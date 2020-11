ตระการตา “ต้นคริสต์มาสยักษ์” สูงที่สุดในอาเซียน กับ 10 ไฮไลท์ห้ามพลาด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงานฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาส “wOrld Of happiness 2021 at centralwOrld” ในเทศกาลแห่งความสุขที่คนไทยทุกคนรอคอย ฉลองต่อเนื่องถึงเคาท์ดาวน์ ตั้งแต่วันนี้ - 3 ม.ค.2564 ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในงานพบกับต้นคริสต์มาสยักษ์สูงที่สุดในอาเซียน สูงกว่า 40 เมตร พร้อมไฟประดับกว่าล้านดวง ในบรรยากาศ Winter market เพื่อเลือกซื้อของขวัญปีใหม่จากทั่วโลก และสนุกสนานไปกับเหล่า Christmas Characters สร้างสรรค์โดยศิลปินดัง “Painterbell”นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวยังมี 10 ไฮไลท์ห้ามพลาด ตลอดธันวาคม กับกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษเต็มพื้นที่ทั่วศูนย์การค้า ได้แก่1.ตระการตากับต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในอาเซียน และทุ่งดอกแดนดิเลียนจากดวงไฟนับแสน ใจกลางกรุงเทพฯ เหมือนบินไปเมืองนอก หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์2.เซลฟี่กับกล่องของขวัญขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 6 เมตร ที่มีกระจกสะท้อนแบบ 360 องศา “REFLECTION OF HAPPINESS MIRROR” ที่ไม่เคยทีไหนมาก่อน3.ดื่มด่ำกับบรรยากาศการตกแต่งศูนย์การค้าทั้งศูนย์ด้วยคาแรกเตอร์สุดพิเศษ ออกแบบโดย คุณเบล Painterbell ศิลปินลายเส้นแถวหน้าของเมืองไทย นำขบวนโดย จอห์น (John) ลูลู่ (Lulu) และเพื่อนๆซานต้าคลอส Nicholas, ตุ๊กตาหิมะ Snowy, กวางเรนเดียร์ Jingle4.ช้อปปิ้งรับลมหนาว กับ WINTER GIFT MARKET ได้บรรยากาศแบบเมืองนอก ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 63 - 6 ม.ค. 64 มหกรรมเทศกาลของขวัญรวบรวมของขวัญหลากหลายจากทั่วโลก ในงาน YWCA x centralwOrld Bazaar, JD Central the Gift of Joy และงานเทศกาลของขวัญ The Royal gifts Festival ที่รวมร้านค้าในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริฯ5.มหกรรมเซล และ โปรโมชั่นลดคุ้มทุกสเตป 4 ต่อส่งท้ายปี โดยยิ่งสแกนจ่ายเมื่อช้อปปิ้งก็ยิ่งได้ สำหรับลูกค้า The1 ที่สแกนจ่ายด้วยแอปพลิเคชั่น ดอลฟิน วอลเล็ท และ ยังเข้าร่วมโครงการ ‘ช้อปดีมีคืน’ของภาครัฐ6.วันที่ 9 – 13 ธ.ค. พบกิจกรรมและมินิคอนเสิร์ตจากดารา-ศิลปิน-นักร้อง มากมาย7.วันที่ 16 – 31 ธ.ค. สายปาร์ตี้ ต้องมา Groove ชวนมาสนุกส่งท้ายปีสุดมันส์จากบรรดาศิลปินดัง ที่เดียวที่ Groove@centralwOrld8.วันที่ 24 ธ.ค. เวลา 19.00 – 20.00 น. ต้อนรับวันคริสต์มาสอีฟ ครั้งแรก! ชวนฟังเพลงชิลรับลมหนาวกับการแสดงคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ ของวง Thailand Philharmonic Orchestra จากมหาวิทยาลัยมหิดลกว่า 100 ชีวิต ท่ามกลางแสง สี และ decoration สุดอลังการ กับนักดนตรีระดับ world class เวลา 19.00 – 20.00 น.9.วันที่ 25 – 30 ธ.ค. สนุก-สุข ต่อเนื่อง จนถึงวันพีคสุดในวันเคาท์ดาวน์ พบกับงานดนตรีหลากหลายรูปแบบ รวมทั้ง International Jazz Band ระดับประเทศและศิลปินชื่อดัง อาทิ นนท์ ธนนท์, rooftop, season five, นักร้องจากรายการ Golden song ฯลฯ10.วันที่ 31 ธ.ค. ร่วมเคาท์ดาวน์นับถอยหลังสู่ปีใหม่และชมพลุสุดอลังการใจกลางเมือง กับงาน CENTRALWORLD BANGKOK COUNTDOWN 2021 ในรูปแบบใหม่