยังสถานี Finse ที่มีความสูงที่สุดของนอร์เวย์ ที่ความสูง 4,010 ฟุตดื่มด่ำและชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ที่เชื่อมระหว่างยุโรปเหนือและยุโรปใต้ ผ่านหน้าต่างแบบพาโนรามาของเส้นทางรถไฟสาย Bernina Express ที่เริ่มต้นจากเมือง Chur ทางตะวันออกของสวิสเซอร์แลนด์ ไปยังเมือง Tirano ทางตอนเหนือของอิตาลีระหว่างเส้นทางจะได้เห็นหิมะขาวโพลนบนเทือกเขาแอลป์ Morteratsch Glacier ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขา Bernina วิวของทะเลสาบ หรือยอดภูเขา Piz Bernina ซึ่งเส้นทางรถไฟสายนี้ยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็น 1 ใน 3 รถไฟเส้นทางสายมรดกโลกอีกด้วยเป็นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่าง 5 หมู่บ้านสีสันสดใสริมชายฝั่งของอิตาลี มีระยะทางราว 20 กิโลเมตร ซึ่งรถไฟจะจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่จุดจอดทั้ง 5 หมู่บ้าน คำว่า Cinque Terre หมายถึง 5 แผ่นดิน หรือแผ่นดินทั้ง 5 เป็นพื้นที่ที่อยู่ใน Province La Spezia ซึ่งได้ถูกยกให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเอกลักษณ์ของทางรถไฟสายนี้ จะสามารถมองเห็นภาพหมู่บ้านสีสันสดใส มีไร่องุ่นและไร่มะกอกที่เป็นสัญลักษณ์ของแถบทะเลเมดิเตอเรเนียน หากมองไปอีกฝั่งก็จะเห็นหน้าผาและน้ำทะเลสีน้ำเงินเข้ม มีบางช่วงที่รถไฟจะวิ่งลอดอุโมงค์ที่เจาะผ่านภูเขาหุบเขาไรน์มีบรรยากาศแสนโรแมนติกดุจเทพนิยาย ทำให้เส้นทางรถไฟ Central Rhine Railway นั้นมีทิวทัศน์ที่งดงามเหนือคำบรรยาย เส้นทางรถไฟเริ่มต้นจาก Mainz (ไมนทซ์) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐ Rheinland-Pfalz ถึง Koblenz (โคเบลนซ์) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ทางเหนือของ Frankfurtระหว่างเส้นทางจะได้เห็นความงามของแม่น้ำไรน์ ไร่องุ่น หมู่บ้านต่างๆ และบางจุดก็ยังมีปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งตระหง่านริมน้ำทางรถไฟสาย Semmering Railway เป็นเส้นทางระหว่างเมืองGloggnitz และ Mürzzuschlag ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1848-1854 นับว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่สร้างบนภูเขาสูงเป็นแห่งแรกของยุโรป และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ระหว่างเส้นทางจะผ่านทั้งอุโมงค์ สะพาน และทิวทัศน์แสนมหัศจรรย์ของเทือกเขาสลับซับซ้อนเส้นทางรถไฟที่ผ่านนับร้อยหุบเขา เชื่อมต่อระหว่าง Locarno และ Domodossola ระหว่างเส้นทางมีทั้งน้ำตก ไร่องุ่น และเทือกเขาแอลป์ที่เขียวชอุ่ม ไฮไลท์ของเส้นทางอยู่ที่สะพาน Isorno และช่องเขาที่เชื่อมระหว่าง Intragna และ Reเป็นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างเมือง Innsbruck ทางตะวันตกของออสเตรียกับ Garmisch-Partenkirchen เมืองในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 โดยจะวิ่งลัดเลาะเทือกเขาแอลป์ที่พาดผ่านประเทศออสเตรียกับเยอรมนีไป ทำให้สองข้างทางอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าเขียวชอุ่ม ธารน้ำใส ทะเลสาบหลายแห่ง รวมไปถึง Zugspitze ภูเขาที่สูงที่สุดของเยอรมนีหนึ่งในเส้นทางรถไฟชื่อดังของโลก ที่ทอดผ่านภูมิประเทศแบบอัลไพน์ที่บริสุทธิ์และสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่สุดสองแห่งของสวิสเซอร์แลนด์ เส้นทางรถไฟสุดหรูนี้มีตู้โดยสารแบบพาโนรามา ทำให้สามารถมองเห็นวิวสวยของเทือกเขาแอลป์ ตัดสลับกับอุโมงค์ที่เจาะผ่านภูเขา และมีแม่น้ำสวยๆ ส่วนในช่วงฤดูหนาว มักจะมีเหล่านักสกีมาใช้รถไปสายนี้เพื่อขึ้นไปเล่นสกีกันในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม#########################################