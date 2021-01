10 ทริคดูแลตัวเอง รอวันได้เที่ยว หลังโควิด-19 คลี่คลาย

ต้นปีวัว 2564 ท่ามกลางวิกฤติไวรัสโควิด-19 เขย่าโลก รวมถึงประเทศไทยที่กำลังเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่อย่างไรก็ดีหากผู้ที่มีการงานต้องปฏิบัตินอกบ้าน ไม่สามารถ Work Form Home ได้ หรือมีเหตุจำเป็นต้องออกไปทำธุระ ซื้อข้าวปลาอาหาร ต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทาง “” ได้แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์พื้นฐานสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องออกไปทำธุระนอกบ้านดังนี้-ก่อนออกนอกบ้าน : ให้เตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวให้พร้อมโดยเฉพาะหน้ากาก ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า นอกจากนี้ก็ควรพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้สำหรับล้างมือ แต่ถ้าหากมีไข้ไอมีน้ำมูกให้งดการเดินทาง-ระหว่างอยู่นอกบ้าน : นี่คือช่วงสำคัญที่สุดในการระมัดระวังป้องกันตัว เมื่อออกนอกบ้านต้องใส่หน้ากากทุกครั้ง นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่คนแออัด ถ้าต้องอยู่ในที่สาธารณะให้พยายามเว้นระยะห่างกับบุคคลทั่วไปราว 1-2 เมตร และต้องหมั่นล้างมือบ่อย ๆ อย่าจับสัมผัสสิ่งต่าง ๆ โดยไม่จำเป็น ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้จ่ายผ่านมือถือแทนเงินสดเพื่อลดการสัมผัสรวมถึงให้ความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิ (กรณีเครื่องตรวจอัตโนมัติ) เช็คชื่อ เช็คอินสแกนผ่านแอปพลิเคชัน “” เมื่อเข้าสู่สถานที่ต่าง ๆ และเมื่อเสร็จธุระแล้วให้รีบกลับบ้านทันที-หลังกลับเข้าบ้าน : เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำทันที ใครที่ไปพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิด เมื่อพบว่ามีอาการไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปรับการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันทีและนี่ก็คือมาตรการป้องกันตัวของการเดินทางในยุค New Normal เพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ซึ่งเราจำเป็นต้องสวมหน้ากากเข้าหากันเวลาออกนอกบ้านไปอีกสักระยะ จนกว่าโรคนี้จะมีวัคซีนป้องกันได้ทั้งนี้หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย บรรยากาศการท่องเที่ยวในบ้านเราก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง (เหมือนหลังการคลายล็อกดาวน์ครั้งแรก) เป็นการท่องเที่ยวในประเทศแบบ New Normal ที่เน้นในเรื่องของสุขอนามัยเป็นสำคัญ ซึ่งเรามี 10 ทริคเที่ยวชิลแบบ New Normal หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายมาแนะนำกัน ดังนี้1.ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า พกพาเจลแอลกอฮอล์ เวลาออกนอกบ้าน (ถ้าไปค้างคืนหลายวันให้เตรียมอุปกรณ์ทั้งสองอย่างไปให้พอ)2.วางแผนการท่องเที่ยวล่วงหน้า เนื่องจากปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว และถ้าเป็นไปได้ควรเลือกเที่ยววันธรรมดา เพราะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเบาบางกว่าช่วงวันหยุด3.ออกแบบการท่องเที่ยวระยะใกล้ เลือกสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้าน ในจังหวัดหรือในอำเภอที่คุ้นเคย เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยและข้อมูลพื้นที่ที่ชัดเจน รวมถึงควรเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่แออัด อากาศถ่ายเท4.ผู้ที่มีรถยนต์ส่วนตัว หากไปเที่ยวระยะใกล้ควรขับรถไปเที่ยวกันเองเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ส่วนถ้าต้องใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ รถโดยสาร เครื่องบิน เรือ ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาและ “เว้นระยะห่าง” ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนแปลกหน้า5.ให้ความรวมมือสแกนแอป “ไทยชนะ” เวลาเข้าออกแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่วนถ้าจะไปเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติให้จองทางออนไลน์ล่วงหน้าผ่านแอป QueQ เนื่องจากปัจจุบันอุทยานแห่งชาติจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว6.เลือกโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ที่มีมาตรฐานด้านสุขอนามัย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือที่พักที่มีตราสัญลักษณ์ “SHA” ที่ทาง “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” มอบให้กับโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อการันตีในตรามาตรฐานด้านความสะอาด ความปลอดภัยและสุขอนามัย7.เวลารับประทานอาหารต้องล้างมือก่อน ควรกินร้อน ใช้ช้อนกลาง และช้อนของตัวเอง ไม่ควรพูดคุยหน้าโต๊ะอาหาร (เพื่อป้องกันละอองฝอยน้ำลาย)8.ควรชำระเงินผ่านมือถือ แทนการจ่ายด้วยเงินสด เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส9.หลังกิจกรรมท่องเที่ยวในแต่ละวัน เมื่อกลับเข้าที่พักต้องรีบล้างมือ และเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำชำระร่างกายทันที10.ติดตามข่าวสารข้อมูลโควิด-19 ป้องกันตัวเอง การ์ดไม่ตกตลอดเวลา