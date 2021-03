ชมการประดับไฟสีเขียวที่ “พระปรางค์ วัดอรุณฯ”สุดอลังการฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์

ชวนชมการประดับไฟสีเขียวที่พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นสีประจำชาติของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (St. Patrick’s Day) ตามโครงการGlobal Greening Programme ในวันที่17 มีนาคม2564 เวลา19.00 – 22.00 น.เฟซบุ๊กเพจSarakadee Liteโพสต์ข้อความว่า17 มีนาคม2564 นี้ ชวนชมบรรยากาศการประดับไฟสีเขียวของ พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ พร้อมกับอาคารอื่นๆ ในประเทศไทยคือ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โรงแรมคอนราด อาคาร208 วายเลสโร้ด ทาวเวอร์ (ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ) และอาคารออล ซีซั่นส์ เพลส ซึ่งการประดับไฟสีเขียวนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (St. Patrick’s Day) ตามโครงการGlobal Greening ProgrammeGlobal Greening Programme เป็นโครงการของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติและประชาสัมพันธ์สาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก ด้วยการเชิญชวนเมืองต่างๆ ทั่วโลก ร่วมกันประดับไฟสีเขียว ซึ่งเป็นสีประจำชาติของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตามอาคารและสถานที่สำคัญต่าง ๆโดยในปีนี้อาคารและสถานที่สำคัญ ในต่างประเทศที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาคารซิดนีย์ โอเปรา เฮาส์ (Sydney Opera House) เครือรัฐออสเตรเลีย ลอนดอนอาย (The London Eye) สหราชอาณาจักร หอเอนเมืองปิซา (The Leaning Tower of Pisa) ประเทศอิตาลี น้ำตกไนแองการา สหรัฐอเมริกา รวมทั้งสถานที่ในประเทศไทยที่สามารถชมการประดับไฟสีเขียวได้ตั้งแต่เวลา19.00 – 22.00 น.######################################รายละเอียดเพิ่มเติม : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ภาพและข้อมูลจาก เพจSarakadee Lite######################################