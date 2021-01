ที่พักไทยไม่ธรรมดา ติด Top 10 ที่พักในฝันของนักเดินทางทั่วโลก

1. ที่พักพร้อมสระว่ายน้ำสุดส่วนตัว (ภูเก็ต)

2. วิลล่าหรูวิวทะเล (ภูเก็ต)

3. บ้านสวยพร้อมสวน (กรุงเทพฯ)

4. ที่พักในเมืองชมวิวทะเล (พัทยา)

5. บ้านต้นไม้รายล้อมด้วยธรรมชาติ (เชียงใหม่)

6. บ้านพร้อมสระริมน้ำ (กระบี่)

7. บ้านไร่ใกล้ธรรมชาติ (เชียงใหม่)

8. ที่พักเก๋ในเมืองกรุง (กรุงเทพฯ)

9. บ้านเปิดโล่งรับวิวสวย (สมุย)

10. บ้านไม้ริมทะเล (กระบี่)



แม้ปีที่ผ่านมาผู้คนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอยู่บ้านแต่ความต้องการในการออกเดินทางก็ยังไม่หมดไป ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางในดวงใจของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน เห็นได้จากการที่ “White Breeze Pool 1BD Apartment” ที่พักพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว ที่ภูเก็ต ติด 1 ใน 10 ที่พักในฝันที่นักเดินทางอยากไปมากที่สุดทั่วโลก โดยคว้าอันดับ 9 ซึ่งพวกเขาได้บันทึกไว้ใน Wish List หรือลิสต์บันทึกสถานที่ที่ต้องการไปบนแพลตฟอร์ม Airbnbนอกจากนี้เพื่อเอาใจนักเดินทางระหว่างรอวันออกท่องเที่ยวอีกครั้ง Airbnb ได้เปิดเผยที่พักที่ได้รับการจัดอันดับว่าน่าไปมากที่สุด รวมทั้งเอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์ที่มีคนจองเข้าร่วมมากที่สุดในประเทศไทยของปี 2563 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องที่พัก Airbnb พร้อมสร้างแรงจูงใจให้กับนักเดินทางเสมอ ไม่ว่าจะเป็นที่พักพร้อมวิวทะเลที่ภูเก็ต บ้านต้นไม้ที่เชียงใหม่ ไปจนถึงที่พักที่ตกแต่งอย่างสวยงามในกรุงเทพฯ โดยที่พักที่มาพร้อมวิวทะเลและแวดล้อมด้วยธรรมชาติเขียวชอุ่มเหล่านี้ล้วนถูกบันทึกไว้ใน Wish List ที่พักที่อยากไปของนักเดินทาง Airbnb ทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับที่พักในประเทศไทยที่นักเดินทางบันทึกใน Wish List ว่าอยากไปมากที่สุดในปี 2563 ได้แก่ส่วนอีกความโดดเด่นของ Airbnb คือ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้นักเดินทางจากทั่วมุมโลกได้ท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านหน้าจอจากที่บ้านของตัวเอง โดยเอ็กพีเรียนซ์ ออนไลน์ที่ชื่อ จากบ้านฉันสู่บ้านคุณ ทำอาหารไทยไปด้วยกัน มีคนจองมากที่สุดในประเทศไทยในปี 2563 จัดโดย “ตติยา อุตรธิยางค์” นักธรณีวิทยาที่ผันตัวมาเป็นเจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ Airbnb แบบเต็มตัว ซึ่งได้สอนทำอาหารไทยอย่างผัดขี้เมา ห่อหมกปลา และอีกมาก รวมไปถึงขั้นตอนการทำอาหารรสชาติไทยแท้ให้กับผู้คนทั่วโลกติดใจผ่าน Zoomนอกจากประสบการณ์เกี่ยวกับการทำอาหารจะเป็นที่นิยมแล้ว เอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่าง ความลับของเชียงใหม่ เต้นแนวสตรีทกับสไมล์จากภาพยนตร์ Step Up และความลับเบื้องหลังเลดี้บอย ก็ได้รับความสนใจจากนักเดินทาง Airbnb เป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมาสำหรับ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์ เพื่อหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ที่มีคนจองมากที่สุดในประเทศไทยในปีที่ผ่านมา มีดังนี้1. จากบ้านฉันสู่บ้านคุณ ทำอาหารไทยไปด้วยกัน2. ทำอาหารเหนือกับคนเหนือแท้ๆ3. ความลับเบื้องหลังเลดี้บอย4. ความลับของเชียงใหม่5. เพิ่มสีสันให้ชีวิตด้วยอาหารไทย6. เรียนรู้การทำของทานเล่นไทยและน้ำจิ้มไก่7. เยี่ยมชมหมู่บ้านไทยดำ8. เต้นแนวสตรีทกับสไมล์จากภาพยนตร์ Step Up9. ปีนเขาชมพระอาทิตย์ตกกับนักธรณีวิทยา10. ตำน้ำจิ้มและปิ้งย่างสไตล์เหนือสำหรับนักเดินทาง ไม่ว่าทริปหน้าจะเป็นการเดินทางไปพบปะผู้คนต่างถิ่นหรือนั่งท่องโลกอยู่ที่บ้าน สามารถเข้าไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับตนเองได้ที่ เว็บไซต์ Airbnb